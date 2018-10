Fraser Suites Top Glory, Shanghai fête son 10ème anniversaire à Shanghai

Fraser Suites Top Glory, Shanghai: Our commitment to our guests is as fresh as the first day ten years ago.

Fraser Suites Top Glory, Shanghai: Our commitment to our guests is as fresh as the first day ten years ago.

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Fraser Suites Top Glory, Shanghai a organisé un évènement à Shanghai pour célébrer son 10ème anniversaire le 28 octobre et a exprimé sa gratitude à ses clients et son personnel pour leur soutien de longue date. Quelques 260 clients, employés et représentants de la compagnie ont assistés à l'évènement prestigieux, en présence de M. Choe Peng Sum, CEO de Frasers Hospitality et M. Huang Guiqin, Deputy Manager of Hotel Management Department, COFCO Land Limited.

Fraser Suites Top Glory, Shanghai compte 185 suites luxueuses à 2 et 3 lits, d'une surface de 211 à 360 m2. Située dans le quartier d'affaires animé de Lujiazui sur les rives de la rivière Huangpu, la propriété offre aux clients une vue spectaculaire sur la rivière et le Bund. Entretemps, adjacente à des monuments tels que la Shanghai Tower, le Shanghai World Financial Center et la Jinmao Tower où sont installées de nombreuses entreprises du Fortune 500, la propriété est hautement appréciée par l'élite commerciale, dont des CEO du Fortune 500.

Au cours de l'évènement, Mme Chan, cliente de longue date de la propriété, a déclaré, "Nous vivons ici depuis l'ouverture et nous aimons cet endroit. Nous apprécions sa communauté multiculturelle où nous avons rencontré de nombreux amis des quatre coins du globe. Et le personnel est toujours attentionné et prêts à répondre à nos besoins quotidiens."

"Nos clients longs-séjours restent chez nous trois ans et demi en moyenne, et plus de 80% d'entre eux sont ici avec leur famille. Notre attractivité ne tient pas seulement de notre situation privilégiée et de nos installations formidables, mais elle est aussi due aux services extraordinaires offerts par notre personnel professionnel, qui a fait de la propriété la deuxième maison de nos clients," ont déclaré Madame Zhao Xuhong, CFO de COFCO Land Limited Shanghai et M. Choe Peng Sum, CEO de Frasers Hospitality.

Fraser Suites Top Glory, Shanghai incarne ses valeurs fondamentales de "Collaboration, Reconnaissance, Authenticité et Respect", qui sont à la base de sa croissance au cours de la dernière décennie. "Je remercie nos clients et notre personnel d'être restés chez nous, car sans eux nous n'aurions pas pu accomplir ces réalisations. Joignons nos efforts pour aborder avec enthousiasme la prochaine décennie," a déclaré M. Michael Tam, General Manager de Fraser Suites Top Glory, Shanghai.

A propos de Frasers Hospitality

Frasers Hospitality est un exploitant mondial de l'hospitalité, avec des propriétés en Australie, en Asie du Sud-Est, en Asie du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

