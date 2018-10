Dancers celebrate with the audience during the world premiere of the revue show "VIVID - Grand Show" at Friedrichstadt-Palast in Berlin, Germany, on October 11, 2018. Copyright: Carsten Koall / Friedrichstadt-Palast / AFP Services Germany

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Een enorme kleurenpracht in het Friedrichstadt-Palast, dat al wekenlang uitverkocht is: ongeveer 2.000 gasten, waaronder Lady Kitty Spencer en Barbara Eden, vierden de wervelende wereldpremière van de VIVID Grand Show. Philip Treacy, ’s werelds bekendste hoedenmaker, ontwierp avant-garde creaties voor de meest uitbundige show in Europa. Het productiebudget is het grootste tot nu toe, met een totaal van 12 miljoen euro.

De nieuwe VIVID Grand Show is een verklaring van liefde voor het leven en verrast met uitbundige zintuiglijke ervaringen. Voor het eerst in de 99-jarige geschiedenis van de Palast is een vrouw verantwoordelijk voor het schrijven en regisseren van de Grand Show. De Canadees Krista Monson woont in Las Vegas, waar ze als artistiek directeur betrokken was bij het langdurige succes van de Cirque du Soleil show ‘O’: “VIVID bevat futuristische elementen, maar blijft ook dicht bij de werkelijkheid. Veel mensen ervaren dat het leven in een fractie van een seconde kan veranderen.

