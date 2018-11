Energy Vault gibt die kommerzielle Verfügbarkeit einer innovativen gewerblichen Energielagerungstechnologie, die beispiellosen wirtschaftlichen Vorteilen anbietet, bekannt

PASADENA, Kalifornien und LUGANO, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, ein zu Idealab gehörendes Unternehmen, das Energiespeicherprodukte aus erneuerbaren Energien herstellt, hat heute die kommerzielle Verfügbarkeit seiner bahnbrechenden neuen Lösung angekündigt. Die neue Technologie, die auf herkömmlichen Pumpspeicherkraftwerken zugrunde liegenden Prinzipien beruht, kombiniert konventionelle physikalische Grundlagen wie potenzielle und kinetische Energie mit einer gesetzlich geschützten Softwareplattform auf Cloud-vereinbasis, mit der ein neu entwickelter sechsarmiger Kran betrieben wird. Der Kranbetrieb ist voll automatisiert und dient der Positionierung der Betonelemente, die für die effiziente Speicherung und Entladung der Elektrizität eingesetzt werden. Durch die innovative Nutzung von kostengünstigen und umweltfreundlichen Betonmaterialien aus Bauschutt erreicht das Energy-Vault-System wesentlich günstigere Kilowattstunden und einen hohen Wirkungsgrad und kann 30–40 Jahre ohne Verschlechterung der Speicherkapazität betrieben werden. Das Unternehmen gab zudem eine Vereinbarung mit der Tata Power Company Limited, dem größten Energieversorgungsunternehmen in Indien, bekannt, wonach voraussichtlich 2019 ein erstes Energy-Vault-System mit 35 MWh in Betrieb genommen werden soll. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine technologische und kommerzielle Partnerschaft mit der CEMEX Research Group AG, einer schweizerischen Tochtergesellschaft des CEMEX-Konzerns aus Mexiko (NYSE: CX), an, die sich mit Materialanwendungen zur Optimierung der verschiedenen auf Beton beruhenden Verbundwerkstoffe befasst, wodurch der Einsatz des Energy Vault-Systems weltweit unterstützt werden sollen.

Erneuerbare Energien hatten Schwierigkeiten damit, fossile Energieträger vollständig zu ersetzen, da sie aufgrund der Abhängigkeit von Faktoren wie Wind und Sonneneinstrahlung bei der Produktion mit Unvorhersehbarkeiten und Unterbrechungen zu kämpfen haben. Mangels effizienterer und kostengünstigerer Speicherlösungen ist die Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren Energiequellen in das Stromnetz eingespeist werden kann, begrenzt, auch wenn die Energieproduktion mittlerweile sehr erschwinglich geworden ist.

Die bahnbrechende Technologie von Energy Vault wurde durch Pumpspeicherkraftwerke angeregt, die sich zur Speicherung und Entladung von Elektrizität auf die Schwerkraft und auf Wasserbewegungen stützen. Die Lösung des Unternehmens beruht auf denselben wohlverstandenen Grundlagen wie bei jenen Kraftwerken, wobei aber dank einer sehr innovativen Nutzung von kostengünstigen Materialien statt Wasser speziell hergestellte Betonziegel verwendet werden. Diese großen Ziegel werden mit dem patentierten Systemkonzept und einer auf unternehmenseigenen Algorithmen basierenden Software von Energy Vault kombiniert, wobei die Energiespeicherung und anschließende Elektrizitätsentladung unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Stromversorgung, Schwankungen im Energiebedarf und Wetter kalibriert wird. Dadurch kann das Unternehmen sämtliche Vorzüge eines Pumpspeicherkraftwerks zu einem viel günstigeren Preis mit höherem Wirkungsgrad und ohne spezielle Anforderungen an Geländeformen und negative Auswirkungen auf Umwelt oder Tier- und Pflanzenwelt anbieten.

Technische Daten und Eigenschaften des Systems:

35 MWh Nennleistung und 4 MW Spitzenleistung – kann nach Bedarf reguliert werden

Anlauf in Millisekunden, wobei die volle 100-Prozent-Leistung in 2,9 Sekunden erreicht wird – mit Unterstützung für wichtige Hilfsdienste (rotierende Reserve, Frequenzgang, Schwarzstart usw.)

