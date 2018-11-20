巴洛美巧克力公司将被不二制油集团控股株式会社收购

宾夕法尼亚州东格林维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--北美第一大、世界第三大原料巧克力制造商巴洛美巧克力公司(The Blommer Chocolate Company)宣布，该公司已达成协议，巴洛美将被服务食品行业的油脂原料全球领军企业不二制油集团控股株式会社(Fuji Oil Holding, Inc.)收购。此次出售涵盖巴洛美所有业务实体，包括其在北美的四处生产基地以及上海的一处生产基地。巴洛美是一家由家族拥有的私人公司，而不二制油在东京证券交易所公开上市交易。

巴洛美首席执行官、家族第三代成员Peter Blommer表示：“近80年来，我们的家族事业不断发展壮大，成为众多食品领域大多数标志性品牌的主要原料供应商。此次交易在巴洛美巧克力公司引以为豪的发展历程中具有里程碑式的意义，将为我们翻开振奋人心的崭新篇章，我们期待着加入不二制油这家备受推崇的全球领军企业。我们两家公司有着共同的价值观，同样努力追求卓越的产品品质、创新和客户服务。一旦我们将根植于双方产品和流程创新的巧克力与油脂业务专长强强结合，我们便有机会创造覆盖全球的影响力，由此服务于客户，促进发展。”交易后，Blommer将与现有高级管理团队一起，继续领导该公司的发展。

美银美林(BofA Merrill Lynch)将就此次交易担任巴洛美的财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP将担任法律顾问。此次交易预计将在30至60天内完成。交易条款没有披露。

不二制油集团控股株式会社总裁兼首席执行官Hiroshi Shimizu表示：“不二制油是一家全球性的食品原料供应商，以油脂、巧克力、乳化和发酵食品以及大豆蛋白业务为支柱。我们的工业巧克力业务在亚洲名列前茅，此外也拓展了我们在欧洲和南美洲的业务版图。通过与巴洛美携手，我们坚信，双方在各自地区专业知识与业务的结合将为我们客户带去巨大的机遇与更多选择。”

关于巴洛美巧克力公司

巴洛美巧克力公司是北美最大的可可加工企业和原料巧克力供应商。公司拥有900多名员工，在北美和中国设有五家地处战略要地的工厂，公司针对美国国内乃至全球糕饼、烘焙和乳制品行业各种规模的客户提供全面的业务解决方案。巴洛美的核心能力包括可可豆加工、巧克力生产、商品风险管理，以及产品和流程研发。公司作为世界可可基金会(World Cocoa Foundation)创始成员、Cocoa Action可持续发展行动的成员，同时凭借其在科特迪瓦、印尼和厄瓜多尔的私人管理的农场主计划，成为促进可持续可可种植的领导者。巴洛美创立于1939年，是一家家族所有及运营的公司，因其客户服务和产品品质一直享有极高的声望。如需查阅有关巴洛美巧克力公司的更多信息，请访问www.blommer.com。

关于不二制油集团控股株式会社

不二制油集团是一家植物性食品解决方案生产商，所涉及领域包括为巧克力及工业用巧克力提供硬质黄油；鲜奶油、人造奶油、奶酪味原料等糕饼和烘焙原料；以及大豆原料。我们以植物性食品解决方案的构想为基础，为世界各地的顾客带去美味健康的食物。我们在8个国家拥有11家巧克力工厂，旗下众多巧克力业务遍布日本、东南亚、巴西和比利时。

不二制油自1950年创立以来，始终坚信一点：决不追随其他公司，通过自身的独创性努力开拓新领域，才是企业生存和发展之道。公司以热带油脂为重心，从早期便开始在海外发展事业。同样，由于深信大豆可为人类健康及环境做出贡献，公司坚持不懈地对大豆进行研究和充分利用已达半个世纪。

https://www.fujioilholdings.com/en/

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