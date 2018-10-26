CNIM的新型兩棲艦LCA和LCX可提高母艦作戰能力。版權所有 CNIM

CNIM的LCX可以容納反潛和反水雷作戰分隊，為偵察、鑑別和消除威脅提供支援。版權所有 CNIM

CNIM的LCA設計用於將設備和人員從母艦（NATO或望加錫級）高效地向陸地轉移。版權所有 CNIM

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在今年的歐洲海軍展(Euronaval 2018)上，CNIM宣佈推出兩個艦艇系列：用於地面部隊投射的突擊登陸艇或LCA；以及多工登陸艇或LCX，用於滿足海軍部隊需求的多功能、快速近海艦艇。

CNIM設計的新一代艦艇可為與L-CAT®船到岸登陸艇一起工作的母艦提供多功能操作性。

LCA，為地面部隊提供作戰支援

LCA具有堅固可靠、駛上駛下的特點，可載荷65噸（最多80噸）以13節的航速行進，設計用於將設備和人員從母艦（NATO或望加錫級）高效地向陸地轉移。

與所有CNIM兩棲艦艇一樣，LCA可以在很淺的水域（約1公尺）登陸。憑藉出色的機動性和可操作性，LCA可在兩棲突擊行動期間以創紀錄的時間登陸和接應地面部隊。其卓越的適航性和指揮空間的人體工程學設計能提高乘員的舒適度和操作可用性。

LCA易於建造和維護。CNIM與當地合作夥伴合作，為船廠團隊提供技術支援，並教導乘員如何控制、操作和維護船舶。

LCX透過北約兩棲艦船操作，具有極高的適航性和機動性，設計有360°指揮橋，可以容納反潛和反水雷作戰分隊，為偵察、鑑別和消除威脅提供支援。

它的高速航行（20至35節）和高載荷能力（40噸）使之成為海軍部隊的重要裝備。

LCX的功能十分多樣化，在設計時也考慮了如何參與由L-CAT和LCA等戰隊投射船執行的後勤工作。由於設計上的這些特殊考慮，它還能在接近海岸線時卸載艦船上的兩棲資源。

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20181024006097/en/

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