MCLEAN, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE:HLT) anunciou hoje o lançamento da Motto by Hilton, sua mais nova marca de estilo de vida acessível que dará aos hóspedes a liberdade de criar suas próprias experiências nas cidades mais procuradas do mundo. À medida que a Hilton se aproxima do seu 100o aniversário, a rede continua a promover a hospitalidade com uma nova marca para atender às necessidades e desejos do viajante global em evolução.

“A Hilton se orgulha de ser líder no setor de hospitalidade e evoluir com as necessidades de nossos hóspedes", disse Christopher J. Nassetta, presidente e diretor executivo da Hilton. “A inovação está em nosso DNA e, ao iniciarmos nosso centésimo ano como empresa, seguimos inovando mais do que nunca. Com Motto by Hilton, estamos trazendo ao mercado algo que a indústria nunca experimentou com seu produto de quarto flexível e acessível, locais desejáveis e serviço personalizado para hóspedes.”

A criação da Motto

Motto by Hilton adota uma nova abordagem à moderna cultura de viagens. É um micro hotel com uma atmosfera urbana em localizações globais privilegiadas.

Hilton avaliou o modelo de estilo de vida de albergue emergente em âmbito mundial para entender a oportunidade de melhorar o conceito de quarto compartilhado. Mas, uma extensa pesquisa mostrou que os viajantes que ficam em albergues, na verdade, não gostam de se hospedar com estranhos e muitas vezes reservam apenas com seus amigos ou familiares. Eles querem mais da sua experiência em albergues, mas estão limitados pelas opções atuais do mercado.

Ao avaliar o mercado existente, a Hilton entendeu rapidamente que o que esses viajantes queriam era uma marca de estilo de vida urbano acessível, a qual pudesse combinar conforto e acessibilidade com as tendências de viagens e estilo de vida centradas em:

Locais privilegiados: trata-se de dar aos viajantes acesso à melhor localização e estar no coração da cidade e nos bairros mais populares. Bairros certos fazem a diferença.

trata-se de dar aos viajantes acesso à melhor localização e estar no coração da cidade e nos bairros mais populares. Bairros certos fazem a diferença. Autenticidade: o que significa estar "aqui"? A localidade gera identidade, comunidade e, por fim, um senso de lugar.

o que significa estar "aqui"? A localidade gera identidade, comunidade e, por fim, um senso de lugar. Preços acessíveis: tarifas competitivas que abrem as portas para cidades e locais que os viajantes não achavam que poderiam pagar.

tarifas competitivas que abrem as portas para cidades e locais que os viajantes não achavam que poderiam pagar. Flexibilidade: um tamanho único não se adapta a todos, a escolha é fundamental. Os espaços de múltiplos usos estão crescendo em popularidade devido à flexibilidade que oferecem.

“Após uma extensa pesquisa de mercado que incidiu sobre as necessidades e desejos dos consumidores, descobrimos a oportunidade de uma marca que oferece aos viajantes um trio de acomodações localizadas no centro, a preços razoáveis e menos tradicionais, que proporcionam uma experiência única", disse Jon Witter, diretor de atendimento ao cliente da Hilton. “Esses resultados nos motivaram a criar a Motto by Hilton, um ambiente flexível que permite aos hóspedes projetar sua estadia, à sua maneira.”

O propósito da Motto

Os hotéis da Motto by Hilton em todo o mundo mostrarão sua flexibilidade por meio de espaços que foram projetados com inteligência, por meio de sua tecnologia que torna a viagem perfeita e ainda através de uma excelente experiência de sono que torna a recarga de energias mais fácil do que nunca.

Quartos de hóspedes: com uma área média de 163 pés quadrados ou 14 metros quadrados, os quartos altamente eficientes incluirão recursos que economizam espaço, como camas de parede, camas altas, chuveiros e vasos sanitários divididos, e móveis multifuncionais que podem ser discretamente armazenados quando não estão em uso.

com uma área média de 163 pés quadrados ou 14 metros quadrados, os quartos altamente eficientes incluirão recursos que economizam espaço, como camas de parede, camas altas, chuveiros e vasos sanitários divididos, e móveis multifuncionais que podem ser discretamente armazenados quando não estão em uso. Quartos conjugados: os hotéis Motto by Hilton terão a opção de reservar vários quartos conjugados com antecedência, eliminando assim o incômodo de coordenar viagens para grupos maiores.

os hotéis Motto by Hilton terão a opção de reservar vários quartos conjugados com antecedência, eliminando assim o incômodo de coordenar viagens para grupos maiores. Pagamentos divididos: os hotéis Motto by Hilton permitirão que os hóspedes dividam pagamentos entre mais de uma pessoa no momento da reserva, evitando o exercício matemático às vezes complicado durante o checkout.

os hotéis Motto by Hilton permitirão que os hóspedes dividam pagamentos entre mais de uma pessoa no momento da reserva, evitando o exercício matemático às vezes complicado durante o checkout. Quarto Conectado : todos os quartos da Motto by Hilton serão equipados com a tecnologia Connected Room da Hilton, a primeira oferta de hotel centrada em dispositivos móveis que permite aos hóspedes controlar recursos em seu quarto (ou seja, temperatura, iluminação, televisão, fechamento de janelas, etc.) a partir do aplicativo móvel do Hilton Honors.

