IDEMIA fournit au Sud-coréen SK Telecom une solution conforme aux normes GSMA pour l’activation et la gestion du cycle de vie des appareils eSIM

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA, numéro un mondial de l’Identité Augmentée, est fière d’avoir été retenue par SK Telecom, premier opérateur de télécommunications en Corée du Sud, pour lancer la première montre connectée eSIM basée sur les normes GSMA Consumer.

Acteur de premier plan dans le domaine des télécoms, IDEMIA est aux avant-postes de la révolution numérique et est résolue à offrir des expériences sûres et commodes aux clients des opérateurs mobiles. IDEMIA va mobiliser son leadership industriel et sa soif d’innovations pour offrir à SK Telecom sa solution conforme aux exigences de la GSMA. Fondée sur son gestionnaire d’abonnements Smart Connect Subscription, ou la fourniture de services SIM à distance, la technologie d’IDEMIA connecte à distance l’eSIM de la montre intelligente au réseau de SK Telecom, sans devoir insérer une carte SIM physique. De plus, cette technologie est conforme aux normes les plus récentes de la GSMA, et garantit dès lors l’interopérabilité. La solution permet la gestion à distance et dans la vie réelle des profils d’abonnés des opérateurs mobiles dans les appareils sans fil compatibles eSIM.

Avec cette technologie, les utilisateurs :

n’ont pas besoin de posséder une carte SIM physique ;

n’ont pas besoin d’avoir leur téléphone mobile sur eux ;

disposent d’une connectivité fluide avec leur montre partout où ils se trouvent, et peuvent gérer leur abonnement en toute simplicité ;

bénéficient d’une sécurité de connexion renforcée pour leur montre ;

conservent leurs habitudes de communication, en utilisant leur montre pour passer des appels ou envoyer des SMS notamment.

« Grâce à la solution d’IDEMIA, à ses capacités de déploiement rapide et à la réactivité de ses experts, SK Telecom a pu être le premier opérateur de réseau mobile de Corée du Sud à offrir une montre connectée fondée sur les normes GSMA Consumer de phase 2. La solution offre au consommateur une connectivité sûre et commode », comme l’explique SK Telecom.

« IDEMIA est très fière d’avoir été retenue par SK Telecom, le premier opérateur de réseau mobile de Corée du Sud, pour lui offrir sa dernière plateforme de gestion des eSIM pour la connexion à distance des montres intelligentes. Forte d’une expérience mondiale, IDEMIA possède la capacité d’offrir aux consommateurs connectés la meilleure technologie et une expérience transparente, avec sa solution de gestion du cycle de vie de l’eSIM », d’après Fabien Jautard, Directeur des activités opérateurs mobiles chez IDEMIA.

À propos d’IDEMIA

OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité Augmentée dans un monde de plus en plus digital, et a l’ambition de donner aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se connecter, de voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

IDEMIA est le résultat du rapprochement de OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com. Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter