CNIM推出具有獨特作戰能力的快速版LCAT®岸到岸登陸艇

巴黎--(BUSINESS WIRE)--CNIM在歐洲海軍展(Euronaval 2018)上展示的L-CAT®岸到岸登陸艇為兩棲任務帶來重大的性能提升。兩年前推出的L-CAT®岸到岸登陸艇現已升級。

L-CAT®岸到岸登陸艇是現在唯一能夠運載80噸負荷在5級海況下以25節的速度航行的船隻，可在淺水區（約1公尺）著陸，能供42名乘客長途航行。

L-CAT®岸到岸登陸艇具有高度機動性，可為兩棲攻擊和人道救援提供卓越的作戰靈活性，同時不會犧牲速度和載荷能力。其寬闊的裝載平臺（145平方公）、800海里的滿載行駛距離，以及自衛和通訊能力構成了戰隊投射的戰術優勢。其空載航行速度為35節，可以透過快速轉圈迅速清除戰區。

與所有CNIM兩棲艦艇一樣，L-CAT®岸到岸登陸艇 能夠部署半剛性船和水下機器人進行海灘偵察。

關於CNIM

CNIM自1856年以來一直活躍在海軍防禦領域，是法國和世界各國值得信賴的合作夥伴，其設計和建造的兩棲登陸艦和海軍裝備符合海軍部隊、海事部門、系統製造商和船廠的高水準操作要求。

CNIM將海上作戰領域的專長與卓越的技術和工業能力相結合，在所有專案中提供獨特的技能組合。

CNIM自1961年以來一直為戰略海洋部隊（法國海軍威懾部隊）工作，是法國海軍的長期供應商，由其設計和製造的解決方案符合最嚴格的品質和性能標準。

CNIM海軍解決方案集中在以下兩個領域：透過母艦或不透過母艦操作的兩棲艦艇，以及用於水面艦艇和潛艇關鍵任務的海軍裝備。

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