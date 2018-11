Western Union alimente le portefeuille mobile M-PESA de Safaricom pour l’envoi de fonds à travers le monde

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Safaricom (NSE : SCOM), opérateur de réseau mobile, leader au Kenya, et fournisseur de M-PESA, l’un des principaux portefeuilles mobiles, et Western Union Company (NYSE : WU), chef de file en transferts monétaires et échanges de devises transnationaux, ont uni à nouveau leurs forces, cette fois pour proposer des transferts monétaires mondiaux à plus de 28 millions de détenteurs de portefeuille mobile, en tirant parti du réseau mondial de transferts monétaires de Western Union®.

Dans le cadre d’une première mondiale, Western Union permettra à Safaricom de développer les transferts monétaires dans plus de 200 pays et territoires. La nouvelle fonctionnalité optimisée, M-PESA Global, permettra aux clients d’envoyer des fonds pour paiement, depuis leur portefeuille, via le réseau d’agent de détail de Western Union, ou directement à des milliards de comptes via l’accès Western Union.

Le portefeuille mobile M-PESA révolutionne l’inclusion financière depuis dix ans, en permettant à des millions de Kényans de recevoir des fonds depuis l’étranger, de placer et d’envoyer des fonds, ou d’effectuer des paiements localement, et devance les infrastructures traditionnelles. Les détenteurs de portefeuilles M-PESA ont d’ores et déjà la possibilité de recevoir de l’argent depuis le monde entier via Western Union.

« Le moteur de transfert monétaire mondial de Western Union alimente le portefeuille électronique M-PESA de Safaricom pour envoyer et recevoir de l’argent à l’échelle mondiale, tandis que les clients peuvent choisir notre réseau multicanal pour effectuer des paiements à travers le monde. Il s’agit d’une intégration unique de nos plateformes permettant de développer la connectivité mondiale, et nous saluons les efforts fournis par Safaricom pour briser les frontières », a déclaré Odilon Almeida, président des transferts monétaires mondiaux, chez Western Union.

« Nous sommes convaincus que cette collaboration révolutionnaire aux côtés de Safaricom engendrera un environnement riche en nouvelles possibilités permettant aux opérateurs de services financiers mobiles de se développer directement à l’échelle mondiale, et d’offrir aux clients la possibilité d’envoyer ou de recevoir des fonds vers et depuis plus de 200 pays et territoires. Ceci deviendra un modèle ouvrant la voie à un univers de connectivité mondiale et d’opportunité économique pour les économies émergentes et développées », a déclaré M. Almeida.

Safaricom a permis à des millions de Kényans d’établir des services financiers sur des portefeuilles mobiles au Kenya. Plus de 1,7 milliard de transactions sont traitées via M-PESA chaque année, soit l’équivalent de plus de 50 % de la valeur du PIB kényan.

« En ouvrant M-PESA au monde, nous cherchons à ouvrir l’accès pour les Kényans à un vaste champ d’opportunités, en facilitant et en assouplissant la manière dont ils se connectent au monde », a déclaré Sitoyo Lopokoiyit, directeur des services financiers, chez Safaricom.

« Grâce à M-PESA Global, les clients de Safaricom bénéficient des avantages d’un monde internationalement connecté en un clic, dès qu’ils le souhaitent, et où qu’ils soient. Le monde est désormais à leur portée, qu’ils envoient des fonds à un être cher situé à l’étranger, ou qu’ils reçoivent de l’argent de l’étranger.

« M-PESA Global reflète l’évolution des besoins de nos clients au Kenya, ainsi que la capacité de Safaricom à anticiper et à répondre à ces besoins, qu’il s’agisse de faciliter les transferts monétaires entrants, les transferts domestiques entre portefeuilles, ou d’offrir désormais des transferts monétaires transnationaux sortants, en se connectant à l’écosystème de transfert monétaire de Western Union », a déclaré M. Lopokoiyit.

