Nordson EFD présente les seringues doseuses pour la santé animale Dial-A-Dose et Posi-Dose

EAST PROVIDENCE, Rhode Island--(BUSINESS WIRE)--Nordson EFD, une société Nordson (NASDAQ: NDSN) et principal fabricant de systèmes de dosage de fluides de précision, annonce son entrée sur le marché avec la mise en place d’une gamme complète de seringues doseuses jetables pour les produits dédiés à la santé animale, tels que les produits pharmaceutiques vétérinaires et les compléments nutritionnels.

Nordson EFD s’appuie sur une expérience de plus de 50 ans dans les procédés de moulage de précision de ses consommables de dosage de fluides industriels pour offrir au marché mondial de la santé animale des emballages primaires de haute qualité et des seringues pour l’administration contrôlée de médicaments.

Ses seringues Dial-A-Dose™, leaders sur le marché, offrent une solution innovante en permettant aux utilisateurs finaux de personnaliser plusieurs doses pour un animal en fonction des posologies spécifiées par le fabricant du produit, comme par exemple en termes de millilitres, centimètres cubes, poids de l'animal, etc. Une bague intégrée permet aux utilisateurs de définir la dose (« dial in ») et d'administrer la bonne quantité. Un bouchon leur permet également de refermer hermétiquement la seringue jusqu'à la prochaine utilisation.

La seringue Posi-Dose® de Nordson EFD, conçue pour les traitements vermifuges équins par voie orale, comporte une bague de blocage qui, une fois positionnée, détermine un volume de dosage spécifique. L'absence d’embout garantit de manière fiable que chaque dose est complètement administrée. La seringue peut également être refermée pour des utilisations ultérieures.

En outre, Nordson EFD offre une grande variété de tailles de seringues doseuses (volumes de 6 à 100 cc) et d’embouts pour les applications orales, topiques et intra-mammaires. Des plongeurs une pièce et deux pièces, sans mécanismes de « sélection » sont également disponibles.

« Notre gamme complète de seringues doseuses pour la santé animale peut être utilisée dans de nombreux traitements pour bovins, équidés et animaux de compagnie », a déclaré Mark O’Shea, spécialiste international de la gamme de produits chez Nordson EFD. « Elles sont toutes moulées à partir de résines approuvées par la FDA. La plupart disposent d’une introduction facilitée ('lead-in') permettant un remplissage à grande vitesse en simplifiant le processus d'insertion du piston. Certaines d’entre elles sont dotées d’un évent qui empêche l'emprisonnement de l’air et garantit un dosage précis et fiable ».

Des marquages, couleurs, tailles de seringues et conception de produit personnalisés sont possibles. Les clients peuvent également demander un étiquetage dans le moule ou un étiquetage standard pour leurs seringues doseuses Nordson EFD.

Pour en savoir plus sur les solutions de dosage jetables de Nordson EFD pour la santé animale, téléchargez ce manuel des applications, regardez cette vidéo, ou faites une demande d'échantillons.

Pour de plus amples informations, consultez le site de Nordson EFD sur nordsonefd.com/animalhealth, facebook.com/NordsonEFD, ou linkedin.com/company/nordson-efd, adressez un courriel à info@nordsonefd.com, ou composez le 00800 7001 7001.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

