上海鹏利辉盛阁国际公寓庆祝开业十周年：辉煌十年，感恩有你！

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--10月28日，上海鹏利辉盛阁国际公寓举办了十周年庆祝活动，以感谢住客和员工多年来的认可与支持。活动现场，共有260位员工及住客参与活动，和公寓分享了十周年庆的喜悦。辉盛国际首席执行官曹炳森先生及中粮置地酒店管理部副总经理黄贵钦先生以及相关领导莅临活动。

上海鹏利辉盛阁国际公寓由中粮集团旗下的大悦城地产有限公司投资兴建，国际知名管理公司新加坡辉盛国际（Frasers Hospitality Pte. Ltd.）负责日常运作及管理，共有185套面积为211-360平米的两房和三房豪华公寓套间。公寓坐落于上海市陆家嘴金融核心区的滨江区域，一面与百年外滩隔江相望，尽揽浦江风光，一面毗邻全球500强企业云集的上海中心、上海环球金融中心、金茂大厦等地标性建筑及众多金融企业总部，创造了一个高度便捷的工作生活圈，赢得了大批高端商务人士的青睐，其中不乏全球500强企业的CEO级高管。

此次活动的举办得到了公寓住客的积极参与和大力支持，据现场陈女士回忆道:“我们全家从上海辉盛国际公寓开业就住在这里，可以称得上是公寓的铁杆住户。多年来，我们结识了很多来自全球五湖四海的朋友，非常享受这种多元文化交融的国际化环境。公寓为我们提供了全方位的居家服务，解决了我们在异国他乡生活上的种种不便与烦恼。”

在致辞中，中粮置地上海公司总会计师赵旭红女士和辉盛国际首席执行官曹炳森先生分别提道：“上海鹏利辉盛阁国际公寓的长租住客，平均租期在3.5年以上，80%以上是家庭客户。我们拥有如此强大的吸引力，不仅在于优厚的地理优势和完善的硬件设施，还在于我们为住客量身定制的多样化社区主题活动，更源于我们的员工以积极、友善的态度提供无微不至的服务。正是这些忠实和敬业的员工让公寓成为住客的‘家外之家’。”

上海鹏利辉盛阁国际公寓自开业以来，一直秉持“齐心协力、精益求精、以诚待人、互信互重”的核心价值观。它作为公寓指导工作的重要准则，是争取客户信任的基础，也是不断取得进步的基石。上海鹏利辉盛阁国际公寓总经理谭威豪先生说道：“感谢我们忠实的客户和员工一路相伴，正是有了他们，鹏利辉盛阁国际公寓才得以迅速发展，相信在他们的支持下，鹏利辉盛阁国际公寓一定会步入下一个精彩的十年。”

大悦城地产有限公司

大悦城地产有限公司是专注于在中国开发、经营、销售、出租及管理综合体和商业物业的大型商业地产开发商及运营商。大悦城地产有限公司的最终控股股东中粮集团有限公司是中国中央政府管理的53家国有重要骨干企业之一，超过22年连续入围财富世界 500强。中粮集团作为获得国资委批准的以房地产开发、投资及管理为主业的21家中央直属企业之一，大悦城地产有限公司是其旗下唯一的商业地产业务平台。

辉盛国际管理有限公司

辉盛国际作为星狮地产有限公司的主轴，是一家全球性的酒店公寓运营商，其黄金标准的公寓遍及欧洲、中东、非洲、北亚、东南亚及澳洲。辉盛国际矢志“通过不断的革新来预见并满足行政旅客的各种需求”，并为离家在外的顾客提供一个结合空间、家庭和社区功能的安乐窝。

上海鹏利辉盛阁国际公寓

上海鹏利辉盛阁公寓是上海市场卓越的高端酒店式服务公寓，曾获奖项包括：2013和2014年度中国酒店金枕头奖“中国最佳高端酒店式公寓”；2014-2015、2015-2016、2017年度中国饭店金马奖“中国最佳酒店式公寓”；《环旅世界》杂志CPT Approved 2017-2018年度奖项评选“中国最佳酒店式公寓”等。