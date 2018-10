Fürstentum Monaco: Mark Mawson erhält FUTURUM PRIZE von Prinz Albert II von Monaco

BOARD OF DIRECTORS FUTURUM ASSOCIATION with H.S.H Prince Albert II of Monaco and the artist Mark Mawson (From left Mahmoud Al Abood, M. Régis Bergonzi, M Lars Ericson, SAS LE PRINCE ALBERT II - Honorary President Futurum -, M. Mark Mawson and Kawther Al Abood - President Futurum) Copyright Gaetan LUCI /Palais Princier de Monaco

MONTE CARLO, Monaco--(BUSINESS WIRE)--Im September 2010 organisierte der neu gegründete Verein Monegasque Futurum - gegründet vom Architekten Kawther Al Abood - seine ersten drei Aktivitäten. Vom 23. bis 26. Mai begrüßten sie herausragende Experten und Wissenschaftler des MIT (Massachusetts Institute of Technology) zu einem außergewöhnlichen Geschäftstreffen mit dem Titel „Energy Forum“.

Gleichzeitig organisierte der Verband in Monaco die Weltpremiere von „Death and the Powers“, einer neuen Oper, die im MIT Media Lab vom amerikanischen Komponisten Tod Machover produziert wurde – dank des Vereins Futurum, der seine kreative Arbeit unterstützte.

Es war der Beginn der Aktivitäten von Futurum, die sich streng an der Zielsetzung des Vereins orientieren, „futuristische“ Veranstaltungen in der Welt der Kunst und Wissenschaft zu entwickeln und zu fördern. Seitdem hat Futurum jedes Jahr viele originelle Initiativen mit seinen Mitgliedern geteilt, wie z. B. exklusive Gala-Abende oder private Besuche in großen Kunstmuseen, immer mit dem Ziel, Künstler zu entdecken und ins Rampenlicht zu stellen, die ihre schöpferischen Talente mit innovativen Technologien kombinieren.

2013 wurde der renommierte „Futurum Award“ ins Leben gerufen, bei dem es sich um eine Nachbildung der vom Präsidenten des Vereins selbst geschaffenen Skulptur „La vague de l'amour“ handelt (das Originalwerk ist Teil der ständigen Sammlung des Cap Martin Park in Roquebrune Cap Martin).

Der vom Futurum-Vorstand ausgewählte Preis wird jedes Jahr an einen aufstrebenden Künstler oder einen bereits weltweit anerkannten Künstler verliehen, der die Fähigkeit gezeigt hat, Kunst, Talent und neue Technologien zu kombinieren.

Bisher wurde der Preis fünfmal vergeben, jeweils im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung in Anwesenheit von Prinz Albert II. als Ehrenpräsident von Futurum, an der vor allem international renommierte Gäste eingeladen werden, um ihre Erfahrungen mit dem Publikum zu teilen.

Nach dem Erfolg des amerikanischen Glasbildhauers Dale Chihuly im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand von Futurum, bestehend aus Präsident Kawther Al Abood, Régis Bergonzi (Vizepräsident), Lars H. Ericson (Vorstandssekretär) und Mahmoud Al Abood (Schatzmeister) entschlossen, den diesjährigen Futurum Award an den international renommierten englischen Fotografen Mark Mawson zu vergeben. Er wurde eingeladen, an der Zeremonie in Monaco am 25. Oktober 2018 teilzunehmen.

„Wieder einmal war es nicht einfach, den Sieger zu ermitteln“, sagte Präsident Al Abood und fügte hinzu: „Wir haben etwa zehn Kandidaten analysiert, die alle außerorderntlich brillant waren, und Arbeiten geschaffen hatten, die dank der Unterstützung und des Einsatzes neuer Technologien entstehen konnten. Am Ende waren es Mawsons Talente und Kreationen, die uns alle überzeugt haben, mit seinen Farben und seiner Fähigkeit, abstrakte Konzepte durch den Einsatz innovativer Techniken zu interpretieren. Aus diesem Grund habe ich mich sehr gefreut, ihn in Monaco willkommen zu heißen und einige seiner Werke bei der 6th Futurum Awards Gala zu präsentieren, die in Monte-Carlo als unvergessliches Ereignis gefeiert wurde.“

ÜBER FUTURUM: Der Verein hat zum Ziel, futuristische Projekte in allen Kunstrichtungen, einschließlich der Wissenschaft (als Kunst), auf internationaler Ebene zu fördern und die Teilnahme einer jungen Generation von Künstlern und Wissenschaftlern in allen Bereichen, die das tägliche Leben betreffen, zu befeuern. WEBSITE: http://www.associationfuturum.com

