西联汇款助力Safaricom的M-PESA移动钱包实现全球汇款

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--肯尼亚首屈一指的移动网络运营商、领先移动钱包M-PESA的提供者Safaricom (NSE: SCOM)和跨境、跨币种汇款领域的领导者西联汇款公司(Western Union Company, NYSE: WU)再度携手，此次双方将借助Western Union®全球汇款平台，为超过2800万移动钱包用户开启全球汇款功能。

西联汇款将成为全球第一家助力Safaricom将汇款服务拓展至200多个国家和地区的公司。借助最新优化的M-PESA Global功能，用户将能够用钱包里的资金在西联汇款所有零售代理网点或直接向西联汇款支持的数十亿账户进行汇款。

十年来，M-PESA移动钱包让数百万肯尼亚人能够越过传统金融基础设施，收取海外汇款，实现存款、汇款或本地支付，是金融普惠下的巨大变革。M-PESA钱包用户已经可以选择通过西联收取世界各地的汇款。

西联汇款全球汇款业务总裁Odilon Almeida表示：“西联汇款的全球汇款引擎将助力Safaricom的M-PESA电子钱包实现在全世界收发汇款的能力，同时客户可以选择我们的多渠道网络进行全球支付。这是双方平台独一无二的整合，能够扩大全球连通范围，我们对Safaricom打破新界限的勇气表示赞许。”

Almeida表示：“我们相信此次与Safaricom突破性的合作将为移动金融服务运营商打开新世界的大门，让他们有机会直接扩大全球服务范围，并为客户提供向200多个国家和地区汇款或是从这些地区收汇的选择。此次合作将成为打造全球连通性的典范，也为新兴及发达经济体创造了经济机遇。”

Safaricom已经让数百万肯尼亚人在国内利用移动钱包进行金融交易。每年经由M-PESA处理的交易超过17亿笔，相当于肯尼亚GDP总值的50%以上。

Safaricom首席金融服务官Sitoyo Lopokoiyit表示：“通过让M-PESA走向世界，我们希望借此让肯尼亚人能够轻松顺畅地与世界相连接，从而为肯尼亚人民创造更多的机遇。”

“凭借M-PESA Global，Safaricom的用户只需轻轻一按，便能够随时随地享受互连世界所带来的益处。无论是向海外的亲朋好友汇款，还是接收海外汇款，互连世界就在他们的指尖。”

Lopokoiyit表示：“M-PESA Global反映了肯尼亚客户需求的不断变化，也表明Safaricom有能力预见并满足这些需求——从通过钱包实现入境汇款和国内汇款，到现在通过接入西联的汇款网络提供出境、跨境汇款服务。”

西联汇款认为中国、菲律宾、墨西哥、肯尼亚等传统收汇国家也有机会成为汇款国家。这表明这些国家的人民生活日渐富裕，全球化程度不断提高，同时也表明在海外工作的人越来越多，与之相关地，出于教育、旅行和其他个人费用等各种原因而要向海外汇款的需求也不断增加。

据世界银行统计，2017年肯尼亚接收汇款净额达20亿美元，同比增长13%。同期，出境汇款超过3600万美元，增速同样达到13%。

肯尼亚的客户要使用这项新服务，可拨打*840#或在mySafaricomApp的M-PESA菜单下选择“M-PESA Global”。

Safaricom和西联汇款视频（带字幕）

关于西联汇款跨境平台

西联汇款的跨境、跨币种汇款平台包含强大的数字足迹、结算、财资及合规基础设施，拥有由超过50万个网点组成的广大的全球性零售网络，能够向数十亿账户和移动钱包发送汇款，由此成为国际汇款领域的标杆。西联汇款平台业务覆盖200多个国家和地区，2017年平均每秒处理32笔交易，处理汇款资金3000亿美元，涉及130个币种。

西联汇款连接数字及实体货币世界，其技术栈、API、外汇及结算引擎、代理网络、反洗钱及欺诈侦查能力使其成为面向全球消费者的规模最大的数字与实体汇款机构之一。公司在50多个国家和地区提供数字交易。如今，西联汇款全球数字交易中有约70%是在移动设备上发起的。

如需了解更多信息，请访问西联汇款新闻室。

关于西联汇款

西联汇款公司(NYSE: WU)是跨境、跨币种汇款的全球领导企业。我们的全渠道平台连接数字及实体世界，帮助消费者及企业发送和接收货币及快速、简便、可靠地进行支付。西联汇款利用其全球业务覆盖，专注于汇款，建立家庭、朋友和企业之间的连接，推动金融普惠并支持经济增长。如需了解更多信息，请访问www.westernunion.com。

关于Safaricom

Safaricom致力于改变人们的生活。公司利用各种平台面向众多客户、小型企业和政府提供语音、数据、金融服务及企业解决方案。公司为2990万客户竭诚服务，为他们提供超过20万个接触点和100多种不同的产品。Safaricom在内罗毕证券交易所(Nairobi Securities Exchange)上市，年营收超过2000亿肯尼亚先令。今年，公司投入380亿肯尼亚先令用于基础设施建设，其4G和3G服务覆盖超过91%的肯尼亚人口，2G服务覆盖96%的肯尼亚人口。Safaricom已利用其专有的光纤基础设施建立专门的企业业务，为东非地区的客户提供托管I.T.服务。

Safaricom是全球商业移动汇款领域的先锋，其M-PESA是世界同类产品中最为成功的服务。M-PESA于2007年3月推出，如今已拥有超过2100万活跃用户，在肯尼亚全国拥有超过162,800个M-PESA代理网点。

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