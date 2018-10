Mouser Electronics et Grant Imahara lancent une nouvelle série All Things IoT sur la redéfinition technologique de notre mode de vie

Global distributor Mouser Electronics and engineer spokesperson Grant Imahara team up to launch All Things IoT, the latest series in Mouser's Empowering Innovation Together program. The new series kicks off with Imahara's visit to the HPE IoT Innovation Lab in Houston to learn how the Internet of Things is impacting our workplaces and cities. To learn more, visit www.mouser.com/empowering-innovation/all-things-iot. (Photo: Business Wire)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc. et le célèbre ingénieur Grant Imahara ont diffusé aujourd’hui une nouvelle vidéo présentant All Things IoT (l’IdO pour toutes choses), la dernière série du programme primé Empowering Innovation Together™ de Mouser. La série All Things IoT est sponsorisée par les principaux fournisseurs de Mouser, Digi International, Maxim Integrated, Murata et TE Connectivity.

Dans la nouvelle vidéo, Grant Imahara et Mouser explorent les complexités d’une vie ancrée dans l’Internet des objets (IdO), en commençant par la visite d’une petite maison intelligente. Là, Grant Imahara découvre comment la domotique améliore le confort des espaces plus réduits tout en abaissant les coûts énergétiques. Imahara se rend ensuite au Laboratoire d’innovation IdO de HPE afin d’en savoir plus sur les avantages à grande échelle de All Things IoT, depuis l’utilisation des compteurs intelligents par un opérateur électrique, jusqu’à la « Raffinerie du futur » basée sur capteurs, d’une entreprise pétrochimique.

« L’IdO est en voie de modifier la manière dont nous interagissons avec notre environnement, des plus petits recoins de nos maisons, aux vastes espaces urbains », déclarait Glenn Smith, président-directeur général de Mouser Electronics. « Ces technologies innovantes nous rendront la vie à la fois plus facile et plus confortable, tout en aidant à améliorer significativement l’environnement à de multiples niveaux. »

« L’IdO et l’IdO industriel produiront de véritables bouleversements favorisant des gains de temps et des économies significatives pour les particuliers comme pour les entreprises. Je prévois que la quasi-totalité des foyers, bureaux et villes sera entièrement connectée, au cours de la vie de nos enfants », a ajouté Grant Imahara.

Pour en savoir plus sur la série Empowering Innovation Together, de Mouser, rendez-vous sur www.mouser.com/empowering-innovation, et suivez Mouser sur Facebook et Twitter. Pour voir la nouvelle vidéo, suivez le lien https://youtu.be/tKxvycCR6lM.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.