Wirkungsgrad von ca. 90 Prozent, keine zeitbedingte Verschlechterung der Speicherkapazität und kein Energieverlust – 30-jährige Lebensdauer mit unbeschränkten Zyklen

Revolutionäre Wirtschaftlichkeit – ca. 50 Prozent günstiger als bestehende Lösungen in Bezug auf Investitionsausgaben in $/kWh und ca. 80 Prozent günstiger bei Berücksichtigung von Systemlebensdauer, Betriebs-, Wartungs- und Wiederbeschaffungskosten auf Grundlage niedrigerer Speicherungskosten (Levelized Cost of Storage, LCOS)

Umweltverträglichkeit sämtlicher Materialien während des Produktlebenszyklus dank Nutzung von Bauschutt, der sonst in Mülldeponien enden würde

Ein weiteres Plus bei den umweltfreundlichen Vorzügen gegenüber bestehenden chemischen Speicherlösungen ist die Tatsache, dass die Speichermaterialien von Energy Vault – die großen Betonziegel – mit der Zeit nicht degradieren und dadurch keine Materialien ersetzt werden müssen. In zukünftigen Systemen wird die Energiespeicherkapazitätsmenge und die elektrische Spitzenleistung bei der Entladung in MWh ungefähr doppelt so hoch sein, während die Kosten weiterhin erheblich reduziert werden.

Einsatzflexibilität ist eines der wichtigsten Investitionskriterien für Energiedienstleister und das Energy-Vault-System wurde für Anwendungen „vor sowie hinter dem Zähler“ entwickelt. Es kann auch zur Stromerzeugung mit erneuerbaren Quellen wie Solarenergie in PV-Anlagen für stromnetzunabhängige Lösungen oder Mikronetze verbunden werden, sodass gewerbliche und industrielle Kunden die Nutzung ihrer erneuerbarer Energien optimieren können und das Versprechen einer verlässlichen Stromversorgung rund um die Uhr für abgelegene Städte und Dörfer in Schwellenländern eingehalten werden kann.

„Die Welt braucht rasch skalierbare und nachhaltige Energiespeicherlösungen für eine der dringlichsten Herausforderungen, die Dekarbonisierung unserer Energiegewinnung und wir sind hoch erfreut über die Einführung der einzigartigen Technologie von Energy Vault, mit der wir zu einer Lösung dieses Problems beitragen“, sagte Robert Piconi, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Energy Vault. „Neben den zentralen umwelttechnischen Vorteilen, die das System bietet, ermöglicht die drastische Senkung der Kosten pro kWh und der Stromgestehungskosten insgesamt, dass unsere Kunden zum ersten Mal überhaupt Strom auf Abruf sowie Grundlaststrom bereitstellen können, der günstiger ist als Strom aus fossilen Energieträgern. Wir freuen uns zudem sehr auf unsere wichtige Zusammenarbeit mit CEMEX, denn die Innovationen bei Verbundwerkstofftechnologien und die globale Anwesenheit dieses Unternehmens werden uns dabei behilflich sein, unsere gemeinsamen Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen.“

Energy Vaults neue technische Zusammenarbeit und die Entwicklungsvereinbarung mit der CEMEX Research Group AG (eine Schweizer Aktiengesellschaft) ermöglicht die Bildung gemeinsamer Technikteams für Materialanwendungen wie die Optimierung verschiedener Verbundwerkstoffe aus Beton und Erde, die einen wesentlichen Bestandteil der Speicherlösung von Energy Vault darstellen. Die Zusammenarbeit umfasst auch einen Schwerpunkt auf Methoden zur Reduktion von CO 2 -Emissionen, da Energiespeicherprojekte in großem Maßstab nun eine wichtige Rolle bei der Entwicklung verschiedener Technologien im Bereich erneuerbarer Energien spielen.

„Energy Vault hat eine revolutionäre Plattform entwickelt und wir sind begeistert, dass wir mit dem Unternehmensteam an der Umsetzung einer umweltgerechten und kostengünstigen, sehr gut realisierbaren Energiespeicherlösung zusammenarbeiten dürfen“, sagte Dr. Davide Zampini, Leiter der Abteilung für F&E sowie IP bei CEMEX Global. „Wir setzen uns beide dafür ein, eine Zukunft zu ermöglichen, in der Ressourcen verantwortungsvoll genutzt werden und dies ist für die nachhaltige Entwicklungsstrategie bei CEMEX von wesentlicher Bedeutung.“

„Innovationen bei der Energiespeicherung stellen die größte und naheliegendste Chance dar, den Einsatz von erneuerbaren Energien zu erhöhen und bringen uns dem Ziel näher, fossile Energieträger als Primärquelle für den fortwährend zunehmenden Energiebedarf weltweit zu ersetzen“, sagte Bill Gross, Mitbegründer von Energy Vault und Gründer von Idealab. „Wir sind hoch erfreut, dass wir Energy Vault bei der Vermarktung dieser bahnbrechenden Technologie unterstützen dürfen.“

Im Rahmen von Bemühungen zur raschen Markteinführung seiner Projekte hat Energy Vault provisorische Vereinbarungen mit Kunden auf mehreren Kontinenten getroffen.

Dies wird auf der ESNA-Konferenz (Energy Storage North America), bekannt gegeben, wo Bill Gross am gleichen Tag einen Keynote-Vortrag hält.

