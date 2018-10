How To Build A Motto (Graphic: Business Wire)

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE:HLT) anunció hoy el lanzamiento de Motto by Hilton, su última marca de estilo de vida accesible que empoderará a los huéspedes dándoles la libertad de crear sus propias experiencias en las ciudades más buscadas del mundo. A medida que Hilton se acerca a su 100 o aniversario, sigue siendo pionera en el ámbito de la hotelería con una nueva marca que aborda las necesidades y deseos del viajero global en constante evolución.

“Hilton se enorgullece de ser líder en el sector hotelero y de evolucionar con las necesidades de nuestros huéspedes”, expresó Christopher J. Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton. “La innovación está en nuestro ADN y a medida que nos embarcamos en nuestro centenario como empresa, estamos innovando ahora más que nunca. Con Motto by Hilton, ofrecemos al mercado algo que la industria jamás ha experimentado con su producto de habitaciones flexible y accesible, lugares deseados y un servicio que empodera al huésped”.

La creación de Motto

Motto by Hilton agrega un enfoque novedoso a una cultura de viajes moderna. Es un microhotel con esencia urbana situado en lugares destacados del mundo.

Hilton evaluó el modelo emergente de hostel como estilo de vida a nivel global para entender la oportunidad de aumentar el concepto de habitación compartida. Sin embargo, la investigación exhaustiva mostró que a los viajeros que se quedan en hostels, de hecho, no les gusta compartir habitaciones con extraños y a menudo hacen reservas con sus amigos o familia. Quieren más de su experiencia de hostel, pero están limitados por las opciones actuales disponibles en el mercado.

Después de la evaluación del mercado existente, Hilton entendió rápidamente que lo que estos viajeros querían era una marca accesible de estilo de vida urbano, una que combinara el confort y la accesibilidad con las tendencias de viajes y estilo de vida que se centran en torno a:

Ubicaciones destacadas: Se trata de darle a los viajeros un acceso a las mejores ubicaciones, es decir, en el corazón de la ciudad y en los barrios más populares. Los barrios adecuados marcan una diferencia.

Se trata de darle a los viajeros un acceso a las mejores ubicaciones, es decir, en el corazón de la ciudad y en los barrios más populares. Los barrios adecuados marcan una diferencia. Autenticidad: ¿Qué significa estar “aquí”? La ubicación expresa identidad, comunidad y, en última instancia, un sentido de lugar.

¿Qué significa estar “aquí”? La ubicación expresa identidad, comunidad y, en última instancia, un sentido de lugar. Accesibilidad: Tarifas competitivas que abren las puertas de las ciudades y lugares que los viajeros creían que no podían pagar.

Tarifas competitivas que abren las puertas de las ciudades y lugares que los viajeros creían que no podían pagar. Flexibilidad: No hay una fórmula única, la elección es primordial. La popularidad de los espacios multipropósito está creciendo debido a la flexibilidad que permiten.

“Después de una amplia investigación de mercado que se enfocó en las necesidades y deseos del consumidor, descubrimos la oportunidad de que una marca ofrezca a los viajeros una apuesta trifecta de alojamiento en una ubicación central, con precios razonables y con características menos tradicionales que provea una experiencia única”, comentó Jon Witter, director de atención al cliente de Hilton. “Estos hallazgos nos llevaron a crear Motto by Hilton, un entorno flexible que le permite a los huéspedes diseñar su estadía, a su manera”.

La manera de Motto

Los hoteles Motto by Hilton de todo el mundo mostrarán su flexibilidad en los espacios que han sido diseñados de modo inteligente, con tecnología que perfecciona los viajes y que ofrecen una experiencia de descanso notable que facilita más que nunca recargar energías.

Habitaciones: Con un espacio promedio de 163 pies cuadrados o 14 metros cuadrados, las habitaciones sumamente eficientes incluirán características para ahorrar espacio, por ejemplo, con camas plegables, camas altas “tipo loft”, compartimentos de duchas y baños segmentados y un mobiliario multifuncional que puede guardarse discretamente cuando no se usa.

Con un espacio promedio de 163 pies cuadrados o 14 metros cuadrados, las habitaciones sumamente eficientes incluirán características para ahorrar espacio, por ejemplo, con camas plegables, camas altas “tipo loft”, compartimentos de duchas y baños segmentados y un mobiliario multifuncional que puede guardarse discretamente cuando no se usa. Habitaciones vinculadas: Al eliminar las dificultades de coordinar viajes de grupos grandes, los hoteles Motto by Hilton ofrecerán la opción para que los huéspedes hagan reservas contectando múltiples habitaciones por adelantado.

Al eliminar las dificultades de coordinar viajes de grupos grandes, los hoteles Motto by Hilton ofrecerán la opción para que los huéspedes hagan reservas contectando múltiples habitaciones por adelantado. Pagos divididos: Los hoteles Motto by Hilton permitirán que los huéspedes dividan los pagos entre más de una persona al momento de hacer la reserva, evitando los ejercicios matemáticos que a veces son complicados durante el check-out.

