Hilton annonce une nouvelle enseigne hôtelière innovante ; "Motto by Hilton" proposera un style abordable dans les destinations urbaines prisées

How To Build A Motto (Graphic: Business Wire)

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE:HLT) a annoncé aujourd'hui le lancement de Motto by Hilton, sa toute nouvelle enseigne de style de vie abordable, qui donnera aux clients la liberté de créer leurs propres expériences dans les villes les plus appréciées de la planète. Alors que Hilton soufflera bientôt sa 100e bougie, le groupe continue d'être à l'avant-garde du secteur hôtelier avec une nouvelle enseigne répondant aux besoins et aux aspirations en pleine évolution du voyageur au long cours.

"Hilton met son point d'honneur à être un chef de file dans l'industrie hôtelière et à évoluer en fonction des besoins de ses clients", déclare Christopher J. Nassetta, président et CEO de Hilton. "L'innovation coule dans nos veines, et à l'heure où nous nous apprêtons à fêter le 100e anniversaire de la société, nous innovons plus que jamais auparavant. Avec Motto by Hilton, nous apportons quelque chose que le secteur n'avait encore jamais vu, avec des chambres à la fois polyvalentes et abordables, dans des destinations convoitées et avec un service personnalisé par nos clients."

Dans les coulisses de Motto

Motto by Hilton porte un regard neuf sur la culture du voyage moderne. Il s'agit d'un micro-hôtel au style urbain, situé dans des zones de premier choix.

Hilton a évalué le modèle émergent de style hôtelier à l'échelle mondiale afin de saisir l'opportunité que représente le concept de chambre partagée. Mais des recherches approfondies ont montré que les voyageurs qui séjournent dans un hôtel, n'apprécient pas de partager un espace avec des inconnus et réservent souvent juste avec leurs amis ou leur famille. Ils attendent plus de leur expérience hôtelière, mais sont actuellement limités par les options disponibles sur le marché.

Après avoir évalué le marché existant, Hilton a rapidement compris que ces voyageurs sont à la recherche d'une enseigne d'inspiration urbaine à des tarifs abordables, un établissement qui allie confort et facilité d'accès, tout en proposant des expériences de voyage et de style de vie centrées autour de :

Destinations de premier choix : L'objectif et de donner aux voyageur l'accès aux meilleures destinations, en se trouvant au cœur de la ville et dans les quartiers les plus populaires. Le choix des quartiers fait toute la différence.

L'objectif et de donner aux voyageur l'accès aux meilleures destinations, en se trouvant au cœur de la ville et dans les quartiers les plus populaires. Le choix des quartiers fait toute la différence. Authenticité : Que signifie être au "bon" endroit ? Le local est synonyme d'identité, de communauté et, au bout du compte, d'un sentiment d'appartenance.

Que signifie être au "bon" endroit ? Le local est synonyme d'identité, de communauté et, au bout du compte, d'un sentiment d'appartenance. Tarification abordable : Les prix compétitifs ouvrent les portes à des villes et à des destinations que les voyageurs considéraient comme au-dessus de leur budget.

Les prix compétitifs ouvrent les portes à des villes et à des destinations que les voyageurs considéraient comme au-dessus de leur budget. Flexibilité : La standardisation ne convient pas à tout le monde, la liberté de choisir est primordiale. Les espaces polyvalents sont de plus en plus recherchés en raison de la souplesse qu'ils procurent.

"À la suite de vastes études de marché sur les besoins et les attentes des clients, nous avons découvert le potentiel d'une enseigne offrant aux voyageurs trois avantages en un : une localisation centrale, des tarifs raisonnables et des chambres moins traditionnelles procurant une expérience unique en son genre", déclare Jon Witter, responsable de la clientèle chez Hilton. "Ces résultats nous ont conduit à créer Motto by Hilton, un environnement flexible permettant aux invités de personnaliser leur séjour, selon leurs goûts."

La méthode Motto

Dans le monde entier, les hôtels Motto by Hilton démontreront leur flexibilité grâce à des espaces intelligemment conçus, des technologies garantissant un séjour parfait et une literie d'exception pour recharger pleinement ses batteries.

Chambres indépendantes : Avec une superficie moyenne de 14 mètres carrés (163 pieds carrés), ces chambres très performantes économiseront au mieux l'espace, avec des lits escamotables, des lits mezzanine, des douches et des toilettes compartimentées, ainsi qu'un mobilier multifonction modulable.

Avec une superficie moyenne de 14 mètres carrés (163 pieds carrés), ces chambres très performantes économiseront au mieux l'espace, avec des lits escamotables, des lits mezzanine, des douches et des toilettes compartimentées, ainsi qu'un mobilier multifonction modulable. Chambres communicantes : Dans un souci simplifier l'organisation des voyages en groupe, les hôtels Motto by Hilton proposeront à leurs clients de réserver plusieurs chambres communicantes.

Dans un souci simplifier l'organisation des voyages en groupe, les hôtels Motto by Hilton proposeront à leurs clients de réserver plusieurs chambres communicantes. Paiements fractionnés : Les hôtels Motto by Hilton offriront à leurs clients la possibilité de payer entre plusieurs personnes au moment de la réservation, afin d'éviter un calcul mental parfois complexe à la sortie.

