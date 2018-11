Western Union ativa a carteira móvel M-PESA da Safaricom para enviar dinheiro globalmente

DENVER--(BUSINESS WIRE)--A Safaricom (NSE: SCOM), importante operadora de rede móvel do Quênia e fornecedora da M-PESA, carteira móvel líder, e a Western Union Company (NYSE: WU), líder na transferência de dinheiro entre fronteiras, uniram forças novamente para, desta vez, liberar transferências de dinheiro globalmente para mais de 28 milhões de titulares de carteira móvel aproveitando a plataforma de transferência global de dinheiro da Western Union®.

Pela primeira vez globalmente, a Western Union vai possibilitar que a Safaricom encaminhe transferências de dinheiro para mais de 200 países e territórios. A M-PESA Global, uma funcionalidade recentemente otimizada, vai permitir que os clientes enviem dinheiro de sua carteira para pagamentos na rede de agentes de varejo da Western Union ou diretamente através do acesso da Western Union a bilhões de contas.

A carteira móvel da M-PESA revolucionou a inclusão financeira durante uma década, habilitando milhões de quenianos a receber dinheiro de países estrangeiros, armazenar e enviar dinheiro ou fazer pagamentos localmente, e ultrapassar a infraestrutura tradicional. Os titulares da carteira M-PESA já têm a opção de receber dinheiro de todo o mundo pela Western Union.

“O motor de transferência global de dinheiro da Western Union está ativando a carteira eletrônica M-PESA da Safaricom para enviar e receber dinheiro globalmente, e os clientes podem escolher nossa rede multicanal para fazer pagamentos em todo o mundo. É uma integração exclusiva de nossas plataformas para escalonar a conectividade global, e recomendamos a Safaricom para superar novas barreiras”, declarou Odilon Almeida, presidente da Western Union Global Money Transfer.

“Acreditamos que essa colaboração revolucionária com a Safaricom vai impulsionar um mundo de novas possibilidades para operadores de serviços financeiros móveis para que os clientes escalonem direta e globalmente, e oferecer aos clientes a escolha de enviar ou receber dinheiro de e para mais de 200 países e territórios. Isso se tornará um modelo para abrir um mundo de conectividade global e oportunidade econômica para países emergentes e desenvolvidos”, disse Almeida.

A Safaricom ajuda milhões de quenianos a estabelecerem serviços financeiros em carteiras móveis no Quênia. Mais de 1,7 bilhão de transações são processadas na M-PESA anualmente, o equivalente a mais de 50% do PIB do Quênia.

“Ao abrir a M-PESA para o mundo, queremos habilitar todo um universo de oportunidades para os quenianos, facilitando e simplificando para eles a conexão com o mundo”, afirmou Sitoyo Lopokoiyit, diretor de serviços financeiros da Safaricom.

“Com a M-PESA Global, os clientes da Safaricom gozam dos benefícios de um mundo globalmente conectado ao toque de um botão, onde e quando quiserem. O mundo está na ponta de seus dedos, estejam eles enviando dinheiro para um familiar em um país estrangeiro ou recebendo dinheiro de um desses países.”

“A M-PESA Global reflete a evolução das necessidades dos clientes no Quênia e a capacidade da Safaricom de se antecipar e atender essas necessidades, desde facilitar as transferências de entrada de dinheiro, transferências domésticas entre carteiras até oferecer agora transferências de dinheiro entre fronteiras através da conexão com o ecossistema de transferência de dinheiro da Western Union”, disse Lopokoiyit.

A Western Union vê os países que recebem a remessa tradicional como uma oportunidade de se tornarem países que enviam remessas, entre eles: China, Filipinas, México, Quênia. Isso reflete a crescente afluência e globalização da população nativa, além de um aumento da necessidade dos trabalhadores internacionais e seus associados de enviar dinheiro para países estrangeiros por várias razões, como educação, viagens e outras despesas pessoais.

O Quênia, um destinatário de remessas líquidas de US$ 2 bilhões, viu no ano passado um crescimento anual de 13% em 2017, de acordo com o Banco Mundial. Durante o mesmo período, as remessas de saída chegaram a US$ 36 milhões, acompanhando taxas de crescimento semelhantes de 13%.

Os clientes do Quênia podem acessar o novo serviço discando *840# ou selecionando “M-PESA Global” no menu M-PESA, do mySafaricomApp.

Vídeo da Safaricom e Western Union com legendas.

Sobre a plataforma internacional da Western Union

A plataforma de movimentação internacional de dinheiro da Western Union, incluindo uma sólida infraestrutura de pegada digital, liquidação, tesouraria e conformidade, e uma vasta rede global de varejo de mais de meio milhão de localizações, e a capacidade de enviar dinheiro para bilhões de contas e carteiras móveis, define o padrão para a movimentação internacional de dinheiro. Com operações em mais de 200 países e territórios, a plataforma da Western Union processou uma média de 32 transações por segundo e movimentou US$ 300 bilhões em principal cobrindo 130 moedas em 2017.

Conectando os mundos físico e digital do dinheiro, a pilha tecnológica, APIs, motores de liquidação e câmbio, rede de agentes, capacidades de detecção de fraude e antilavagem de dinheiro da Western Union faz dela uma das maiores movimentadoras de dinheiro físico e digital para consumidores de todo o mundo. A empresa oferece transações digitais em mais de 50 países e territórios. Aproximadamente 70% das transações digitais são agora feitas a partir de dispositivos móveis em todo o mundo.

Para mais informações, acesse a sala de imprensa da Western Union.

Sobre a Western Union

A empresa Western Union (NYSE: WU) é líder global em movimentação de dinheiro entre fronteiras. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico e possibilita a consumidores e empresas enviar e receber dinheiro e fazer pagamentos com rapidez, facilidade e confiabilidade. Com alcance global, a Western Union movimenta dinheiro para melhor conectar famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

Sobre a Safaricom

Safaricom transforma vidas. Nós fornecemos voz, dados, serviços financeiros e soluções empresarias a um conjunto de clientes, pequenas empresas e governo por meio de várias plataformas. Nós satisfazemos mais de 29,9 milhões de clientes, oferecendo mais de 200 mil pontos de contato a nossos clientes e mais de 100 produtos diferentes em nosso portfólio. Listada na Bolsa de Valores de Nairóbi e com receitas anuais acima de KES 200 bilhões, a Safaricom investiu KES 38 bilhões em infraestrutura neste ano, oferecendo a mais de 91% da população do Quênia cobertura 4G e 3G, e proporcionando cobertura 2G para 96% dos quenianos. A Safaricom aproveitou sua infraestrutura de fibra proprietária para construir um negócio empresarial dedicado, que oferece serviços de TI administrados para clientes da região da África Oriental.

A Safaricom é pioneira em transferência de dinheiro móvel comercial globalmente através da M-PESA, o serviço mais bem sucedido da sua categoria em qualquer lugar do mundo. Lançada em março de 2007, o serviço M-PESA tem agora mais de 21 milhões de clientes ativos e mais de 162.800 agentes da M-PESA em todo o país.