Los hoteles Motto by Hilton permitirán que los huéspedes dividan los pagos entre más de una persona al momento de hacer la reserva, evitando los ejercicios matemáticos que a veces son complicados durante el check-out. Habitación conectada : Todas las habitaciones de los Motto by Hilton estarán equipadas con la tecnología de habitación conectada de Hilton, el primer hotel que ofrece tecnología centralizada móvil que permite a los huéspedes controlar las funciones de su habitación (por ejemplo, temperatura, iluminación, TV, persianas, etc.) desde su aplicación móvil de Hilton Honors.

: Todas las habitaciones de los Motto by Hilton estarán equipadas con la tecnología de habitación conectada de Hilton, el primer hotel que ofrece tecnología centralizada móvil que permite a los huéspedes controlar las funciones de su habitación (por ejemplo, temperatura, iluminación, TV, persianas, etc.) desde su aplicación móvil de Hilton Honors. Experiencia de descanso organizada: Los hoteles Motto by Hilton pondrán énfasis en una experiencia de descanso excelente. Ya sea con un colchón superior, un kit para dormir que incluye antifaces para los ojos, aceites esenciales o barras con vitaminas, una aplicación con sonido de fondo, cortinados opacos o materiales que absorben los sonidos en toda la habitación; Motto by Hilton está obsesionado con el sueño y le da prioridad a la calidad del descanso de cada uno de los viajeros.

“El lanzamiento de Motto by Hilton enfatiza nuestro compromiso inquebrantable de crear marcas innovadoras que satisfagan las necesidades de los viajeros de hoy”, manifestó Phil Cordell, director global de desarrollo de marcas nuevas de Hilton. “La flexibilidad inigualable de Motto ofrece un valor tremendo que empodera a los viajeros para personalizar cada estadía según sus necesidades específicas”.

Si bien los precios de Motto by Hilton variarán según el mercado, cada propiedad ofrecerá tarifas competitivas que la harán una opción viable para aquellos viajeros que generalmente se alojan con amigos o familia, o que buscan opciones de alojamiento temporario cuando viajan a mercados urbanos.

Motto en movimiento

Esta marca global consistirá en una cartera de hoteles organizados en los destinos urbanos más deseables de toda Europa, el continente americano, Oriente Medio y Asia Pacífico.

Los hoteles Motto by Hilton estarán ubicados en barrios de primer nivel como el Motto by Hilton de Marylebone, Londres. Este hotel contará con 100 camas y lo construirá el desarrollador con sede en Reino Unido, Dominvs Group. Ya comenzó la demolición del sitio y la construcción empezará en enero de 2019, el objetivo es inaugurarlo en 2020 como una de las primeras propiedades de Motto by Hilton.

Motto by Hilton también tiene acuerdos en diferentes etapas del emprendimiento en otros destinos urbanos emocionantes como: Lima, Dublín, Sabana, San Diego, Boston y Washington, D.C., tan solo por mencionar algunos.

“Hemos deconstruido la experiencia hotelera tradicional para crear algo verdaderamente novedoso y emocionante”, opinó Tripp McLaughlin, director global de Motto by Hilton. “Esta será una marca global, con un objetivo intenso en los destinos a los que nuestros viajeros conectados y confiados más quieren viajar”.

Como parte de Hilton, Motto by Hilton invita a los huéspedes a disfrutar los beneficios de Hilton Honors, el programa galardonado de fidelización para las marcas distintivas de hoteles de Hilton. Los miembros que reservan directamente con Hilton acceden a beneficios instantáneos que incluyen un control deslizante de pago flexible que le permite a los miembros elegir casi cualquier combinación de puntos y dinero para reservar su estadía, un descuento exclusivo para miembros, wifi estándar gratis y la aplicación móvil Hilton Honors.

Acerca de Motto by Hilton

Motto by Hilton es un nuevo microhotel de Hilton con una esencia urbana situado en lugares destacados del mundo que empodera a los huéspedes y les da la libertad de crear sus propias experiencias en las ciudades más buscadas del mundo. Motto le ofrece a los viajeros alojamiento en una ubicación central, con precios razonables y con características menos tradicionales que provee una experiencia única. Como pilar fundamental, Motto es un modelo para la comunidad global y moderna de viajeros de hoy, y ofrece una experiencia hotelera flexible e innovadora con un servicio que empodera a los huéspedes. Motto forma parte del programa galardonado de fidelización de los clientes, Hilton Honors®.

Acerca de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) es una empresa líder mundial en el sector hotelero. Cuenta con una cartera de 15 marcas de primer nivel que abarca más de 5.400 propiedades con más de 800.000 habitaciones en 106 países y territorios. Hilton se dedica a cumplir su misión de ser la mejor empresa hotelera del mundo y brindar experiencias excepcionales, en cada hotel, a todos los huéspedes, en cualquier momento. La cartera de la empresa incluye Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hilton Grand Vacations. La compañía administra también un programa galardonado de fidelización de los clientes, denominado Hilton Honors. Los miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferidos de Hilton acceden a beneficios instantáneos que incluyen un control deslizante de pago flexible que le permite a los miembros elegir exactamente cuántos puntos combinar con dinero, un descuento exclusivo para miembros que no se puede encontrar en ninguna otra parte y wifi estándar gratis. Para obtener más información visite newsroom.hilton.com y conéctese con Hilton en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram yYouTube.

