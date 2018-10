Mouser Electronics e Grant Imahara lançam a nova série All Things IoT sobre tecnologia redefinindo como vivemos

Global distributor Mouser Electronics and engineer spokesperson Grant Imahara team up to launch All Things IoT, the latest series in Mouser's Empowering Innovation Together program. The new series kicks off with Imahara's visit to the HPE IoT Innovation Lab in Houston to learn how the Internet of Things is impacting our workplaces and cities. To learn more, visit www.mouser.com/empowering-innovation/all-things-iot. (Photo: Business Wire)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc. e o engenheiro de celebridades Grant Imahara lançaram hoje o novo vídeo apresentando All Things IoT, a última série do premiado programa Empowering Innovation Together™ da Mouser. A série All Things IoT é patrocinada pelos valiosos patrocinadores da Mouser, Digi International, Maxim Integrated, Murata e TE Connectivity.

No novo vídeo, Imahara e Mouser exploram as complexidades da vida baseada na Internet das Coisas (IoT), começando com uma visita a uma pequena casa inteligente. Lá, Imahara descobre como a automação da casa melhora o conforto nos espaços menores, enquanto reduz os custos de energia. Imahara então viaja até o Laboratório de Inovação HPE IoT para aprender sobre os benefícios em grande escala da All Things IoT — desde o uso por empresas de energia de medidores inteligentes até uma “Refinaria do Futuro" baseada em sensor de uma empresa petroquímica.

“IoT está destinada a mudar a forma como interagimos com o nosso meio ambiente, desde os pequenos cantos das nossas casas até espaços urbanos enormes”, disse Glenn Smith, presidente e diretor executivo da Mouser Electronics. “Essas tecnologias inovadoras tornarão a nossa vida mais fácil e mais confortável enquanto nos ajuda a melhorar significativamente o meio ambiente em vários níveis”.

“IoT e IoT industrial serão os verdadeiros personagens dessa mudança que economiza tempo e quantias significativas de dinheiro para os indivíduos e as empresas. Posso prever que a maioria das casas, escritórios e cidades estarão totalmente conectados durante a vida dos nossos filhos”, acrescentou Imahara.

Para saber mais sobre a série Empowering Innovation Together da Mouser, acesse www.mouser.com/empowering-innovation e siga a Mouser no Facebook e no Twitter. Para assistir a esse novo vídeo, vá para https://youtu.be/tKxvycCR6lM.

Mouser Electronics, uma empresa Berkshire Hathaway é distribuidora autorizada de componentes eletrônicos e semicondutores, premiada com foco nas rápidas introduções de novos produtos dos seus parceiros de manufatura para engenheiros de design eletrônico e compradores.

Bem conhecido na comunidade de engenharia, Grant Imahara combinou sua expertise em engenharia com uma carreira bem-sucedida no cinema e na TV.

Mouser e Mouser Electronics são marcas comerciais registradas da Mouser Electronics, Inc.

