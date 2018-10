FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Business Wire, koplopend dienstenleverancier voor wereldwijde distributie van persberichten, was de officiële sponsor van het Communications Congress dit jaar in Berlijn en presenteerde een spannende paneldiscussie over communicatie en moed in deze tijd van digitalisering. Bodo von Braunmühl, hoofd van Zakelijke Communicatie bij de Delivery Hero online bezorgservice, Natascha Thomas, hoofd van Marketing en Verkoop en lid van het Bestuur van nieuwsdienst Agence France-Presse (AFP) Duitsland, en Harald Zulauf, CEO van mc Group, stapten het podium op in het Berlin Congress Center (bcc). Samen met de moderator Christine Riedmann-Streitz (MarkenFactory GmbH), presenteerden de drie gerenommeerde besluitvormers van leidende bedrijven hun ideeën over “Impactful Communication in Times of Digitization – How is it created and what role does courage play?” (“Impactvolle communicatie in tijden van digitalisering – hoe wordt het gecreëerd en welke rol speelt moed?”) aan de goedgevulde hal met zo’n 200 deelnemers. Wat duidelijk werd was: in de tijd van fake news en nieuwsalgoritmes, krijgen digitale media te maken met gigantische uitdagingen. De volledige paneldiscussie is beschikbaar op YouTube.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.