: todos os quartos da Motto by Hilton serão equipados com a tecnologia Connected Room da Hilton, a primeira oferta de hotel centrada em dispositivos móveis que permite aos hóspedes controlar recursos em seu quarto (ou seja, temperatura, iluminação, televisão, fechamento de janelas, etc.) a partir do aplicativo móvel do Hilton Honors. Experiência do sono selecionada: Os hotéis Motto by Hilton irão colocar ênfase em uma experiência do sono de primeira qualidade. Seja um colchão de qualidade superior, um kit de sono com máscaras de olhos, óleos essenciais ou barras de vitaminas, um aplicativo de ruído branco, cortinas opacas para janelas que bloqueiam a luz solar ou materiais que abafam o som em todo o quarto, Motto by Hilton é obcecada pelo sono e prioriza o sono de qualidade para todos os viajantes.

“O lançamento da Motto by Hilton enfatiza nosso compromisso incessante de criar marcas inovadoras que atendam ao que os viajantes de hoje querem", disse Phil Cordell, diretor mundial de desenvolvimento de novas marcas da Hilton. “A flexibilidade incomparável da Motto oferece um grande valor, capacitando os viajantes a adaptar cada estadia às suas necessidades específicas.”

Ao passo que os preços da Motto by Hilton irão variar de acordo com o mercado, cada propriedade oferecerá tarifas competitivas que a tornarão uma opção viável para viajantes que normalmente ficam com amigos ou familiares ou procuram opções de acomodação temporária quando viajam para mercados urbanos.

Motto em movimento

Essa marca global será composta por um portfólio de hotéis cuidadosamente selecionado nos destinos urbanos mais desejados da Europa, Américas, Oriente Médio e Ásia-Pacífico.

Os hotéis Motto by Hilton estarão localizados em bairros nobres, como o Motto by Hilton de cem camas em Marylebone, Londres, que está sendo desenvolvido com o empreendedor do Reino Unido, Dominvs Group. A demolição no local já começou e a construção terá início em janeiro de 2019, visando a abertura em 2020 como uma das primeiras propriedades Motto by Hilton.

Motto by Hilton também tem operações em vários estágios de desenvolvimento em outros extraordinários destinos urbanos como: Lima, Dublin, Savannah, San Diego, Boston e Washington, D.C., para citar alguns.

“Nós desconstruímos a experiência de hospitalidade tradicional para criarmos algo verdadeiramente novo e emocionante", disse Tripp McLaughlin, diretor global da Motto by Hilton. "Essa será uma marca global, fortemente orientada aos destinos para os quais nossos viajantes mais conectados e confiantes querem viajar.”

Como parte da Hilton, a Motto by Hilton convida os hóspedes a desfrutarem dos benefícios do Hilton Honors, o premiado programa de fidelidade de hóspedes para as distintas marcas de hotéis da Hilton. Os membros que reservam diretamente com a Hilton têm acesso a benefícios instantâneos, incluindo um controle deslizante de pagamentos flexíveis, que permite aos membros escolher praticamente qualquer combinação de pontos e dinheiro para reservar uma estadia, um desconto exclusivo aos membros, acesso Wi-Fi padrão gratuito e o aplicativo Hilton Honors.

Sobre a Motto by Hilton

Motto by Hilton é o novo micro hotel do Hilton, com uma atmosfera urbana em localidades globais privilegiadas que capacitam os hóspedes, oferecendo a eles a liberdade de criar suas próprias experiências nas cidades mais procuradas do mundo. Motto oferece aos viajantes acomodação em um local central, a um valor razoável e menos tradicional que proporciona uma experiência única. Em sua essência, Motto é um marco para a moderna comunidade global de viajantes contemporâneos, que oferece uma experiência de hospitalidade flexível e inovadora com serviço personalizado aos hóspedes. Motto faz parte do premiado programa de fidelidade de hóspedes Hilton Honors®.

Sobre a Hilton

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa global líder no setor de hospitalidade, com um portfólio de 15 marcas de classe mundial, que compreende 5.400 propriedades com mais de 880.000 quartos em 106 países e territórios. A Hilton dedica-se a cumprir a sua missão de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, oferecendo experiências excepcionais em cada hotel, para cada hóspede, todas as vezes. O portfólio da empresa inclui as propriedades Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. A empresa também gerencia o premiado programa de fidelidade para hóspedes, o Hilton HHonors. Os membros do Hilton HHonors, que fazem reservas diretamente pelos canais de preferência da Hilton, têm acesso instantâneo a benefícios, incluindo um controle deslizante de pagamento flexível, que permite aos membros escolher exatamente quantos pontos desejam combinar com o dinheiro, um desconto exclusivo para membros, que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, além de conexão Wi-Fi padrão gratuita. Acesse newsroom.hilton.com para obter mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, e YouTube.

