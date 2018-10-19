Mouser Electronics和Grant Imahara推出新系列All Things IoT，介紹重新定義生活方式的科技

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mouser Electronics Inc.（貿澤電子）和明星工程師Grant Imahara（格蘭今原）今日推出介紹All Things IoT的新影片，All Things IoT是Mouser屢獲殊榮的Empowering Innovation Together™計畫的最新系列，該系列由Mouser的重要供應商Digi International、Maxim Integrated、Murata和TE Connectivity贊助發起。

在新影片中，Imahara和Mouser探索根植於物聯網(IoT)的生活複雜性，影片以參觀一間智慧小屋揭開序幕。在小屋中，Imahara發現家居自動化如何在較小空間中提升舒適度，同時降低能源成本。Imahara隨後前往HPE物聯網創新實驗室(HPE IoT Innovation Lab)，瞭解All Things IoT的廣泛優勢——從電力公司使用的智慧電錶到石化公司以感測器為基礎的「未來煉油廠」。

Mouser Electronics總裁兼執行長Glenn Smith表示：「從家中的小角落到巨大的城市空間，物聯網可望改變我們與環境的互動方式。這些創新科技將讓我們的生活變得更輕鬆、更舒適，同時有助於在多個層面顯著改善環境。」

Imahara補充道：「物聯網和工業物聯網將成為真正的顛覆者，為個人和企業等節省時間和大量金錢。我預期在我們下一代的有生之年，大部分的家庭、辦公室和城市將會全面互聯。」

欲瞭解有關Mouser的Empowering Innovation Together系列的更多詳情，敬請造訪www.mouser.com/empowering-innovation，並在Facebook和Twitter上關注Mouser。如欲觀看新影片，敬請瀏覽https://youtu.be/tKxvycCR6lM。

關於Mouser Electronics

波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)旗下公司Mouser Electronics是屢獲殊榮的授權半導體和電子元件分銷商，專門致力於向電子設計工程師和採購商快速推廣其製造合作夥伴的新產品。全球分銷商網站Mouser.com有多種語言和幣別可供選擇，提供來自超過700家生產商的500多萬種產品。Mouser在全球有23個支援據點提供一流的客戶服務，並從德州達拉斯南部佔地75萬平方英尺的先進設施向全球220多個國家/地區的逾60萬家客戶出貨。更多資訊，敬請瀏覽www.mouser.com。

關於Grant Imahara

Grant Imahara在工程界廣為人知，他將自己的工程專業知識與成功的影視事業結合。除了在《流言終結者》(MythBusters)和《機器人大擂台》(BattleBots)中的角色之外，Imahara還參與過眾多知名機器人的製作，包括《星際大戰》(Star Wars)中的R2-D2、《克雷格弗格森深夜秀》(The Late Late Show with Craig Ferguson)中會講話的骷髏機器人副手 Geoff Peterson，以及勁量兔子(Energizer Bunny)。

商標

Mouser和Mouser Electronics是Mouser Electronics, Inc.的註冊商標。本新聞稿中提及的所有其他產品、標誌和公司名稱可能均為其各自所有者的商標。

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