CNIM PRÉSENTE LA VERSION RAPIDE DU LCAT® SHORE-TO-SHORE ET SES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES UNIQUES AU MONDE

Le navire amphibie L-CAT® Shore-to-shore de CNIM : vitesse et capacité d'emport (Photo: CNIM)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La nouvelle version du L-CAT® Shore-to-shore de CNIM présentée à Euronaval 2018 présente des performances significativement accrues au service des missions amphibies. Une première version du navire avait été dévoilée il y a 2 ans.

Le L-CAT® Shore-to-shore est aujourd’hui l’unique navire à pouvoir transporter 80 tonnes à 25 nœuds (et 100 tonnes au maximum), ou jusqu’à un état de mer 6, débarquer en eaux peu profondes (~1m) et à offrir un hébergement pour 42 passagers.

Très manœuvrant, le L-CAT® Shore-to-shore offre une flexibilité opérationnelle hors du commun lors d’assauts amphibies ou d’opérations humanitaires, sans faire de compromis entre vitesse et capacité d’emport. Sa large plate-forme de chargement (145 m², 100 tonnes d’emport maxi), sa distance franchissable en charge de 800 nautiques, ses capacités d’autoprotection et de communication offrent des avantages tactiques pour la projection des Forces. Sa vitesse à vide de 35 nœuds lui permet de se retirer du théâtre d’opération et d’effectuer des rotations très rapidement.

Comme l’ensemble des navires amphibies de CNIM, le L-CAT® Shore-to-shore a la capacité de déployer des bateaux semi-rigides et des robots sous-marins pour la reconnaissance de plage.

A propos de CNIM

Acteur du Naval de Défense depuis sa création en 1856, CNIM est le partenaire de confiance en France et dans le monde entier pour la conception et la réalisation de navires et équipements navals répondant aux besoins opérationnels hors du commun des Forces Navales, des acteurs maritimes, des systémiers et chantiers navals.

CNIM offre à ses partenaires une combinaison unique de savoir-faire, alliant l’expertise des opérations maritimes à l’excellence technique et industrielle sur l’ensemble de ses projets.

Au service de la Force Navale de dissuasion française depuis 1961, fournisseur historique de la Marine nationale, CNIM conçoit et fabrique des solutions répondant aux spécifications de besoins au plus haut niveau d’exigence de qualité et de performance.

L’offre de CNIM dans le Naval s’articule autour de 2 pôles : une offre de navires amphibies, elle-même subdivisée en deux familles de produits polyvalents, enradiables ou non, et une offre d’équipements navals pour fonctions critiques à bord des navires de surface et des sous-marins.