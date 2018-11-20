Alvotech与富士制药缔结排他性伙伴关系，在日本从事生物类似物的开发和商业化

东京和冰岛雷克雅未克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Alvotech与富士制药（Fuji Pharma，东京证交所：4554）今天宣布，两家公司缔结排他性伙伴关系，由富士制药负责Alvotech生物类似物阵容在日本的商业化。

根据该伙伴关系，Alvotech将负责开发和供应其目前产品管线中多款高价值生物类似物资产，而富士制药将负责上述资产在日本的报批和商业化。Alvotech生物类似物阵容包括用于肿瘤、眼科和自身免疫疾病高级治疗的高价值产品，上述领域产品2017年全球销售额超过320亿美元（估计值）。

该伙伴关系旨在建立长期关系，同时使富士制药有机会投资于Alvotech的资本结构。该伙伴关系基于共同价值观和推进全球患者积极改变的共守承诺。Alvotech与富士制药合作后，将得以进入日本快速增长的生物类似物市场，预计相比去年的复合年增长率将高达35%。富士制药创建于1965年，将利用其强大的本土专长从事Alvotech药品阵容的商业化。

Alvotech首席执行官Rasmus Rojkjaer表示：“与日本生物类似物市场的先驱富士制药缔结战略联盟，我们感到非常自豪。我们对Alvotech重要的制造能力和高价值生物类似物阵容与富士制药深厚的市场经验相结合充满信心。我们将联手在日本快速增长的生物类似物市场中占据领先地位。我们感到振奋的是能够继续实现我们不断扩大的承诺，向全球患者提供高品质生物类似物。”

富士制药总裁兼首席执行官Eiji Takamasa先生补充道：“富士制药与Alvotech拥有同样的管理理念，推动我们双方的热忱合作。我们将携手确保日本患者获得高品质的生物类似物，同时降低日本不断老龄化社会的成本负担。富士制药在日本拥有强大的市场布局，充实了Alvotech的未来阵容，其中包括计划中的首次上市的生物类似物产品，将为该伙伴关系的成功提供至关紧要的协同力。”

关于Alvotech

Alvotech hf.是一家私有生物制药公司，专注于面向全球市场开发和制造高品质生物类似物。我们是生物技术专家，所有的工作面向一个共同目标：成为生物类似物领域的全球领先者、向我们的全球伙伴或患者交付高品质和具有成本竞争力的产品及服务。

关于富士制药

富士制药工业株式会社是一家日本制药公司，在东京证券交易所(TSE)上市，主要从事处方药制造和销售。富士制药专注于妇产科激素类药品、以及包括放射药品的针剂药品的开发和商业化。富士制药是开发并在2012年获取日本GCSF生物类似物核准的先驱之一。

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