Les hôtels Motto by Hilton offriront à leurs clients la possibilité de payer entre plusieurs personnes au moment de la réservation, afin d'éviter un calcul mental parfois complexe à la sortie. Chambres connectées : Toutes les chambres Motto by Hilton seront équipées de la technologie Connected Room de Hilton, la première solution mobile hôtelière permettant aux clients de contrôler les fonctionnalités de leur chambre (température, éclairage, télé, couvre-fenêtres, etc.) à partir de leur application Hilton Honors.

: Toutes les chambres Motto by Hilton seront équipées de la technologie Connected Room de Hilton, la première solution mobile hôtelière permettant aux clients de contrôler les fonctionnalités de leur chambre (température, éclairage, télé, couvre-fenêtres, etc.) à partir de leur application Hilton Honors. Une literie sélectionnée avec soin : Les hôtels Motto by Hilton mettront l'accent sur un sommeil de la meilleure qualité, avec des matelas premium ; un "Sleep Kit" comprenant masques pour les yeux, huiles essentielles et barres vitaminées ; une application bruit blanc ; des stores intégraux ; ou encore des matériaux insonorisants dans toute la chambre, Motto by Hilton accorde une priorité absolue au sommeil de chaque voyageur.

"Le lancement de Motto by Hilton illustre notre indéfectible engagement à créer des enseignes innovantes répondant aux attentes du voyageur d'aujourd'hui", déclare Phil Cordell, responsable mondial du développement des nouvelles enseignes chez Hilton. "La flexibilité inégalée de Motto offre une valeur considérable en permettant à ses clients d'adapter chaque séjour en fonction de leurs exigences spécifiques."

Même si les tarifs Motto by Hilton varieront d'un marché à l'autre, chaque établissement proposera des prix concurrentiels qui représenteront une option viable pour les voyageurs séjournant habituellement avec des amis ou de la famille, ou à la recherche d'un hébergement temporaire lors de déplacements en ville.

Motto au fil de vos déplacements

Cette enseigne internationale sera constituée d'un portefeuille d'hôtels soigneusement sélectionnés dans les villes phares d'Europe, des Amériques, du Moyen-Orient et d'Asie-Pacifique.

Les hôtels Motto by Hilton seront situés dans les meilleurs quartiers, comme c'est le cas du Motto by Hilton dans le quartier de Marylebone (Londres), d'une capacité de 100 lits, et dont le développement se fait en collaboration avec le promoteur britannique, Dominvs Group. Les travaux de démolition ont déjà commencé, et la construction débutera en janvier 2019, en vue d'une des premières ouvertures de Motto by Hilton, en 2020.

Motto by Hilton a également conclu des partenariats à divers stades de développements dans d'autres destinations urbaines prometteuses, notamment à Lima, Dublin, Savannah, San Diego, Boston et Washington, D.C., pour n'en citer que quelques-unes.

"Nous avons repensé la conception traditionnelle de l'hôtellerie afin de créer une expérience véritablement novatrice et intéressante", déclare Tripp McLaughlin, responsable mondial de Motto by Hilton. "Nous avons là une enseigne mondiale, ciblant avant tout les destinations privilégiées par des voyageurs connectés et sûrs de leurs choix."

Dans le cadre du groupe Hilton, Motto by Hilton invite ses clients à bénéficier des avantages de Hilton Honors, le programme primé de fidélisation de la clientèle pour les enseignes exclusives de Hilton. Les membres qui réservent directement auprès de Hilton bénéficient d'avantages immédiats, notamment une méthode de paiement flexible qui leur permet de choisir le nombre exact de points de fidélité à utilis er pour régler un séjour, une réduction exclusive, un accès gratuit au réseau wifi et à l'application mobile Hilton Honors.

À propos de Motto by Hilton

Motto by Hilton est la nouvelle enseigne de micro-hôtels proposée par Hilton, d'influence urbaine et située dans des destinations de premier choix. Motto procure à ses clients la liberté de créer leurs propres expériences dans les villes les plus prisées de la planète. L'enseigne offre aux voyageurs des établissements en centre-ville, des tarifs raisonnables et des espaces qui tranchent avec la tradition afin de fournir une expérience unique en son genre. Par nature, Motto est un repère pour la communauté des voyageurs d'aujourd'hui, grâce à une expérience hôtelière flexible et innovante et un service personnalisé par la clientèle. Motto fait partie du programme primé de fidélisation Hilton Honors®.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) est un chef de file de l'industrie hôtelière, avec un portefeuille de 15 enseignes de premier plan, comprenant plus de 5 400 établissements et près de 880 000 chambres, répartis dans 106 pays et territoires. Le groupe Hilton s’est donné pour mission d’être le groupe hôtelier le plus accueillant au monde en offrant des expériences exceptionnelles : dans chaque hôtel, pour chaque client, à chaque séjour. Le portefeuille de la société est constitué de Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand Vacations. Le groupe propose également Hilton Honors, un programme primé de fidélisation de la clientèle. Les membres du programme Hilton Honors qui réservent directement via les réseaux Hilton privilégiés bénéficient d'avantages immédiats, notamment une méthode de paiement flexible qui leur permet de choisir le nombre exact de points de fidélité à utiliser pour régler un séjour, une réduction exclusive trouvable nulle part ailleurs, et un accès gratuit au réseau wifi de leur établissement. Consultez notre site newsroom.hilton.com pour de plus amples informations, et rejoignez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.