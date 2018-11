L’expérience de la sécurité ferroviaire en réalité virtuelle trouble les utilisateurs

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Opération Gareautrain et Metrolinx ont dévoilé une vidéo en réalité virtuelle (RV) pour encourager les passagers à rester en sécurité près des voies ferrées et des trains. La vidéo est le dernier ajout à la campagne de sécurité ferroviaire en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre. lancée en avril dernier.

La nouvelle vidéo présente un scénario familier : un groupe de passagers descend d’un train de banlieue à la gare. Filmée du point de vue de l’un de ces passagers, la vidéo plonge les spectateurs dans un environnement en trois dimensions et leur fait vivre l’expérience troublante et, espérons-le, inoubliable, de la rapidité et du silence avec lesquels un train peut les surprendre.

Chaque année, des dizaines de Canadiens – en particulier des jeunes – sont tués ou grièvement blessés dans des incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions. Ces incidents sont dévastateurs pour les personnes impliquées, leurs amis et leur famille, les employés ferroviaires, les premiers intervenants et les communautés. Et pratiquement tous ces incidents pourraient être évités.

« Notre message aux usagers du transport ferroviaire est simple : respectez tous les panneaux et signaux d’avertissement – ils sont là pour assurer votre sécurité. Ne pas le faire pourrait avoir des conséquences terribles – ou mortelles », dit Sarah Mayes, la directrice nationale d’Opération Gareautrain Canada.

« Opération Gareautrain a la mission importante d’assurer la sécurité des Canadiens avec les chemins de fer. L’expérience en réalité virtuelle aide à toucher les gens, en particulier les jeunes, qui vont peut-être réfléchir deux fois la prochaine fois qu’ils seront à un passage à niveau », explique George Bell, le vice-président, Sécurité, de Metrolinx, et président du Conseil d’administration d’Opération Gareautrain Canada.

Selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, en 2017, il y a eu 223 incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions au Canada, qui ont tué 72 personnes et gravement blessé 44 autres.

Pour coïncider avec le lancement d’aujourd’hui, Metrolinx aura un kiosque doté de casques de RV à la Gare Union de Toronto et encouragera les voyageurs à regarder la vidéo. Les Canadiens seront aussi encouragés à partager la vidéo sur les médias sociaux, avec le mot-clic #DONNELAFROUSSE.

Les passagers voulant en savoir plus sur les façons de rester en sécurité près des voies ferrées et des trains sont encouragés à regarder la nouvelle vidéo d’Opération Gareautrain et à consulter la feuille de conseils d’Opération Gareautrain.

Opération Gareautrain tient à remercier Metrolinx, Peter Mohyla (Metrolinx) et le Service de police de South Simcoe pour leur aide à la production de la nouvelle vidéo Regarder. Écouter. Vivre.

À propos d’Opération Gareautrain

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l’Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CP, le CN, VIA Rail, exo, Metrolinx, West Coast Express et Genesee & Wyoming. En collaboration avec des conseils de sécurité provinciaux, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, Opération Gareautrain a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer.