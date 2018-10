希尔顿宣布创新的新酒店品牌Motto by Hilton，将在热门城市提供平价住宿

Motto by Hilton Fly Through Video

弗吉尼亚州麦克林恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--希尔顿(Hilton, NYSE:HLT)今日宣布推出全新平价酒店品牌Motto by Hilton,它将让宾客有能力在全球最热门的城市自由地打造自己的专属体验。在希尔顿即将迎来其百年华诞之际,公司将借助新品牌的推出,继续引领整个酒店行业,并满足不断变化的全球差旅人士的需求和愿望。

希尔顿总裁兼首席执行官Christopher J. Nassetta表示:“希尔顿是酒店行业的领军企业,也在不断地根据客户的需求进行改进,我们对此感到十分自豪。创新已经深深扎根希尔顿,而且在公司即将迎来百年华诞之际,我们将比以往任何时候都更注重创新。借助Motto by Hilton,我们将在备受欢迎的目的地提供灵活的平价房间产品以及可由宾客自己做主的酒店服务,并借此开创酒店行业之先河。”

Motto的内涵

Motto by Hilton以全新的眼光来审视现代旅行文化。它是一个微型酒店,充满了都市气息,坐落于全球繁华地段。

希尔顿评估了全球新兴时尚旅店的发展模式,以了解完善共享房间理念的机遇。然而广泛的研究表明,在旅店住宿的差旅人士事实上并不喜欢与陌生人同屋居住,通常仅与其朋友或家人同住。他们希望从旅店体验中获得更多的内容,但却受限于市场上现有的选择面。

在评估当前市场之时,希尔顿很快了解到,这些差旅人士想要的是富有都市气息的平价时尚品牌,而且是集舒适、便利性以及以下旅行和时尚趋势为一体的酒店:

繁华地段 :让差旅人士能够享受最好的地段——位于市中心,且最受欢迎的地带。优越的地理位置将带来完全不同的体验。

:让差旅人士能够享受最好的地段——位于市中心,且最受欢迎的地带。优越的地理位置将带来完全不同的体验。 地道的体验 :来“这里”的意义是什么?地道意味着辨识度、社区,以及地域的概念。

:来“这里”的意义是什么?地道意味着辨识度、社区,以及地域的概念。 平价 :极具竞争力的价格让差旅人士能够前往他们以前觉得在财力上难以承受的城市和地段。

:极具竞争力的价格让差旅人士能够前往他们以前觉得在财力上难以承受的城市和地段。 灵活性:放之四海而皆准的方案是不存在的,选择至关重要。多种用途的空间正日渐受到人们的青睐,因为它可以提供强大的灵活性。

希尔顿首席客户官Jon Witter表示:“在围绕消费者需求和意愿进行广泛的市场调研之后,我们发现公司可以设立一个品牌,向差旅人士提供一箭三雕的方案,它将融合位于城市中心的地理位置、合理的价格和有别于传统的住宿体验。这些发现催生了Motto by Hilton品牌,该酒店灵活的环境能够让宾客根据自我喜好来设计其住宿体验。”

Motto之道

全球各地的Motto by Hilton酒店将充分展现其灵活性,并为此配备了灵巧的空间设计、能够提供无缝旅行体验的科技,以及比以往更有助于解除疲劳的非凡睡眠体验。

客房 :房间面积平均163平方英尺(约14平方米)。客房的空间利用率很高,其中包括诸多节省空间的特色,例如壁床、高架床、隔离的洗浴区和卫生间,以及在闲置时可隐藏起来的多功能家具

:房间面积平均163平方英尺(约14平方米)。客房的空间利用率很高,其中包括诸多节省空间的特色,例如壁床、高架床、隔离的洗浴区和卫生间,以及在闲置时可隐藏起来的多功能家具 联排房间 :免除了大型团体在旅行时的诸多协调麻烦,Motto by Hilton酒店可以让宾客提前预定多个联排房间。

:免除了大型团体在旅行时的诸多协调麻烦,Motto by Hilton酒店可以让宾客提前预定多个联排房间。 费用分摊 :Motto by Hilton能够让宾客预订时便可以选择多人分摊付费,避免在退房时经常会遇到的复杂数学难题。

:Motto by Hilton能够让宾客预订时便可以选择多人分摊付费,避免在退房时经常会遇到的复杂数学难题。 互联房间 :所有的Motto by Hilton房间将配备希尔顿的互联房间科技,这是首个以移动为中心,且能够让宾客通过其希尔顿荣誉客会移动应用掌控其房间条件(例如温度、光线、电视、窗帘等)的酒店服务。

:所有的Motto by Hilton房间将配备希尔顿的互联房间科技,这是首个以移动为中心,且能够让宾客通过其希尔顿荣誉客会移动应用掌控其房间条件(例如温度、光线、电视、窗帘等)的酒店服务。 精心打造的睡眠体验:Motto by Hilton酒店将非常注重高质量的睡眠体验。从优质的床垫和带有眼罩、精油或维他命棒的睡眠包,到白噪应用、遮光窗帘和遍布房间的吸声材料,Motto by Hilton专注于睡眠体验,将每位差旅人士的睡眠质量当作头等大事。

希尔顿新品牌开发全球负责人Phil Cordell表示:“Motto by Hilton的推出强调了我们对打造创新品牌的不懈努力,以满足当今差旅人士的诉求。Motto无与伦比的灵活性能够让差旅人士按自己特定需求自主定制入住体验,并借此为旅客提供了巨大的价值。”

尽管Motto by Hilton在各地的价格会有所差异,但每家酒店将提供极具吸引力的价格,从而让经常与朋友或家人共同旅行或出门在外寻求临时住所的差旅人士时能够获得一个合适的选择方案。

蓄势待发的Motto

这一国际品牌将由精心挑选的酒店组合构成,它们将遍布欧洲、美洲、中东和亚太最热门的目的地城市。

Motto by Hilton酒店将位于繁华地段,例如伦敦马里波恩100个床位的Motto by Hilton酒店,将由希尔顿与英国开发商Dominvs Group共同开发。现场的拆除工作已经开始,建造工作将于2019年1月开始,预计于2020年成为首个开业的Motto by Hilton酒店。

Motto by Hilton在其他一些热门目的地城市的酒店项目也已进入不同的开发阶段,例如利马、都柏林、萨凡纳、圣地亚哥、波士顿和华盛顿特区等等。

Motto by Hilton全球负责人Tripp McLaughlin表示:“我们颠覆了传统的酒店体验,打造了一个令人振奋的全新业态。这是一个国际化的品牌,重点专注于那些我们互联、自信的客户最希望前往的目的地。”

作为希尔顿旗下品牌之一,Motto by Hilton诚邀宾客尊享希尔顿荣誉客会福利,后者是屡获殊荣的宾客忠诚计划,覆盖希尔顿旗下各大知名酒店品牌。直接通过希尔顿预定的会员可立即获得诸多福利,包括允许会员以任何积分和现金组合预定入住的灵活支付滑块,会员专属折扣、免费的标准Wi-Fi和希尔顿荣誉客会移动应用。

关于Motto by Hilton

充满都市气息的Motto by Hilton是希尔顿全新微型酒店品牌,坐落于全球黄金地段,能够让宾客在全球最受欢迎的城市中自由地打造其专属体验。Motto为差旅人士提供坐落于市中心、价格合理和有别于传统的住宿服务,能够提供独一无二的入住体验。本质上,Motto是当今全球各地现代化差旅人士生态圈的一座灯塔,它将提供灵活创新的酒店体验,并赋予宾客自主权。Motto亦参加屡获殊荣的希尔顿荣誉客会®宾客忠诚计划。

关于希尔顿

希尔顿(NYSE: HLT)是全球领先的酒店管理公司,拥有15个世界级品牌,涵盖超过5,400家酒店,近88万间客房,遍布106个国家和地区。希尔顿通过在每一家酒店为每一位宾客的每一次入住提供卓越的体验,致力于成为全球服务最周到的酒店集团。希尔顿旗下品牌包括:希尔顿酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村(Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店(Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店(Curio Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、Tapestry Collection by Hilton、希尔顿尊盛酒店(Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店(Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店(Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希尔顿分时度假俱乐部(Hilton Grand Vacations)。 同时,屡获殊荣的常客奖励计划“希尔顿荣誉客会” (Honors)亦由希尔顿统一管理。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿首选渠道直接预订客房并立即享受众多礼遇,包括允许会员通过滑动条来灵活地选择具体的积分现金支付组合、无与伦比的会员专享折扣和免费标准无线网络。更多详情请登录newsroom.hilton.com,并在Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube上与希尔顿联系。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20181023005378/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。