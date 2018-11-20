Alvotech與富士製藥締結排他性合作夥伴關係，在日本從事生物相似性藥品的開發和商業化

東京和冰島雷克雅維克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Alvotech與富士製藥（Fuji Pharma，東京證交所：4554）今天宣佈，兩家公司締結排他性合作夥伴關係，由富士製藥負責Alvotech生物相似性藥品陣容在日本的商業化。

根據該夥伴關係，Alvotech將負責開發和供應其目前產品線中多款高價值生物相似性藥品資產，而富士製藥將負責上述資產在日本的登記和商業化。Alvotech生物相似性藥品陣容包括用於腫瘤、眼科和自體免疫疾病先進治療的高價值產品，2017年上述領域產品的全球銷售額超過320億美元（估計值）。

該夥伴關係旨在建立長期關係，同時使富士製藥有機會投資Alvotech的資本結構。該夥伴關係以共同價值觀和為全球病患帶動積極改變的共同承諾為基礎。Alvotech與富士製藥合作後，將得以進入日本快速成長的生物相似性藥品市場，預測未來幾年的複合年成長率將高達35%。富士製藥創建於1965年，將利用其強大的本土專長從事Alvotech藥品陣容的商業化。

Alvotech執行長Rasmus Rojkjaer表示：「我們非常榮幸能與日本生物相似性藥品市場的先驅富士製藥締結策略性聯盟。我們對Alvotech重要的製造能力和高價值生物相似性藥品陣容與富士製藥深厚的市場經驗相結合充滿信心。我們將聯手在日本快速成長的生物相似性藥品市場中佔居領先地位。我們感到振奮的是能夠繼續兌現我們不斷擴大的承諾，為全球病患提供高品質生物相似性藥品。」

富士製藥總裁兼執行長Eiji Takamasa先生補充道：「富士製藥與Alvotech擁有同樣的管理理念，推動我們雙方的熱忱合作。我們將攜手確保日本病患獲得高品質的生物相似性藥品，同時降低日本不斷高齡化社會的成本負擔。富士製藥在日本擁有強大的市場佈局，充實了Alvotech的未來陣容，其中包括可望首次上市的生物相似性藥物產品，將為該夥伴關係的成功提供至關緊要的綜效。」

關於Alvotech

Alvotech hf.是一家私人生物製藥公司，專注於為全球市場開發和製造高品質生物相似性藥品。我們是生物科技專家，所有的工作都朝向一個共同目標：成為生物相似性藥品領域的全球領導者、為我們的全球夥伴或病患提供高品質和具有成本競爭力的產品及服務。

關於富士製藥

富士製藥工業株式會社是日本製藥公司，在東京證券交易所(TSE)上市，主要從事處方藥製造和銷售。富士製藥專注於婦產科荷爾蒙類藥品、以及包括放射藥品的針劑藥品的開發和商業化。富士製藥是開發生物相似性藥品並在2012年取得日本GCSF核准的先驅之一。

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