Über Energy Vault

Energy Vault, ein zum Portfolio von Idealab gehörendes Unternehmen, stellt Speicherprodukte aus erneuerbaren Energien her, deren Langlebigkeit und Maßstab einen gänzlich neuen Ansatz bei der Energiespeicherung bieten. Das in Bezug auf Schwerkraft und potenzielle Energie auf Grundlage konventioneller physikalischer Grundlagen konzipierte System besteht aus einer Kombination innovativen Designs mit einem sechsarmigen Kran zum Heben von speziell gestalteten Betonziegeln und einer unternehmenseigenen Softwareplattform auf Cloud-Basis, welche die Speicherung und Entladung von Elektrizität organisiert. Durch die Nutzung von umweltunschädlichen Materialien auf einem bisher unerreichten Kostenniveau beschleunigt Energy Vault den Übergang zu einer vollständig auf erneuerbaren Energien beruhenden Welt.

Weitere Informationen über Energy Vault finden Sie auf energyvault.ch

Über CEMEX

CEMEX ist ein global tätiges Unternehmen für Baustoffe, das qualitativ hochwertige Produkte und zuverlässige Dienstleistungen für Kunden und Gemeinden in mehr als 50 Ländern bereitstellt. CEMEX verfügt über vielfältige Nachweise, dass es als Unternehmen durch innovative Lösungen für die Baubranche, Effizienzsteigerungen und Bemühungen zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft das Wohl seiner Kunden verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter www.cemex.com

Über Tata Power

Tata Power ist das größte indische Energieversorgungsunternehmen und verfügt zusammen mit Tochtergesellschaften und gemeinsam gesteuerten Unternehmen über eine installierte Leistung von 10.857 MW. Als Vorreiter in der Branche ist es über die gesamte Energiewertschöpfungskette hinweg vertreten: Stromerzeugung aus erneuerbaren und konventionellen Energiequellen, einschließlich Wasser- und Wärmeenergie, Übertragung und Verteilung, Handel sowie Kohle- und Frachttransport. Mit 22 Prozent der Unternehmensportfolio-Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien (Solar- und Windkraftwerke) ist Tata Power führend bei der Erzeugung sauberer Energie. In Übereinstimmung mit der unternehmerischen Haltung bezüglich der Entwicklung nachhaltiger und sauberer Energiequellen steuert Tata Power die Umwandlung von Versorgungsunternehmen hin zu neuen geschäftlichen Wachstumsbereichen wie Lade- und Speicherlösungen für Elektrofahrzeuge, dezentralisierte Stromerzeugung und Dachanlagen, Mikronetze und Gebäudeautomation sowie intelligente Zähler.

Es ist erfolgreich folgende öffentlich-privaten Partnerschaften zur Erzeugung, Übertragung und den Vertrieb von Elektrizität in Indien eingegangen: ‚Tata Power Delhi Distribution Ltd.‘ mit dem Delhi Vidyut Board für den Vertrieb in Nord-Delhi, ‚Tata Power Ajmer Distribution Ltd.‘ mit Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. für den Vertrieb in Ajmer, ‚Powerlinks Transmission Ltd.‘ mit der Power Grid Corporation of India Ltd. für die Ableitung von Strom aus dem Tala-Wasserkraftwerk in Bhutan nach Delhi und ‚Maithon Power Ltd.‘ mit der Damodar Valley Corporation für ein Megastromprojekt über 1050 MW in Jharkhand. Tata Power beliefert mehr als 2,6 Millionen Verbraucher in Indien und hat das erste Riesenstromprojekt des Landes mit 4000 MW in Mundra (Gujarat) entwickelt.

Mit einer zunehmenden internationalen Ausrichtung ist Tata Power heute weltweit präsent und hält strategische Investitionen in Indonesien mit einem Anteil von 30 Prozent an dem Kohleunternehmen PT Kaltim Prima Coal (KPC) sowie einem Anteil von 26 Prozent an den Bergwerkanlagen von PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR), in Singapur über Trust Energy Resources, in Südafrika über das Joint Venture ‚Cennergi‘, das Projekte in Subsahara-Afrika entwickelt, in Sambia über ein 50:50-Joint Venture mit ZESCO für ein Wasserkraftwerk mit 120 MW, in Georgien über AGL, ein Joint Venture mit Clean Energy aus Norwegen und IFC, zur Entwicklung eines Wasserkraftwerks mit 187 MW sowie in Bhutan über ein Wasserkraftwerk in Zusammenarbeit mit dem königlichen Rat von Bhutan.

Mit Führungsqualitäten im Technologiebereich, hervorragenden Leistungen in der Projektdurchführung und Kundenbetreuung, erstklassigen Sicherheitsprozessen und Einsatz für grüne Initiativen ist das seit 103 Jahren bestehende Unternehmen Tata Power für rasantes Wachstum gerüstet und setzt sich dafür ein, das Leben zukünftiger Generationen zu verbessern. Weitere Infos: www.tatapower.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung geliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.