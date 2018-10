希爾頓宣佈創新的新酒店品牌Motto by Hilton，將在熱門城市提供平價住宿

Motto by Hilton Fly Through Video

維吉尼亞州麥克林恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--希爾頓(Hilton, NYSE:HLT)今日宣佈推出全新平價酒店品牌Motto by Hilton,它將讓賓客有能力在全球最熱門的城市自由地打造自己的專屬體驗。在希爾頓邁向成立百年之際,借助推出新品牌以因應不斷變化的全球旅行人士的需求和願望,公司繼續在酒店業開創新局面。

希爾頓總裁兼執行長Christopher J. Nassetta表示:「希爾頓是酒店業的領軍企業,也不斷地隨著客戶的需求而改進,我們對此感到十分自豪。創新已經深深紮根希爾頓,而且在公司即將迎接成立百年之際,我們將比以往更注重創新。借助Motto by Hilton,我們將在市場引進業界從未出現過的創舉,在備受歡迎的目的地提供靈活的平價客房產品,以及可由賓客自己做主的酒店服務。」

Motto的內涵

Motto by Hilton以全新的眼光來審視現代旅行文化。它是位於全球繁華地段而充滿了都市氣息的微型酒店。

希爾頓評估了全球新興時尚旅店的發展模式,以瞭解改進共享房間理念的機會。然而廣泛的研究顯示,在旅店住宿的旅行人士事實上並不喜歡與陌生人同屋居住,通常僅與其朋友或家人同住。他們希望能有更佳的旅店體驗,但卻受限於市場上現有的選擇。

在評估現有市場之時,希爾頓很快瞭解到,這些旅行人士想要的是富有都市氣息的平價時尚品牌,而且是集舒適、便利性以及以下旅行和時尚趨勢於一體的酒店:

繁華地段 :讓旅行人士能夠享受最好的地段——位於市中心,且最受歡迎的地帶。優越的地理位置將帶來完全不同的體驗。

:讓旅行人士能夠享受最好的地段——位於市中心,且最受歡迎的地帶。優越的地理位置將帶來完全不同的體驗。 真實道地 :來「這裡」的意義是什麼?在地性意味著辨識度、社區,以及地域的概念。

:來「這裡」的意義是什麼?在地性意味著辨識度、社區,以及地域的概念。 平價 :極具競爭力的價格讓旅行人士能夠前往他們以前覺得在財力上難以負擔的城市和地點。

:極具競爭力的價格讓旅行人士能夠前往他們以前覺得在財力上難以負擔的城市和地點。 靈活性:放之四海而皆準的方案是不存在的,選擇至關重要。多用途空間正日漸受到人們的青睞,因為它可以提供強大的靈活性。

希爾頓客戶長Jon Witter表示:「在針對消費者需求和意願進行廣泛的市場研究之後,我們發現了設立品牌為旅行人士提供一箭三雕方案的機會,它將融合位於城市中心的地理位置、合理的價格和有別於傳統的住宿體驗。這些發現促使我們創立Motto by Hilton品牌,該酒店靈活的環境能夠讓賓客根據喜好來設計自己的住宿體驗。」

Motto之道

全球各地的Motto by Hilton酒店將充分展現其靈活性,並為此配備了靈巧的空間設計、能夠提供無縫旅行體驗的科技,以及比以往更有助於消除疲勞的非凡睡眠體驗。

客房 :房間面積平均163平方英尺(約14平方公尺)。高度有效利用空間的客房將包括諸多節省空間的特色,例如壁床、高架床、隔離的淋浴區和盥洗區,以及在閒置時可隱藏起來的多功能傢俱

:房間面積平均163平方英尺(約14平方公尺)。高度有效利用空間的客房將包括諸多節省空間的特色,例如壁床、高架床、隔離的淋浴區和盥洗區,以及在閒置時可隱藏起來的多功能傢俱 相連的客房 :免除了大型團體在旅行時的諸多協調麻煩,Motto by Hilton酒店可以讓賓客事先預訂多個相連的客房。

:免除了大型團體在旅行時的諸多協調麻煩,Motto by Hilton酒店可以讓賓客事先預訂多個相連的客房。 費用分攤 :Motto by Hilton讓賓客預訂時便可以選擇多人分攤付費,避免在退房時經常會遇到的複雜數學難題。

:Motto by Hilton讓賓客預訂時便可以選擇多人分攤付費,避免在退房時經常會遇到的複雜數學難題。 互聯客房 :所有的Motto by Hilton客房將配備希爾頓的互聯客房科技,這是首個以手機為中心的酒店服務,讓賓客能夠透過其希爾頓榮譽客會行動應用程式掌控客房條件(例如溫度、光線、電視、窗簾等)。

:所有的Motto by Hilton客房將配備希爾頓的互聯客房科技,這是首個以手機為中心的酒店服務,讓賓客能夠透過其希爾頓榮譽客會行動應用程式掌控客房條件(例如溫度、光線、電視、窗簾等)。 精心打造的睡眠體驗:Motto by Hilton酒店將非常注重高品質的睡眠體驗。從優質的床墊和帶有眼罩、精油或維他命棒的睡眠用品包,到白噪音應用程式、遮光窗簾和遍佈客房的吸音材料,Motto by Hilton專注於睡眠體驗,將每位旅行人士的睡眠品質當作頭等大事。

希爾頓新品牌開發全球負責人Phil Cordell表示:「Motto by Hilton的推出強調了我們努力不懈以打造符合當今旅行人士需求的創新品牌。Motto無與倫比的靈活性讓旅行人士能夠按自己的特定需求量身打造住宿體驗,為旅客提供巨大的價值。」

儘管Motto by Hilton在各地的價格會有所差異,但每家酒店將提供極具吸引力的價格,讓經常與朋友或家人共同旅行或出門在外尋求臨時住所的旅行人士能夠獲得合適的選擇方案。

蓄勢待發的Motto

這一國際品牌將由精心挑選的酒店組合構成,它們將遍佈歐洲、美洲、中東和亞太最熱門的目的地城市。

Motto by Hilton酒店將位於繁華地段,例如位於倫敦馬里波恩有100個床位的Motto by Hilton酒店,將由希爾頓與英國開發商Dominvs Group共同開發。現場的拆除工作已經開始,興建工作將於2019年1月開始,預計於2020年成為首批開幕的Motto by Hilton酒店之一。

Motto by Hilton在其他一些熱門目的地城市的酒店專案也已進入不同的開發階段,例如利馬、都柏林、薩凡納、聖地牙哥、波士頓和華盛頓特區等等。

Motto by Hilton全球負責人Tripp McLaughlin表示:「我們顛覆了傳統的酒店體驗,打造令人振奮的全新酒店型態。這將是國際性品牌,以那些我們互聯、自信的客戶最希望前往的目的地為主要目標。」

作為希爾頓旗下品牌之一,Motto by Hilton誠邀賓客享用希爾頓榮譽客會的福利,後者是屢獲殊榮的賓客忠誠計畫,涵蓋希爾頓旗下各大知名酒店品牌。直接透過希爾頓預訂的會員可立即獲得諸多福利,包括允許會員以任何積分和現金組合預訂住宿的靈活支付滑桿、會員專屬折扣、免費的標準Wi-Fi和希爾頓榮譽客會行動應用程式。

關於Motto by Hilton

充滿都市氣息的Motto by Hilton是希爾頓的全新微型酒店品牌,座落於全球黃金地段,能夠讓賓客在全球最受歡迎的城市中自由地打造其專屬體驗。Motto為旅行人士提供座落於市中心、價格合理和有別於傳統的住宿服務,能夠提供獨一無二的住宿體驗。本質上,Motto是當今全球各地現代旅行人士的燈塔,它將提供靈活創新的酒店體驗,並賦予賓客自主權。Motto亦參加屢獲殊榮的希爾頓榮譽客會®賓客忠誠計畫。

關於希爾頓

希爾頓(NYSE: HLT)是全球首屈一指的酒店管理公司,擁有15個世界級品牌,涵蓋超過5,400家酒店,近88萬間客房,遍佈106個國家和地區。希爾頓在每一家酒店為每一位賓客的每一次住宿提供卓越的體驗,致力於成為全球服務最周到的酒店集團。希爾頓旗下品牌包括:希爾頓酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、華爾道夫酒店及度假村(Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康萊德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希爾頓嘉諾賓酒店(Canopy by Hilton)、珂瑞希爾頓精選酒店(Curio Collection by Hilton)、希爾頓逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、Tapestry Collection by Hilton、希爾頓尊盛酒店(Embassy Suites by Hilton)、希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)、希爾頓歡朋酒店(Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希爾頓欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希爾頓分時度假俱樂部(Hilton Grand Vacations)。 同時,屢獲殊榮的常客獎勵計畫「希爾頓榮譽客會」 (Honors)亦由希爾頓統一管理。希爾頓榮譽客會會員可在希爾頓首選管道直接預訂客房並立即享受眾多禮遇,包括允許會員利用滑桿來靈活地選擇具體的積分現金支付組合、無與倫比的會員專享折扣和免費標準無線網路。更多詳情請造訪newsroom.hilton.com,並在Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube上與希爾頓聯絡。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20181023005378/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。