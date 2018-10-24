CNIM推出具有独特作战能力的快速版LCAT®岸到岸登陆艇

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--CNIM在欧洲海军展(Euronaval 2018)上展示的L-CAT®岸到岸登陆艇为两栖任务带来了重大性能提升。该登陆艇在两年前推出，现已实现了升级。

L-CAT®岸到岸登陆艇是现在唯一能够运载80吨负荷在5级海况下以25节的速度航行的船只，可在浅水区（约1米）着陆，能供42名乘客长途航行。

L-CAT®岸到岸登陆艇具有高度机动性，可为两栖攻击和人道救援提供卓越的作战灵活性，同时不会牺牲速度和载荷能力。其宽阔的装载平台（145平方米），800海里的满载行驶距离，以及自卫和通信能力构成了战队投射的战术优势。其空载航行速度为35节，可以通过快速转圈以迅速清除操作区。

与所有CNIM两栖舰艇一样，L-CAT®岸到岸登陆艇 能够部署半刚性船和水下机器人进行海滩侦察。

关于CNIM

CNIM自1856年以来一直活跃在海军防御领域，是法国和世界各国值得信赖的合作伙伴，其设计和建造的两栖登陆舰和海军装备可满足海军部队、海事部门、系统制造商和船厂的高水平操作要求。

CNIM可在所有项目中将海上作战领域的专长与卓越的技术和工业能力相结合，提供独特的技能组合。

CNIM自1961年以来一直为战略海洋部队（法国海军威慑部队）工作，是法国海军的长期供应商，由其设计和制造的解决方案满足最严格的质量和性能标准。

CNIM海军解决方案集中在以下两个领域：通过母舰或不通过母舰操作的两栖舰艇，以及用于水面舰艇和潜艇关键任务的海军装备。

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