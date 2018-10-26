CNIM的新型两栖舰LCA和LCX可提高母舰作战能力。版权所有 CNIM

CNIM的LCX可以容纳反潜和反水雷作战分队，为侦察、识别和消除威胁提供支持。版权所有 CNIM

CNIM的LCA设计用于将设备和人员从母舰（NATO或望加锡级）高效地向陆地转移。版权所有 CNIM

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在今年的欧洲海军展(Euronaval 2018)上，CNIM宣布推出两个舰艇系列：用于地面部队投射的突击登陆艇或LCA；以及多任务登陆艇或LCX，用于满足海军部队需求的多功能、快速近海舰艇。

CNIM设计的新一代舰船可为与L-CAT®船到岸登陆艇协同工作的母舰提供多功能的可操作性。

LCA，为地面部队提供作战支持

LCA具有坚固可靠、支持滚装滚卸的特点，可载荷65吨（最大80吨）以13节的航速行进，设计用于将设备和人员从母舰（NATO或望加锡级）高效地向陆地转移。

与所有CNIM两栖舰船一样，LCA可以在很浅的水域（约1米）登陆。凭借出色的机动性和可操作性，LCA可在两栖突击行动期间以创纪录的时间登陆和接应地面部队。其卓越的适航性和指挥空间的人体工程学设计能提高乘员的舒适度和操作可用性。

LCA易于建造和维护。CNIM与当地合作伙伴合作，为船厂团队提供技术支持，并教导乘员如何控制、操作和维护船舶。

LCX通过北约两栖舰船操作，具有极高的适航性和机动性，设计有360°指挥桥，可以容纳反潜和反水雷作战分队，为侦察、识别和消除威胁提供支持。

它的高速航行（20至35节）和高载荷能力（40吨）使之成为海军部队的重要装备。

LCX的功能十分多样化，在设计时也考虑了如何参与由L-CAT和LCA等战队投射船执行的后勤工作。由于设计上的这些特殊考虑，它还能在接近海岸线时卸载舰船上的两栖资源。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20181024006097/en/

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