Mouser Electronics和Grant Imahara发布新系列All Things IoT，介绍重新定义生活方式的技术

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mouser Electronics Inc.（贸泽电子）和明星工程师Grant Imahara（格兰特·今原）今日发布了介绍All Things IoT的新视频，All Things IoT是Mouser屡获殊荣的Empowering Innovation Together™计划的最新系列，该系列由Mouser的重要供应商Digi International、Maxim Integrated、Murata和TE Connectivity赞助发起。

在新视频中，Imahara和Mouser对根植于物联网(IoT)的复杂生活进行了探索，视频以参观一间智能小屋拉开序幕。在小屋中，Imahara发现家居自动化如何在小空间中提升舒适度，同时降低能源成本。Imahara随后前往HPE物联网创新实验室(HPE IoT Innovation Lab)，了解All Things IoT的广泛优势——从电力公司使用的智能电表到石化公司基于传感器的“未来炼油厂”。

Mouser Electronics总裁兼首席执行官Glenn Smith表示：“从家中的小角落到巨大的城市空间，物联网有望改变我们与环境的互动方式。这些创新技术将让我们的生活变得更轻松、更舒适，同时有助于在多个层面显著改善环境。”

Imahara补充道：“物联网和工业物联网将成为真正的颠覆者，为个人和企业等节省时间和大量的资金。我预期在我们下一代的有生之年，大部分的家庭、办公室和城市将会全面互联。”

欲了解有关Mouser的Empowering Innovation Together系列的更多详情，敬请访问www.mouser.com/empowering-innovation，并在Facebook和Twitter上关注Mouser。如需观看新视频，敬请浏览https://youtu.be/tKxvycCR6lM。

关于Mouser Electronics

伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)旗下公司Mouser Electronics是一流的授权半导体和电子元件分销商，专门致力于向电子设计工程师和采购商快速推广其制造合作伙伴的新产品。全球分销商网站Mouser.com有多种语言和币种可选，提供来自超过700家生产商的500多万种产品。Mouser位于德州达拉斯南部，通过全球23个支持点提供一流的客户服务，以及拥有最先进技术的75万平方英尺仓库，可向全球220多个国家/地区的逾60万家客户出货。更多信息，敬请浏览www.mouser.com。

关于Grant Imahara

Grant Imahara在工程界广为人知，他擅于将自己的工程专业知识与成功的影视事业相结合。除了在《流言终结者》(MythBusters)和《机器人大战》(BattleBots)中扮演角色之外，Imahara还参与了众多知名机器人的制作，包括《星球大战》(Star Wars)中的R2-D2、《克雷格弗格森深度晚间秀》(The Late Late Show with Craig Ferguson)中会讲话的骷髅机器人副手Geoff Peterson，以及劲量兔子(Energizer Bunny)。

商标

Mouser和Mouser Electronics是Mouser Electronics, Inc.的注册商标。本新闻稿中提及的所有其他产品、标识和公司名称可能均为其各自所有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。