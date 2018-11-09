西聯匯款協助Safaricom的M-PESA行動錢包進行全球匯款

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--肯亞首屈一指的行動網路營運商、主要行動錢包M-PESA的提供者Safaricom (NSE: SCOM)，再度和跨境、跨幣別匯款領域的領導者西聯匯款公司(Western Union Company, NYSE: WU)攜手合作，此次雙方將借助Western Union®全球匯款平臺，為超過2800萬行動錢包用戶開啟全球匯款功能。

西聯匯款將成為全球第一家協助Safaricom將匯款服務擴展至200多個國家和地區的公司。借助最新改進的M-PESA Global功能，用戶將能夠從他們的錢包匯款至西聯匯款零售代理網路，或直接透過西聯匯款的通路匯至數十億帳戶。

十年來，M-PESA行動錢包為金融普惠帶來革命性改變，讓數百萬肯亞人能夠越過傳統金融基礎設施，接收海外匯款，存款、匯款或本地支付。M-PESA錢包用戶已經可以選擇透過西聯匯款接收來自世界各地的匯款。

西聯匯款全球匯款業務總裁Odilon Almeida表示：「西聯匯款的全球匯款引擎將協助Safaricom的M-PESA電子錢包具備在全世界收發匯款的能力，同時客戶可以選擇我們的多通路網路進行全球支付。這是雙方平臺獨一無二的整合，能夠擴大全球連通範圍，我們對Safaricom打破新界限的勇氣表示贊許。」

Almeida表示：「我們相信此次與Safaricom的突破性合作將為行動金融服務營運商打開新世界的大門，讓他們有機會直接擴大全球服務範圍，並為客戶提供往200多個國家和地區匯款或是從這些地區接收匯款的選擇。此次合作將成為打造全球連通性的典範，也為新興及已開發經濟體創造經濟機會。」

Safaricom已經協助數百萬肯亞人在國內利用行動錢包進行金融交易。每年經由M-PESA處理的交易超過17億筆，相當於肯亞GDP總值的50%以上。

Safaricom金融服務長Sitoyo Lopokoiyit表示：「我們希望藉由讓M-PESA走向世界，使肯亞人能夠輕鬆順暢地與世界相連接，從而為肯亞人民創造更多機會。」

「憑藉M-PESA Global，Safaricom的用戶只需輕輕一按，便能夠隨時隨地享受互連世界所帶來的益處。無論是匯款給海外的親朋好友，還是接收海外匯款，互連世界就在他們的指尖。」

Lopokoiyit表示：「M-PESA Global反映了肯亞客戶需求的不斷變化，也顯示Safaricom有能力預見並滿足這些需求——從透過錢包的國外匯入和國內匯款，到現在連接到西聯的匯款生態系統，提供往國外、跨境匯款服務。」

西聯匯款認為中國、菲律賓、墨西哥、肯亞等傳統收匯國家也有機會成為匯款國家。這表示這些國家的人民生活日漸富裕，全球化程度不斷提高，同時也顯示在海外工作的人越來越多，出於教育、旅行和其他個人支出等各種原因而要向海外匯款的需求也不斷增加。

據世界銀行統計，2017年肯亞接收匯款淨額達20億美元，較前一年增加13%。同期，往國外匯款超過3600萬美元，成長率同樣達到13%。

肯亞的客戶要使用這項新服務，可撥打*840#或在mySafaricomApp的M-PESA功能表下選擇“M-PESA Global”。

Safaricom和西聯匯款影片（附字幕）

關於西聯匯款跨境平臺

西聯匯款的跨境、跨幣別匯款平臺包含強大的數位足跡、結算、財資及法規遵循基礎設施，擁有由超過50萬個據點組成的廣大全球性零售網路，能夠匯款到數十億帳戶和行動錢包，由此成為國際匯款的標竿。西聯匯款平臺業務遍及200多個國家和地區，2017年平均每秒處理32筆交易，處理匯款資金達3000億美元，涉及130種幣別。

西聯匯款連接數位及實體貨幣世界，其技術堆疊、API、外匯及結算引擎、代理網路、反洗錢及詐騙偵查能力，使其成為對全球消費者而言規模最大的數位與實體匯款機構之一。公司在50多個國家和地區提供數位交易。如今，西聯匯款的全球數位交易中約有70%是發生在行動裝置上。

如欲瞭解更多資訊，請造訪西聯匯款新聞室。

關於西聯匯款

西聯匯款公司(NYSE: WU)是跨境、跨幣別匯款的全球領導企業。我們的全通路平臺連接數位及實體世界，協助消費者及企業發送和接收款項，並且快速、簡便、可靠地進行支付。西聯匯款利用其全球業務觸角進行匯款，建立家庭、朋友和企業之間的連結，推動金融普惠並支持經濟成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.westernunion.com。

關於Safaricom

Safaricom致力於改變人們的生活。公司利用各種平臺，為眾多客戶、小型企業和政府提供語音、資料、金融服務及企業解決方案。公司為2990萬客戶竭誠服務，為他們提供超過20萬個接觸點和100多種不同的產品。Safaricom在奈洛比證券交易所(Nairobi Securities Exchange)上市，年營收超過2000億肯亞先令。今年，公司投資380億肯亞先令於基礎設施，其4G和3G服務覆蓋超過91%的肯亞人口，2G服務覆蓋96%的肯亞人口。Safaricom已利用其專有的光纖基礎設施建立專門的企業業務，為東非地區的客戶提供託管I.T.服務。

Safaricom是全球商業行動匯款領域的先鋒，其M-PESA是世界同類產品中最成功的服務。M-PESA於2007年3月推出，如今已擁有超過2100萬活躍用戶，在肯亞全國擁有超過162,800個M-PESA代理據點。

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