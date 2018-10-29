RTA公佈「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」決賽名單

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 杜拜道路與交通管理局(RTA)局長兼執行董事會主席Mattar Al Tayer閣下宣佈，截至報名階段結束時，參加「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」(Dubai World Challenge for Self-Driving Transport)的人數已超出目標30%。Al Tayer是在公佈挑戰賽決賽名單的記者會上發表上述談話。

全球眾多企業、大學、學院和機構遞交了申請。與會人員包括哈利法大學(Khalifa University)執行副校長Arif Al Hammadi博士；杜拜世界自動駕駛運輸大會(Dubai World Congress for Self-Driving Transport)籌委會主席Laila Faridoon女士；杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽國際評審委員會主席Steve Shladover博士；以及杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽委員會主席Adel Shakri。

大型企業類決賽名單包括：Navya和EasyMile（法國）、Drive.ai（美國）、Westfield（英國）、百度（中國）及2getthere（荷蘭）。

初創企業類決賽名單包括：Sensible（芬蘭）、Derq（阿拉伯聯合大公國）和IAuto（臺灣）。

已公佈的本地大學決賽名單包括：杜拜大學(Dubai University)、阿拉伯聯合大公國大學(UAE University)、艾恩科技大學(Al Ain University of Science and Technology)和阿布達比大學(Abu Dhabi University)。國際大學類決賽名單包括德國的柏林自由大學(Friee Berlin University)、美國卡耐基梅隆大學(CMU)、西班牙馬德里卡洛斯大學(Universidad Carlos lll de Madrid)智慧系統實驗室及澳洲雪梨科技大學(UTS)。

Al Tayer表示：「挑戰賽獎金總額超過500萬美元；其中300萬美元分配給大型企業類，150萬美元分配給初創企業類，60萬美元分配給本地及外國大學類（各30萬美元）。由智慧行動領域多名國際專家組成的評審小組將根據多項技術標準來評鑑決賽團隊。」

他還補充道：「挑戰賽鼓勵參賽團隊解決第一英里/最後一英里交通、交通堵塞和公共運輸載客量下降等現有挑戰。無人駕駛運輸已成為RTA策略的關鍵支柱，我們正在盡一切努力使其在杜拜成真。」

入圍決賽的團隊將於2019年在杜拜接受密集測試，國際評審團將審查所有參賽作品並選出第一屆挑戰賽的優勝團隊。訂於2019年10月舉行的第一屆杜拜世界自動駕駛運輸大會(Dubai World Conference for Self-Driving Transport)將為優勝團隊頒獎。

Al Tayer還表揚了杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽的合作夥伴：電信管理局(Telecommunications Regulatory Authority)、Union Properties、Meraas、杜拜矽谷綠洲(Dubai Silicon Oasis)和杜拜未來基金會(Dubai Future Foundation)。

挑戰賽標準

入圍團隊將按照以下幾項參數進行評價，包括實體的可信度、願景、技能和相關經驗。然後，根據下列標準對被提名團隊進行測試，並根據他們的表現對相應分類進行評價：

技術能力和經驗：車輛製造、靈活性、電池技術、指揮和控制系統。

商業方面：可操作性、附加價值、與杜拜和阿拉伯聯合大公國的需要相關性。

操作和服務：創新解決方案、操作方法、運行服務和工作時數的能力。

挑戰賽包括與以下各方面相關的一系列測試：

耐久性和可靠性

在模擬現實交通狀況下的駕駛能力

能源效率與環境相容性

電子安全和保安

用戶體驗

*來源：AETOSWire

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