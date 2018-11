Cooperativas de Eletricidade da Costa Rica Modernizam a Rede Elétrica com Solução IoT Itron OpenWay Riva

LIBERTY LAKE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--A Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), que vem inovando a forma em que os serviços públicos e as cidades gerenciam energia e água, juntamente com iTECNA, seu parceiro certificado na Costa Rica, assinou um contrato com Conelectricas R.L., grupo composto por quatro cooperativas de eletricidade na Costa Rica, que visa melhorar as operações nas respectivas áreas do país onde estão localizadas. As cooperativas implementarão a solução IoT - OpenWay Riva da Itron - que inclui 250 mil medidores inteligentes, nos próximos cinco anos.

Aproveitando a solução OpenWay Riva da Itron e a oferta abrangente do Software-as-a-Service (SaaS), a Conelectricas R.L. usará aplicativos de software analítico de última geração para melhorar a entrega de eletricidade a seus aproximadamente 980.000 associados. Combinando essa plataforma com os medidores inteligentes Itron, as cooperativas reduzirão o custo das operações e, ao mesmo tempo, melhorarão o atendimento ao cliente.

Com a capacidade de conectar e desconectar dispositivos remotamente, a Conelectricas R.L. será capaz de melhorar os processos, evitar a operação de caminhões e melhorar a qualidade do serviço para os clientes de eletricidade. Com um portal do cliente que dá acesso a informações valiosas de consumo, os consumidores podem gerenciar melhor seu consumo de energia, reduzir o uso e economizar dinheiro. As cooperativas também poderão adicionar facilmente aplicativos no futuro, como a automação da distribuição, o carregamento de veículos elétricos e a medição inteligente de água.

"A plataforma de comunicação aberta e os medidores inteligentes da Itron nos ajudarão a descobrir economia operacional e estabelecer as bases para cidades inteligentes e iniciativas de IoT", disse Erick Rojas Salazar, gerente geral da Conelectricas R.L.. "Com essa solução, a Conelectricas R.L. será capaz de cumprir os requisitos regulamentares e descobrir novas fontes de rendimento, tais como (estações EV, gestão de iluminação pública, serviços de rede, gestão do consumo de energia e água, etc.), no ambiente de cidade inteligente e IoT".

"Como nossa solução OpenWay Riva é baseada em padrões e possui uma rede aberta, a Conelectricas R.L. poderá implantar muitos aplicativos e dispositivos de cidades inteligentes com nossa plataforma como base", declara Emerson de Souza, Vice-presidente de Vendas para América Latina da Itron. "Ao mostrar o potencial dos medidores inteligentes em uma rede sólida, esse contrato é um excelente exemplo para outros países da região".

