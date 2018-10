A Nordson EFD apresenta as seringas “Dial-A-Dose” e “Posi-Dose” para a saúde animal

Industry-leading Dial-A-Dose™ and Posi-Dose® disposable dosing syringes are known for accurate, reliable packaging and delivery of animal health products.

PROVÍNCIA DO LESTE, R.I.--(BUSINESS WIRE)--A Nordson EFD, uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN) e fabricante líder mundial de sistemas de distribuição de fluido de precisão, anuncia sua entrada em um novo mercado com a apresentação de uma abrangente linha de seringas de dosagem descartáveis para a saúde animal além de produtos farmacêuticos veterinários e suplementos nutricionais.

A EFD possui mais de 50 anos de experiência em processos de moldagem de precisão para seus componentes industriais de distribuição de fluidos para oferecer alta qualidade, empacotamento primário avançado e seringas controladas de distribuição de medicamentos para o mercado global de saúde animal.

As seringas do tipo Dial-A-Dose™ líderes no setor, oferecem uma solução inovadora para os usuários finais, que podem personalizar múltiplas doses para um animal, com base nas calibrações de tratamento definidas pelo fabricante do produto, como mililitros, centímetros cúbicos, o peso do animal, etc. Um anel integrado permite aos usuários medir e administrar a dose correta. As tampas dos bicos permitem que os usuários fechem a seringa com segurança até o próximo uso.

A seringa Posi-Dose® da EFD, desenvolvida para tratamentos de desparasitação oral equina, possui um exclusivo anel de trava que se encaixa na posição para definição de volumes de dosagem específicos. Seu design livre de bicos garante a confirmação positiva de que cada dose é administrada por completo. Ela também pode ser vedada para uso em múltiplas doses.

Além disso, a Nordson EFD oferece uma ampla variedade de tamanhos de seringas dosadoras (volumes de 6cc a 100cc) e diferentes tipos de bicos para uso oral, tópico e intramamário. Os êmbolos de uma peça e de duas peças sem mecanismos de seleção de “dosagem” também estão disponíveis.

“Nossa abrangente linha de seringas com seleção de dosagem para a saúde animal pode ser utilizada em uma variedade de tratamentos com animais de estimação, bovinos, equinos e de companhia,” afirmou Mark O’Shea, Especialista da Linha Global de Produtos na Nordson EFD. “Todas são moldadas a partir de resinas 100% aprovadas pela FDA. A maioria apresenta um auxílio de 'entrada' exclusivo que acomoda o preenchimento em alta velocidade, simplificando o processo de inserção do êmbolo. E algumas apresentam um recurso inovador que evita a retenção de ar para uma dosagem precisa e confiável.”

É possível definir estampas personalizadas, cores, tamanhos de seringas e projetos de produtos. Os clientes também podem solicitar rotulagem no molde ou rotulagem padrão para suas seringas de seleção de dosagem EFD.

Saiba mais sobre as soluções de dosagens descartáveis para a saúde animal da EFD fazendo o download deste guia para aplicação, assistindo a este vídeo, ou solicitando amostras.

Para mais informações, visite a Nordson EFD na web em nordsonefd.com/animalhealth, facebook.com/NordsonEFD, ou linkedin.com/company/nordson-efd, e-mails para info@nordsonefd.com, ou ligue +1 401.431.7000 ou 800.556.3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias , ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção .Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes ,juntamente com uma ampla variedades de acessórios , acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na industria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.