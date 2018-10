RTA revela finalistas do Desafio mundial de transporte autônomo Dubai (World Challenge for Self-Driving Transport)

Al Tayer with Dr. Arif and Laila Faridoon (Photo: AETOSWire)

Video of the participants (Video: AETOSWire)

Video of the participants (Video: AETOSWire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Sua excelência Mattar Al Tayer, diretor-geral e presidente do conselho de diretores executivos da Dubai Roads and Transport Authority (RTA), anunciou que a participação no Desafio mundial de transporte autônomo de Dubai ultrapassou a meta em 30% no final da fase de registro. Al Tayer fez esta declaração durante uma entrevista coletiva realizada para anunciar os finalistas do Desafio.

Empresas, universidades, faculdades e instituições enviaram inscrições globalmente. Entre os participantes do evento, estiveram o Dr. Arif Al Hammadi, vice-presidente executivo da Khalifa University, Laila Faridoon, dirigente do Comitê organizador do Dubai World Congress for Self-Driving Transport (Congresso mundial de transporte autônomo de Dubai); Dr. Steve Shladover, Chefe do juri internacional do Desafio mundial de transporte autônomo Dubai; e Adel Shakri, Chefe do Comitê do Desafio mundial de transporte autônomo de Dubai.

Os finalistas da categoria Líderes foram: Navya and EasyMile da França, Drive.ai dos EUA, Westfield do Reino Unido, Baidu, China, e 2getthere, da Holanda.

A lista de start-ups finalistas é a seguinte: Sensible da Finlândia, Derq dos Emirados Árabes Unidos, e IAuto de Taiwan.

As universidades locais finalistas foram: Dubai University, UAE University, Al Ain University of Science and Technology e Abu Dhabi University. Entre as universidades internacionais, a Friee Berlin University na Alemanha, CMU nos EUA, Intelligent Systems Lab da Universidad Carlos lll de Madri, Espanha e a UTS na Austrália representam as finalistas dessa categoria.

"O prêmio Challenge chega a mais de US$5 milhões; US$3 milhões serão alocados para a categoria do líder, US$1,5 milhão para a categoria start-ups e US$600.000 para universidades locais e estrangeiras (US$300.000 cada). Uma equipe de especialistas internacionais no campo de mobilidade inteligente avaliará os finalistas por vários critérios técnicos", disse Al Tayer.

"O desafio incentiva os participantes a lidar com os desafios existentes do primeiro e do último quilômetro, congestões de tráfego e a queda no uso do transporte público. O transporte sem motorista tornou-se o pilar da estratégia da RTA, e estamos nos empenhando totalmente para tornar isso uma realidade em Dubai", acrescentou.

Os finalistas estarão sujeitos a testes intensivos em Dubai em 2019, e um painel de jurados internacionais analisará todas as inscrições para selecionar os vencedores da edição inaugural do Challenge. Os vencedores serão homenageados durante a primeira edição da Dubai World Conference for Self-Driving Transport agendada para realização em outubro de 2019.

Al Tayer elogiou também os parceiros Dubai World Challenge for Self-Driving Transport: Telecommunications Regulatory Authority, Union Properties, Meraas, Dubai Silicon Oasis e Dubai Future Foundation

Padrões de desafio

Os finalistas foram avaliados por vários parâmetros, inclusive: a credibilidade, visão, habilidades e experiências relevantes da entidade. Os indicados serão então julgados nas suas respectivas categorias de acordo com seu desempenho em testes conduzidos de acordo com os seguintes padrões:

capacidade e experiência técnica: manufatura de veículos, flexibilidade, tecnologia de bateria e o sistema de controle e comando.

Aspecto da empresa: operabilidade, valor agregado e relevância para as necessidades de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos.

Operação e serviço: Soluções inovadoras, método operacional, capacidade de executar serviços e horário de trabalho.

O Challenge inclui uma série de testes relativos a:

durabilidade e confiabilidade;

capacidade de dirigir em condições de tráfego que simulam a realidade;

eficiência energética e compatibilidade ambiental;

segurança e proteção eletrônica;

experiência do usuário.