Western Union considère que les pays qui jusque là étaient les destinataires traditionnels des virements peuvent devenir à leur tour des pays émetteurs, notamment : la Chine, les Philippines, le Mexique et le Kenya. Ceci reflète l’affluence croissante et la mondialisation de la population native, ainsi que l’augmentation des travailleurs internationaux et leur nécessité d’envoyer des fonds à l’étranger pour une multitude de raisons, parmi lesquelles l’éducation, les déplacements et d’autres dépenses personnelles.

Le Kenya, pays recevant des virements nets de 2 milliards USD, a enregistré l’an dernier une augmentation de 13 % en glissement annuel en 2017, d’après la Banque mondiale. Pendant la même période, les virements sortants ont atteint 36 millions USD, enregistrant un taux de croissance similaire de 13 %.

Les clients au Kenya peuvent accéder à ce nouveau service en composant le *840#, ou en sélectionnant « M-PESA Global » dans le menu M-PESA sur mySafaricomApp.

À propos de la plateforme de transferts transnationaux de Western Union

La plateforme de transferts de fonds et d’échanges de devises transnationaux de Western Union, offrant une empreinte numérique robuste, une infrastructure de règlement, de trésorerie et de mise en conformité, ainsi qu’un vaste réseau international de détail, que relient plus d’un demi-million d’agences, et la capacité de virer des fonds vers des milliards de comptes et de portefeuilles mobiles, établit la norme en matière de virements monétaires internationaux. Avec ses opérations dans plus de 200 pays et territoires, la plateforme de Western Union a traité en moyenne 32 transactions par seconde, et transféré 300 milliards USD en principal dans 130 devises en 2017.

En reliant les environnements monétaires numériques et physiques, la pile de technologies de Western Union, les interfaces API, le moteur des règlements et des opérations de change, le réseau d’agents, les capacités de détection des fraudes et de lutte contre le blanchiment en font l’un des plus importants brasseurs de fonds numériques et physiques auprès des clients du monde entier. La société propose des transactions numériques dans plus de 50 pays et territoires. Près de 70 % des transactions numériques de Western Union à l’échelle mondiale proviennent désormais d’appareils mobiles.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la salle de presse de Western Union.

À propos de Western Union

La Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des transferts d’argent et des échanges de devises, transnationaux. En reliant les environnements numériques et physiques, notre plateforme omnicanale permet aux particuliers et aux entreprises de virer et de recevoir des fonds, et de réaliser leurs paiements de manière fiable, simple et rapide. Grâce à notre présence mondiale, Western Union transfère l’argent pour améliorer les liaisons entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.westernunion.com.

À propos de Safaricom

Safaricom transforme l’existence. Nous fournissons des services financiers, de voix, et de données, ainsi que des solutions d’entreprise pour tout un éventail de clients, de petites sociétés, et de gouvernements, grâce à diverses plateformes. Nous réjouissons plus de 29,9 millions de clients, en leur fournissant plus de 200 000 points de contact, et en mettant à leur disposition plus de 100 produits différents dans notre portefeuille. Cotée à la Bourse de Nairobi, et enregistrant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 200 milliards KES, Safaricom a investi cette année 38 milliards KES dans des infrastructures, en fournissant à plus de 91 % de la population kényane une couverture 4G et 3G, ainsi qu’une couverture 2G à 96 % des Kényans. Safaricom tire parti de ses infrastructures fibres exclusives pour bâtir une activité dédiée aux entreprises, qui fournit des services informatiques gérés aux clients de la région d’Afrique de l’Est.

Safaricom a été la première société à proposer le transfert monétaire mobile commercial à l’échelle mondiale via M-PESA, service le plus réussi de sa catégorie dans le monde entier. Lancé en mars 2007, M-PESA compte aujourd’hui plus de 21 millions de clients actifs et plus de 162 800 boutiques d’agents M-PESA à l’échelle du pays.

