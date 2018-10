Prinsdom Monaco: Mark Mawson bekroond met FUTURUM-PRIJS door Prins Albert II van Monaco

BOARD OF DIRECTORS FUTURUM ASSOCIATION with H.S.H Prince Albert II of Monaco and the artist Mark Mawson (From left Mahmoud Al Abood, M. Régis Bergonzi, M Lars Ericson, SAS LE PRINCE ALBERT II - Honorary President Futurum -, M. Mark Mawson and Kawther Al Abood - President Futurum) Copyright Gaetan LUCI /Palais Princier de Monaco

MONTE CARLO, Monaco--(BUSINESS WIRE)--Het was september 2010 toen de pas opgerichte Monegaskische Futurum-vereniging - opgericht door architect Kawther Al Abood - haar eerste drie activiteiten organiseerde. Dat jaar werden van de 23e t/m 26e eminente experts en wetenschappers van het MIT (Massachusetts Institute of Technology) welkom geheten voor een uitzonderlijke zakelijke bijeenkomst getiteld 'Energy Forum.'

Tegelijkertijd organiseerde de vereniging in Monaco destijds de wereldpremière van 'Death and the Powers,' een nieuwe opera geproduceerd in het MIT Media Lab door de Amerikaanse componist Tod Machover, dankzij Futurum dat deel uitmaakte van een samenwerkingsverband waardoor zijn creatie het licht zag.

Het markeerde het begin van de activiteiten van Futurum, strikt gerelateerd aan de doelstellingen van de vereniging om 'futuristische' evenementen in de wereld van kunst en wetenschap te ontwikkelen, te promoten en te stimuleren. Sindsdien heeft Futurum elk jaar vele originele initiatieven gedeeld met haar leden, zoals exclusieve gala-avonden of privébezoeken aan grote kunstmusea, altijd met het doel om kunstenaars te ontdekken en op waarde te schatten die hun talenten weten te combineren met innovatieve technologieën.

In 2013 werd de prestigieuze 'Futurum Award' in het leven geroepen, de trofee die een replica is van het beeldhouwwerk 'La vague de l'amour,' geproduceerd door de voorzitter zelf (het originele werk maakt deel uit van de permanente collectie die staat tentoongesteld in Parc Du Cap Martin in Roquebrune Cap Martin).

De prijs wordt geselecteerd door de Raad van Bestuur van Futurum en wordt elk jaar uitgereikt aan een opkomende kunstenaar of een kunstenaar die al wereldwijd erkend wordt vanwege zijn of haar vermogen om kunst, talent en nieuwe technologieën te combineren.

Tot op heden werd de prijs vijf keer uitgereikt, tijdens een exclusieve avond bijgewoond door Zijne Doorluchtigheid de Vorst Albert II, Erevoorzitter van Futurum, en waarvoor voornamelijk internationaal gerenommeerde gasten worden uitgenodigd om hun ervaringen met het publiek te delen.

Na het succes vorig jaar van de Amerikaanse glasbeeldhouwer Dale Chihuly, heeft de Raad van Bestuur van Futurum, bestaande uit voorzitter Kawther Al Abood, Régis Bergonzi (vicevoorzitter), Lars H. Ericson (secretaris) en Mahmoud Al Abood (penningmeester) besloten om de prestigieuze Futurum Award van dit jaar uit te reiken aan de internationaal gerenommeerde Engelse fotograaf Mark Mawson. Hij werd uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen die op 25 oktober 2018 in Monaco werd gehouden.

“Het kiezen van een winnaar was opnieuw niet eenvoudig," aldus president Al Abood, die eraan toevoegt: "We hebben ongeveer tien kandidaten onder de loep genomen en ze waren allemaal bijzonder briljant en de makers van werk dat werd gecreëerd dankzij de ondersteuning en het gebruik van nieuwe technologieën. Uiteindelijk waren het talent en de creaties van Mawson die ons allen hebben overtuigd, met zijn kleuren en vermogen om abstracte concepten te interpreteren door het gebruik van innovatieve technieken. Om deze reden was ik erg verheugd hem te verwelkomen in Monaco en een aantal van zijn werken te presenteren op het 6e Futurum Awards Gala dat werd gezien als een onvergetelijk evenement in Monte-Carlo.”

OVER FUTURUM: de vereniging heeft tot doel om op internationaal niveau futuristische projecten te stimuleren en te promoten in alle kunsten, inclusief de wetenschap (als kunst), en moedigt daarbij de deelname aan van een jonge generatie kunstenaars en wetenschappers, op alle gebieden die van invloed zijn op het dagelijks leven. http://www.associationfuturum.com

