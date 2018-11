Le nouveau produit de SPECTRA, le T300, a été sélectionné pour un projet de carte repas en Turquie

All-in-one stylish T300 POS Terminal suitable for varies kind of payment projects.

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Depuis plus de 15 ans, SETCARD exploite l’un des réseaux de systèmes de repas les plus importants et les plus fiables de Turquie. Récemment, SETCARD a connu un nouvel élan en mettant à niveau les fonctionnalités du système ; une initiative ayant nécessité un fournisseur très fiable pour la technologie de terminal de point de vente (PDV). SETCARD a choisi SPECTRA Technologies du fait des nombreux projets réalisés ensemble et couronnés de succès depuis 2006, ainsi que pour la réputation de fiabilité de ses produits et de son support après-vente exceptionnel. Le T300 offre des fonctions tout-en-un complètes, fonctionne de manière totalement indépendante dans des environnements sans surveillance, étend les offres de SETCARD et renforce l’infrastructure PDV des clients de SETCARD.

Le T300 rend les transactions PDV à l’heure du déjeuner rapides et aisées pour les employés dans n’importe quel environnement — une station de vente au détail avec du personnel. Le clavier du T300 est de grande taille, lumineux et simple d’utilisation. Les reçus de transaction sont envoyés aux employés par le T300 par e-mail. SPECTRA TECHNOLOGIES travaille avec SETCARD et ses clients pour garantir que le terminal fonctionne parfaitement, collecte toutes les informations de transaction et envoie toutes les données collectées du terminal de PDV T300 vers le bureau principal.

SETCARD élimine les modèles de transaction plus fastidieux comme l’acceptation des espèces, des tickets repas ou des chèques-repas. SPECTRA Technologies garantit que les données de transaction sont capturées afin que les entreprises puissent prouver qu’elles satisfont aux exigences des programmes de repas, qu’elles voient et contrôlent les soldes, les annulations de cartes et d’autres problèmes liés aux cartes en temps réel.

Un terminal flexible et très fiable comme le SPECTRA T300 procure à SETCARD l’assurance nécessaire pour créer de vastes réseaux de membres à travers la Turquie, accompagner des programmes de fidélité et les promotions périodiques proposées par SETCARD et faire avancer rapidement les personnes venues prendre leur déjeuner.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.spectratech.com/wp-content/uploads/mailchimp/T300CT_leaflet.pdf

À propos de SPECTRA Technologies

Le pionnier des fintech depuis 1993

SPECTRA Technologies a commencé à revendiquer pour une révolution - passer des espèces aux paiements électroniques - dans les années 90, lorsque les espèces étaient la principale monnaie et que les fintech (technologies financières) n’existaient pas encore. D’une startup basée à Hong Kong , la société s’est développée jusqu’à devenir un acteur clé en Asie qui, aujourd’hui, exporte ses produits et noue des partenariats dans plus de 65 pays.

Les terminaux de paiement SPECTRA couvrent 90 % des commerçants à Hong Kong pendant les périodes de pointe. Plus de 100 000 appareils sont actuellement en fonctionnement à Hong Kong.

L’histoire à succès et la passion pour les fintech ont inspiré de nombreux jeunes développeurs à poursuivre une conception de paiement électronique. SPECTRA Technologies est à la tête de l’industrie en matière de développement du paiement électronique et stimule la révolution fintech, et continuera sur cette voie.

