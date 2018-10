Os LCA e LCX, novos barcos anfíbios do CNIM, aumentam as capacidades operacionais dos navios-mãe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Por ocasião da Euronaval 2018, a CNIM anuncia o lançamento de duas famílias de barcos: o Landing Crafts Assault ou LCA, para a Projeção das forças terrestres; e o Landing Crafts X-missions ou LCX, um navio offshore versátil e rápido projetado para atender às necessidades das Forças Navais.

A CNIM projetou a nova geração de embarcações para fornecer versatilidade operacional para o navio-mãe trabalhando junto com o L-CAT® Ship-to-Shore.

O LCA, suporte operacional para as Forças Terrestres

Robusto, confiável, tipo ro-ro e navegando a 13 nós com uma carga útil de 65 toneladas (80 toneladas no máximo), o LCA é projetado para transferir eficientemente equipamentos e pessoas em terra a partir do navio-mãe (OTAN ou classe Makassar).

Como todos os barcos anfíbios da CNIM, o LCA pode aproximar da praia em águas muito rasas (~1m). Com excelente mobilidade e manobrabilidade, o LCA embarca e desembarca Forças Terrestres em tempo recorde durante as operações de assalto com anfíbio. Sua navegabilidade superior e o design ergonômico do espaço de comando melhoram o conforto da tripulação e a disponibilidade operacional.

O LCA é fácil de construir e manter. A CNIM usa parceiros locais, fornece suporte técnico às equipes dos estaleiros e ensina a tripulação a controlar, operar e manter as embarcações.

O LCX, um grande trunfo para as Forças Navais

Operado a partir de um navio anfíbio da OTAN, com graus extremamente elevados de navegabilidade e manobrabilidade e projetado com uma ponte de comando de 360°, o LCX pode acomodar destacamentos de guerra antissubmarino e antiminas para apoiar o reconhecimento, identificação e neutralização de ameaças.

Sua alta velocidade (20 a 35 nós) e capacidade de carga útil (40 toneladas), faz do LCX um grande trunfo para as Forças Navais.

Uma embarcação soberbamente versátil, o LCX também foi projetado para participar de operações de logística conduzidas por embarcações projetadas para as Forças, como o L-CAT e o LCA. Neste contexto particular, também tem a capacidade de descarregar recursos anfíbios náuticos à medida que se aproxima da linha costeira.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.