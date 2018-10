Business Wire a organisé une table ronde réunissant l’Agence France-Presse, Delivery Hero et mc Group dans le cadre du Communications Congress

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Business Wire, le leader mondial de la diffusion de communiqués de presse, était cette année le sponsor officiel du Communications Congress de Berlin. À cette occasion, il a organisé au Congress Center (BCC) de Berlin une table ronde passionnante sur la communication et le courage à l’ère de la numérisation, où Bodo von Braunmühl, directeur de la communication de Delivery Hero, prestataire de services de livraison en ligne de repas, Natascha Thomas, directrice du marketing et des ventes et membre du conseil d’administration de l’agence de presse Agence France-Presse (AFP) Allemagne, et Harald Zulauf, directeur général de mc Group, ont pris la parole. Avec la modératrice Christine Riedmann-Streitz (MarkenFactory GmbH), ces trois décideurs réputés de grandes entreprises ont présenté leurs idées sur le thème de « La communication efficace en période de numérisation – Comment est-elle élaborée et quel rôle le courage y joue-t-il ? » aux 200 participants qui remplissaient la salle. Le débat a clairement fait ressortir qu’à l’ère des infox et des nouveaux algorithmes, les médias numériques sont confrontés à d’énormes défis. L’intégralité de la discussion est disponible sur YouTube.

Natascha Thomas, membre du conseil d’administration de l’AFP, considère que le débat sur les infox – qui a réellement décollé avec l’élection surprise du président américain Donald Trump – représente une opportunité pour les médias traditionnels, dont la demande connaît un regain. « Les agences de presse gagnent en importance, a déclaré Mme Thomas. Cela est dû également au déclin des revenus provenant des abonnements et de la publicité : les salles de rédaction traditionnelles devront répondre à la demande croissante d'informations crédibles avec moins de journalistes. C’est là qu’intervient le communiqué de presse traditionnel. Harald Zulauf et Bodo von Braunmühl ne veulent pas se passer de cette forme établie de communication. « Un communiqué de presse, c’est comme un signal lumineux indiquant que je suis quelque chose de spécial », a expliqué Bodo von Braunmühl. M. Zulauf a précisé ce point encore plus clairement : « Pour moi, avoir de bonnes relations avec les grandes agences de presse est mille fois plus important que cinq cents « Like » sur Facebook. »

M. Zulauf a fait état d’un « déclin spectaculaire de la crédibilité des médias sociaux », raison pour laquelle il continuera à s’appuyer sur les médias traditionnels à l’avenir. Les prédictions selon lesquelles les budgets futurs des médias « iront uniquement aux Facebooks de ce monde étaient fausses, a-t-il déclaré. Le grand basculement n’a pas eu lieu ». Même les entreprises du numérique continuent à compter sur la publicité télévisuelle et sur les moyens de communication traditionnels.

M. Braunmühl a fait la même constatation : « Pour nous, les médias numériques jouent un rôle considérable mais le mix de canaux est très important ». Selon M. Zulauf, la bonne combinaison de médias n’est pas une option rigide. La sélection dépend du sujet, du pays et du budget du client, explique-t-il : « Il y a en effet des pays où la foi en tout ce qui est en ligne est énorme, surtout dans ceux où la liberté de la presse n’existe pas. »

Conformément au thème du congrès – qui a attiré plus de 1 500 visiteurs qui pouvaient écouter 110 exposés donnés par 150 orateurs – les panellistes ont également discuté de la question du « courage » dans la communication. Pour Bodo von Braunmühl, l’authenticité passe avant le courage : une bonne communication doit véhiculer une attitude crédible. Mme Thomas a ajouté qu’il est courageux de dire « non » à un client qui n’a pas d’idées concrètes. L’unité AFP Services, qui est indépendante de l’agence de presse AFP, peut proposer à ses clients des conseils détaillés à ce sujet. M. Zulauf n’y voit aucune contradiction : mc Group est à la fois authentique et courageux, parce qu’il conseille les organismes de santé et les ministères de la santé de nombreux pays et qu’il rejette, par conséquent, les producteurs de tabac et d’alcool en tant que clients.

À l’avenir, il est important que les collègues expérimentés en relations publiques se familiarisent avec les opportunités offertes par les réseaux sociaux, a déclaré M. Zulauf. Pour les jeunes professionnels, la situation est différente : « Nous devons apprendre à nos jeunes collègues que ce n'est pas le monde réel ». Mme Thomas a appelé le journalisme et la communication en Allemagne et en Europe à s’ouvrir davantage aux innovations techniques. « Il n’est pas nécessaire que nous devenions tous des programmeurs, mais nous devons nous y connaître beaucoup plus en nouvelles technologies », a-t-elle déclaré. Le débat organisé par Business Wire pourrait alors peut-être, d’ici une vingtaine d’années, se poursuivre dans le monde virtuel.

Pour en savoir plus, regardez la table ronde.

À propos de Business Wire :

Business Wire, une société Berkshire Hathaway, est le leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et de la communication réglementaire. Les professionnels des relations avec les investisseurs, des relations publiques, des politiques publiques et du marketing font confiance à Business Wire pour diffuser fidèlement des actualités et des contenus multimédias dynamiques, héberger des salles de rédaction en ligne et des sites web RI, créer des plateformes de contenu marketing, générer des engagements sociaux et fournir des analyses d’audience qui améliorent l'interaction avec des marchés cibles déterminés. Fondé en 1961, Business Wire est une source fiable pour les agences de presse, les journalistes, les professionnels de l'investissement et les autorités réglementaires. Business Wire transmet directement les informations aux systèmes éditoriaux et aux principales sources d’informations en ligne via son réseau multi-breveté NX. La société dispose de 28 bureaux dans le monde pour répondre en toute sécurité aux divers besoins des professionnels de la communication et des consommateurs d’informations.

Pour en savoir plus sur Business Wire, visitez le site services.BusinessWire.com, ainsi que Tempo, qui vous informera sur les dernières tendances du secteur des communications, ou suivez la société sur Twitter : @BusinessWireDE et @BusinessWire.

À propos du Communications Congress :

Les 27 et 28 septembre derniers, environ 1 500 spécialistes de la communication se sont rencontrés au Congress Center (BCC) de Berlin, sur l'Alexanderplatz. Plus de 150 orateurs ont partagé leurs expériences et inspiré leurs collègues avec des présentations d’exemples de réussite, des discours d’orientation et des tables rondes lors de cet événement annuel organisé par l'Association fédérale des porte-parole de la presse allemande (BdP) et Quadriga. Parmi les orateurs de marque du Congrès qui se sont exprimés sur le thème du « Courage », citons la journaliste de la ZDF, Dunja Hayali, et la ministre fédérale de la Famille, Franziska Giffey (SPD).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.