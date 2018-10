Hilton stellt innovative neue Hotelmarke vor ,Motto by Hilton‘ bietet erschwinglichen Lifestyle an begehrten städtischen Reisezielen

How To Build A Motto (Graphic: Business Wire)

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE:HLT) meldete heute den Marktauftritt von Motto by Hilton, seiner neuesten erschwinglichen Lifestyle-Marke, wo Gäste die Freiheit haben, ihre eigene Erlebniswelt in den weltweit beliebtesten Städten zu schaffen. Im Vorfeld des 100-jährigen Bestehens der Marke Hilton leistet das Unternehmen weiterhin Pionierarbeit im Gastgewerbe mit einer neuen Marke, die den im Wandel befindlichen Ansprüchen und Wünschen des globalen Reisenden nachkommt.

„Hilton ist stolz darauf, ein führender Akteur im Gastgewerbe zu sein und mit den Anforderungen seiner Gäste Schritt halten zu können“, erklärte Christopher J. Nassetta, President und CEO von Hilton. „Innovation liegt uns im Blut, und da wir uns nun dem 100-jährigen Bestehen des Unternehmens nähern, steht Innovation bei uns an noch höherer Stelle. Mit Motto by Hilton bringen wir ein Konzept auf den Markt, das die Branche noch nie gesehen hat, und zwar ein flexibles und erschwingliches Zimmerprodukt, beliebte Zielorte und von den Gästen mitgestalteter Service.“

Entstehung von Motto

Motto by Hilton bringt frischen Wind in die moderne Reisekultur. Das Mikrohotel bietet städtisches Flair in internationalen Top-Lagen.

Hilton hat das weltweit neu entstehende Modell des Lifestyle-Hostels evaluiert, um Möglichkeiten zur Verbesserung des Mehrbettzimmerkonzepts zu finden. Ausgedehnte Recherchen ergaben jedoch, dass Reisende, die in Hostels übernachten, nicht gerne das Zimmer mit Fremden teilen und in vielen Fällen häufig gemeinsam mit Freunden oder Angehörigen reservieren. Sie wollen mehr aus ihrem Erlebnis im Hostel herausholen, wobei ihnen der Markt jedoch nur begrenzte Möglichkeiten bietet.

Bei der Auswertung des bestehenden Marktes erkannte Hilton sehr schnell, dass diese Reisenden sich eine erschwingliche urbane Lifestyle-Marke wünschen - die Komfort und Erreichbarkeit mit Reise- und Lifestyle-Trends verbindet, wobei folgende Aspekte im Mittelpunkt stehen:

„Nach ausgedehnter Marktforschung, bei der die Anforderungen und Wünsche der Konsumenten im Mittelpunkt standen, ermittelten wir die Chance für eine Marke, die den Reisenden eine Dreierkombination bietet - zentrale Lage, günstige Preise und eine weniger traditionelle Herberge, die ein einmaliges Erlebnis bietet“, so Jon Witter, Chief Customer Officer bei Hilton. „Diese Ergebnisse veranlassten uns, Motto by Hilton zu schaffen, eine flexible Umgebung, wo Gäste ihren Aufenthalt nach eigenen Wünschen gestalten können.“

Ganz nach dem eigenen Motto

Die Hotels von Motto by Hilton in der ganzen Welt stellen ihre Flexibilität durch intelligent gestaltete Räumlichkeiten, Technologie, die für reibungsloses Reisen sorgt, und ein herausragendes Übernachtungserlebnis unter Beweis, wo das Auftanken komfortabler denn je ist.

Zimmer: Mit einer Durchschnittsgröße von 14 Quadratmetern (163 Quadratfuß) bieten die supereffizienten Zimmer platzsparende Einrichtungen wie Wandbetten, erhöhte Betten, unterteilte Duschkabinen und Toiletten sowie multifunktionale Möbel, die sich diskret verstauen lassen, wenn sie nicht im Gebrauch sind.

Mit einer Durchschnittsgröße von 14 Quadratmetern (163 Quadratfuß) bieten die supereffizienten Zimmer platzsparende Einrichtungen wie Wandbetten, erhöhte Betten, unterteilte Duschkabinen und Toiletten sowie multifunktionale Möbel, die sich diskret verstauen lassen, wenn sie nicht im Gebrauch sind. Verbundene Zimmer: Um den Aufwand für die Koordination von Reisen für größere Gruppen zu vermeiden, hat man in den Motto by Hilton Hotels die Möglichkeit, mehrere miteinander verbundene Zimmer im Voraus zu buchen.

