RTA公布“迪拜世界自动驾驶交通运输挑战赛”决赛名单

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜道路与交通管理局(RTA)局长兼执行董事会主席Mattar Al Tayer阁下宣布截至报名阶段结束时，参加“迪拜世界自动驾驶交通运输挑战赛”(Dubai World Challenge for Self-Driving Transport)的人数已超出目标30%。Al Tayer是在公布挑战赛决赛名单的新闻发布会上发表的这一声明。

全球众多企业、大学、学院和机构提交了申请。与会人员包括哈利法大学(Khalifa University)执行副校长Arif Al Hammadi博士；迪拜世界自动驾驶交通大会(Dubai World Congress for Self-Driving Transport)组委会主席Laila Faridoon女士；迪拜世界自动驾驶交通运输挑战赛国际评委会主席Steve Shladover博士；以及迪拜世界自动驾驶交通运输挑战赛委员会主席Adel Shakri。

大型企业类决赛名单包括：Navya和EasyMile（法国）、Drive.ai（美国）、Westfield（英国）、百度（中国）及2getthere（荷兰）。

初创企业类决赛名单包括：Sensible（芬兰）、Derq（阿联酋）和IAuto（台湾）。

已公布的本地大学决赛名单包括：迪拜大学(Dubai University)、阿联酋大学(UAE University)、艾恩科技大学(Al Ain University of Science and Technology)和阿布扎比大学(Abu Dhabi University)。国际大学类决赛名单包括德国的柏林自由大学(Friee Berlin University)、美国卡耐基梅隆大学(CMU)、西班牙马德里卡洛斯大学(Universidad Carlos lll de Madrid)智能系统实验室及澳大利亚悉尼科技大学(UTS)。

Al Tayer表示：“挑战赛奖金总额超过500万美元；其中300万美元归属大型企业类，150万美元归属初创企业类，60万美元归属本地及外国大学类（各30万美元）。由智能移动领域多名国际专家组成的评审小组将根据多项技术标准对决赛团队进行评价。”

他还补充道：“挑战赛鼓励参赛团队解决第一英里/最后一英里交通、交通拥堵和公共交通载客量下降等现有挑战。无人驾驶交通已成为RTA战略的关键支柱，我们正在尽一切努力使其在迪拜成为现实。”

入围决赛的团队将于2019年在迪拜接受密集测试，国际评审团将审查所有参赛作品并选出第一届挑战赛的获胜团队。定于2019年10月举行的第一届迪拜世界自动驾驶交通运输大会(Dubai World Conference for Self-Driving Transport)将为获胜团队颁奖。

Al Tayer还表彰了迪拜世界自动驾驶交通运输挑战赛的合作伙伴：电信管理局(Telecommunications Regulatory Authority)、Union Properties、Meraas、迪拜硅谷绿洲(Dubai Silicon Oasis)和迪拜未来基金会(Dubai Future Foundation)。

挑战赛标准

入围团队将按照以下几项参数进行评价，包括实体的可信度、愿景、技能和相关经验。然后，根据下列标准对被提名团队进行测试，并根据他们的表现分类进行评价：

技术能力和经验：车辆制造、灵活性、电池技术、指挥和控制系统。

商业方面：可操作性、附加值、与迪拜和阿联酋的需要相关。

操作和服务：创新解决方案、操作方法、运行服务和工作时数的能力。

挑战赛包括与以下各方面相关的一系列测试：

耐久性和可靠性

在模拟现实交通条件下的驾驶能力

能源效率与环境兼容性

电子安全和安保

用户体验

*来源：AETOSWire

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