诺信EFD推出Dial-A-Dose和Posi-Dose动物保健用定量针筒

罗得岛东普罗维登斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--诺信(NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界领先的精密流体点胶系统制造商诺信EFD宣布进军新市场，推出了兽药和营养补充剂等动物保健产品用全系列可抛弃型定量针筒。

EFD通过其在工业流体点胶组件精密成型工艺方面的50余年经验，为全球动物保健市场提供优质、先进的初级包装和受控的给药针筒。

其业界领先的Dial-A-Dose™针筒为最终用户提供创新型解决方案，可根据产品制造商指定的毫升、立方厘米、动物体重等治疗校准要求为动物定制多种剂量。集成环使用户能够“注入”并管理正确的剂量，而喷嘴盖可使用户在下次使用前安全地重新封存针筒。

EFD专为马口腔驱虫治疗而设计的Posi-Dose®针筒配有独特的扭锁环，可卡入到位以设置具体剂量。无喷嘴设计可确保每次剂量都能完整给药。对于多剂量使用，它也可以重新封存。

此外，诺信EFD提供各种不同定量的针筒尺寸（体积在6cc至100cc）和喷嘴类型，供口腔、局部和乳腺使用。还提供不带“注射”装置的整体柱塞和分体式柱塞。

诺信EFD全球产品线专员Mark O’Shea表示：“我们的全系列动物保健用定量针筒可用于各种牛、马和宠物治疗。所有这些针筒都由100%美国食品药品监督管理局(FDA)批准的树脂注塑而成。大多数都配有独特的‘注入’辅助装置，这种装置通过简化柱塞插入过程来适应高速注入。有些还拥有创新的自排气功能，可防止空气滞留，实现准确可靠的定量。”

可使用定制的刻印标记、颜色、针筒尺寸和产品设计。客户还可为其EFD定量针筒申请模内贴标或标准贴标。

了解有关EFD可抛弃型动物保健用定量解决方案的更多信息，请下载应用指南、观看视频或者索取样品。

如需详情，请访问诺信EFD网站 nordsonefd.com/animalhealth、facebook.com/NordsonEFD或 linkedin.com/company/nordson-efd，发送电子邮件至info@nordsonefd.com，或者致电+1 401.431.7000或800.556.3484。

关于诺信EFD

诺信EFD为台式装配工艺和自动装配线设计并制造精密流体点胶系统。EFD点胶系统使制造商每次都能够将同等数量的粘合剂、润滑剂或其他装配流体涂敷到每一个部件上，从而帮助众多产业的公司增加产量、提高质量以及降低生产成本。该公司的其他流体管理能力包括用于包装单组件和双组件材料的针筒和卡式胶筒，以及用于在医疗、生物制药和工业环境下控制流体流量的各种接头、耦合器和连接器。该公司也是一家电子行业点胶和印刷应用领域特种焊膏的领先配方公司。

关于诺信公司

诺信设计、制造并销售高质量的产品和系统，用于点胶和加工粘合剂、涂层、聚合物、密封剂和生物材料；以及用于管理流体、测试与检测质量、处理表面和固化。这些产品均以广泛的应用专长和全球直接销售与服务为支持基础。我们服务于众多耐用与非耐用消费品及技术终端市场，包括包装、无纺布、电子、医疗、器材、能源、运输、建筑和施工，以及一般的产品装配与涂装。该公司创办于1954年，总部位于俄亥俄州韦斯特莱克(Westlake)，在全球30多个国家设有运营和支持办事处。请造访诺信网页，网址为：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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