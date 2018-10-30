諾信EFD推出Dial-A-Dose和Posi-Dose動物保健用定量針筒

羅德島東普羅維登斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--諾信(NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界領先的精密流體點膠系統製造商諾信EFD宣布進軍新市場，推出了獸藥和營養補充劑等動物保健產品用全系列可拋棄型定量針筒。

EFD通過其在工業流體點膠組件精密成型製程方面的50餘年經驗，為全球動物保健市場 提供優質、先進的直接包裝和受控制的給藥針筒。

其業界領先的Dial-A-Dose™針筒為終端使用者提供創新型解決方案，可根據產品製造商指定的毫升、立方釐米、動物體重等治療校正要求為動物自訂多種劑量。整合環讓使用者能夠「注入」並管理正確的劑量，而噴嘴蓋可使用戶在下次使用前安全地重新封存針筒。

EFD專為馬口腔驅蟲治療而設計的Posi-Dose®針筒配備獨特的扭鎖環，可卡入到位以設定特定劑量。無噴嘴設計可確保每次劑量都能完整給藥。對於多劑量使用，它也可以重新封存。

此外，諾信EFD提供各種不同定量的針筒尺寸（體積在6cc至100cc）和噴嘴類型， 供口腔、局部和乳腺使用。還提供不含「注射」裝置的整體柱塞和分體式柱塞。

諾信EFD全球產品線專員Mark O’Shea表示：「我們的全系列動物保健用定量針筒可用於各種牛、馬和寵物治療。所有這些針筒都由100%美國食品藥品監督管理局(FDA) 核准的樹脂模製而成。大多數都配備獨特的『注入』輔助裝置，這種裝置透過簡化柱塞插入過程來適應高速注入。有些還擁有創新的自我排氣功能，可防止空氣滯留，實現準確可靠的定量。」

可使用自訂的刻印標記、顏色、注射器尺寸和產品設計。客戶還可為其EFD劑量注射器申請模內貼標或標準貼標。

瞭解有關EFD一次性動物保健用劑量解決方案的更多資訊，請下載應用指南、觀看視訊 或者索取樣品。

如需詳情，請造訪諾信EFD網站nordsonefd.com/animalhealth、facebook.com/NordsonEFD或 linkedin.com/company/nordson-efd，寄送電子郵件至info@nordsonefd.com，或者致電+1 401.431.7000或800.556.3484。

關於諾信EFD

諾信EFD為桌上型裝配流程和自動裝配線設計並製造精密流體點膠系統。EFD點膠系統使製造商每次都能夠將同等數量的接著劑、潤滑劑或其他裝配流體塗敷到每一個組件上，從而幫助眾多產業的公司增加產量、提高品質以及降低生產成本。該公司的其他流體管理能力包括用於包裝單元件和雙元件材料的針筒和卡式膠筒，以及用於在醫療、生物製藥和工業環境下控制流體流量的各種接頭、耦合器和連接器。該公司也是一家電子業點膠和印刷應用領域特種焊膏的領先配方公司。

關於諾信公司

諾信設計、製造並銷售高品質的產品和系統，用於點膠和加工接著劑、塗層、聚合物、密封劑和生物材料；以及用於管理流體、測試與檢測品質、處理表面和固化。這些產品均以廣泛的應用專長和全球直接銷售與服務為支援基礎。我們服務於眾多耐用與非耐用消費品及技術終端市場，包括包裝、不織布、電子、醫療、器材、能源、運輸、建築和施工，以及一般的產品裝配與塗裝。該公司創辦於1954年，總部位於俄亥俄州西湖市(Westlake)，在全球30多個國家設有營運和支援辦事處。請造訪諾信網頁，網址為：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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