Um den Aufwand für die Koordination von Reisen für größere Gruppen zu vermeiden, hat man in den Motto by Hilton Hotels die Möglichkeit, mehrere miteinander verbundene Zimmer im Voraus zu buchen. Geteilte Zahlung: In den Motto by Hilton Hotels haben die Gäste die Möglichkeit, den Zahlungsbetrag bei der Zimmerreservierung auf mehrere Personen aufzuteilen, so dass die mitunter komplizierten Rechenaufgaben beim Auschecken entfallen.

In den Motto by Hilton Hotels haben die Gäste die Möglichkeit, den Zahlungsbetrag bei der Zimmerreservierung auf mehrere Personen aufzuteilen, so dass die mitunter komplizierten Rechenaufgaben beim Auschecken entfallen. Vernetzte Zimmer : Alle Zimmer bei Motto by Hilton werden mit der Connected-Room-Technologie von Hilton ausgestattet. Damit ist es das erste mobilfunkorientierte Hotel, in dem die Gäste über die mobile Hilton Honors App die Zimmertechnologie (d. h. Temperatur, Beleuchtung, Fernseher, Gardinen, Rollos usw.) steuern können.

: Alle Zimmer bei Motto by Hilton werden mit der Connected-Room-Technologie von Hilton ausgestattet. Damit ist es das erste mobilfunkorientierte Hotel, in dem die Gäste über die mobile Hilton Honors App die Zimmertechnologie (d. h. Temperatur, Beleuchtung, Fernseher, Gardinen, Rollos usw.) steuern können. Kuratiertes Schlaferlebnis: Bei den Motto by Hilton Hotels steht ein erstklassiges Schlaferlebnis im Mittelpunkt. Sei es eine erstklassige Matratze, ein Schlaf-Kit mit Augenmaske, ätherische Öle oder Vitaminriegel, eine App gegen Rauschstörung, Verdunkelungsrollos oder schallabsorbierende Materialien im ganzen Zimmer - gesunder Schlaf ist eine Leidenschaft von Motto by Hilton und genießt höchste Priorität für alle Reisenden.

„Mit dem Marktauftritt von Motto by Hilton unterstreichen wir unser unermüdliches Engagement für neue innovative Marken, die den Wünschen der heutigen Reisenden gerecht werden“, sagte Phil Cordell, Global Head of New Brand Development bei Hilton. „Die unübertroffene Flexibilität von Motto bietet einen enormen Mehrwert, da die Reisenden ihren Aufenthalt ganz nach eigenen Wünschen gestalten können.“

Auch wenn die Preise von Motto by Hilton je nach Markt variieren, wird jedes Haus wettbewerbsfähige Tarife anbieten, die es zu einer echten Alternative für Reisende machen, die bei Städtereisen in der Regel bei Freunden oder Verwandten oder in temporären Unterkünften übernachten

Motto für unterwegs

Diese globale Marke wird ein sorgsam kuratiertes Portfolio von Hotels an den attraktivsten urbanen Zielorten in ganz Europa, allen Teilen Amerikas, dem Nahen Osten und dem Asien-Pazifik-Raum umfassen.

Die Motto by Hilton Hotels werden sich in erstklassigen Stadtvierteln befinden, wie etwa das mit 100 Betten ausgestattete Motto by Hilton in Marylebone, London, das von dem in Großbritannien ansässigen Entwickler Dominvs Group geschaffen wird. Mit dem Abriss bestehender Gebäude auf dem Gelände wurde bereits begonnen und die Bauarbeiten werden im Januar 2019 aufgenommen. Die Eröffnung als eines der ersten Häuser von Motto by Hilton ist für 2020 geplant.

Motto by Hilton verfügt zudem über weitere Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in anderen spannenden urbanen Destinationen wie Lima, Dublin, Savannah, San Diego, Boston und Washington, D.C., – um nur einige zu nennen.

„Wir haben das herkömmliche Gastgewerbeerlebnis dekonstruiert, um etwas wirklich Frisches und Spannendes zu schaffen“, erläuterte Tripp McLaughlin, Global Head, Motto by Hilton. „Hier entsteht eine globale Marke, die in erster Linie auf Standorte abzielt, die bei unseren vernetzten und versierten Reisenden an erster Stelle der Wunschliste stehen.“

Da Motto by Hilton zum Hilton-Portfolio gehört, sind die Gäste herzlich eingeladen, die Vorteile von Hilton Honors, dem preisgekrönten Bonus-Programm der unverkennbaren Hotelmarken von Hilton, in Anspruch zu nehmen. Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, erhalten sofort nutzbare Vorteile wie den flexiblen Zahlungsregler, mit dem Mitglieder bei der Zimmerreservierung eine nahezu beliebige Kombination aus Bonuspunkten und einem Geldbetrag wählen können, einen exklusiven Mitgliederrabatt, kostenloses Standard-WLAN und die Hilton-Honors-App.

