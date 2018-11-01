上海鵬利輝盛閣國際公寓慶祝開業十周年：輝煌十年，感恩有你

上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--10月28日，上海鵬利輝盛閣國際公寓舉辦了十周年慶祝活動，以感謝房客和員工多年來的認可與支持。活動現場，共有260位員工及房客參與活動，和公寓分享了十周年慶的喜悅。輝盛國際執行長曹炳森先生及中糧置地酒店管理部副總經理黃貴欽先生以及相關主管蒞臨活動。

上海鵬利輝盛閣國際公寓由中糧集團旗下的大悅城地產有限公司投資興建，國際知名管理公司新加坡輝盛國際（Frasers Hospitality Pte. Ltd.）負責日常運作及管理，共有185間面積為211-360平方公尺的兩房和三房豪華公寓套間。公寓坐落於上海市陸家嘴金融核心區的濱江區域，一面與百年外灘隔江相望，盡攬浦江風光，一面毗鄰全球500大企業雲集的上海中心、上海環球金融中心、金茂大廈等地標性建築及眾多金融企業總部，創造了一個高度便捷的工作生活圈，贏得了大批高階商務人士的青睞，其中不乏全球500大企業的CEO級高階主管。

此次活動的舉辦得到了公寓房客的積極參與和大力支持，據現場陳女士回憶道：「我們全家從上海輝盛國際公寓開業就住在這裡，可以稱得上是公寓的鐵桿住戶。多年來，我們結識了很多來自全球五湖四海的朋友，非常享受這種多元文化交融的國際化環境。公寓為我們提供了全方位的居家服務，解決了我們在異國他鄉生活上的種種不便與煩惱。」

在致辭中，中糧置地上海公司總會計師趙旭紅女士和輝盛國際執行長曹炳森先生分別提道：「上海鵬利輝盛閣國際公寓的長租房客，平均租期在3.5年以上，80%以上是家庭客戶。我們擁有如此強大的吸引力，不僅在於優厚的地理優勢和完善的硬體設施，還在於我們為房客量身打造的多樣化社區主題活動，更源於我們的員工以積極、友善的態度提供無微不至的服務。正是這些忠實和敬業的員工讓公寓成為房客的『家外之家』。」

上海鵬利輝盛閣國際公寓自開業以來，一直秉持「齊心協力、精益求精、以誠待人、互信互重」的核心價值觀。它作為公寓指導工作的重要準則，是爭取客戶信任的基礎，也是不斷取得進步的基石。上海鵬利輝盛閣國際公寓總經理譚威豪先生說道：「感謝我們忠實的客戶和員工一路相伴，正是有了他們，鵬利輝盛閣國際公寓才得以迅速發展，相信在他們的支持下，鵬利輝盛閣國際公寓一定會步入下一個精彩的十年。」

大悅城地產有限公司

大悅城地產有限公司是專注於在中國開發、經營、銷售、出租及管理建築群和商業物業的大型商業地產開發商及營運商。大悅城地產有限公司的最終控股股東中糧集團有限公司是中國中央政府管理的53家國有重要骨幹企業之一，超過22年連續入圍財雜誌全球 500大企業。中糧集團作為獲得國資委批准的以房地產開發、投資及管理為主業的21家中央直屬企業之一，大悅城地產有限公司是其旗下唯一的商業地產業務平臺。

輝盛國際管理有限公司

輝盛國際作為星獅地產有限公司的主軸，是一家全球性的酒店式公寓營運商，其黃金標準的公寓遍及歐洲、中東、非洲、北亞、東南亞及澳洲。輝盛國際矢志「透過不斷的革新來預見並滿足行政旅客的各種需求」，並為離家在外的顧客提供一個結合空間、家庭和社區功能的安樂窩。

上海鵬利輝盛閣國際公寓

上海鵬利輝盛閣公寓是上海市場卓越的高端酒店式服務公寓，曾獲獎項包括：2013和2014年度中國酒店金枕頭獎「中國最佳高端酒店式公寓」；2014-2015、2015-2016、2017年度中國飯店金馬獎「中國最佳酒店式公寓」；《環旅世界》雜誌CPT Approved 2017-2018年度獎項評選「中國最佳酒店式公寓」等。

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