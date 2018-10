Dubaï, la première ville du monde à permettre aux investisseurs de créer une entreprise à partir de sites distants

Dubai FDI and Alliance Business Centres in landmark partnership (Photo: AETOSWire)

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Une première de son genre, les investisseurs du monde entier pourront désormais créer leur entreprise à Dubaï sans avoir à se rendre aux Émirats Arabes Unis, et ce grâce à un accord conclu entre l'Agence de Développement de l'Investissement à Dubaï (Dubai FDI), une agence de Dubai Economic Development (DED) à Dubaï, et le Réseau de l'Alliance des centres d'affaires aux États-Unis (ABCN).

Ce partenariat permettra aux investisseurs étrangers d’utiliser un réseau comprenant 650 centres d’affaires dans 45 pays pour créer leur entreprise à Dubaï.

Dans le cadre de cet accord, l'Agence de Développement de l'Investissement à Dubaï (Dubai FDI) cherche à attirer des entreprises internationales à Dubaï pour leur permettre de développer leurs affaires, en tirant parti d’une gamme complète de services professionnels fournis par le Réseau de l'Alliance des centres d'affaires aux États-Unis (ABCN). Ce partenariat intervient à un moment où les investisseurs mondiaux et les grandes multinationales cherchent à profiter des perspectives de Dubaï, notamment son style de vie dynamique, Son infrastructure, sa diversité culturelle et son ouverture au monde entier, ainsi que son environnement commercial hautement concurrentiel.

ABCN, le premier réseau mondial de bureaux équipés, est également l’un des fournisseurs pionniers de services aux investisseurs et aux entreprises pour plus de 50 000 clients. Il gère une surface de 15 millions de pieds carrés de bureaux équipés dans le monde entier. ABCN exerce ses activités au Moyen-Orient, en Afrique et en Russie depuis son siège social à Dubaï.

"Ce réseau de centres d'affaires couvrira en particulier les pays du CCG tels que l'Arabie saoudite, le Bahreïn et le Koweït, compte tenu des relations étroites entre ces pays et Dubaï, et l'importance accordée à la coopération régionale dans le cadre de la vision et des directives fournis par les dirigeants des Émirats Arabes Unis", a déclaré Fahad Al Gergawi, PDG de l'Agence de Développement de l'Investissement à Dubaï (Dubaï FDI).

Sherif Kamel, président régional du Réseau de l'Alliance des centres d'affaires aux États-Unis (ABCN) en Russie, Moyen-Orient et Afrique, a déclaré que les centres de services ABCN dans le monde sont capables d'offrir des solutions et des informations dans différents secteurs économiques à Dubaï, tout en facilitant une communication et un suivi constants pour assurer des opérations ininterrompues.

L’accord cherche également à s'appuyer sur l’intérêt en croissance suscité à Dubaï et aux UAE, vu le nombre croissant des multinationales attirées par la stabilité politique et économique, la croissance économique rapide, et les marchés de capitaux efficaces et en forte croissance. De même, les projets d'infrastructure ambitieux lancés par Dubaï avant l'Expo 2020 et le nouveau monde d'opportunités que l'émirat a ouvert pour accueillir l'expertise de classe mondiale, l'excellence entrepreneuriale et l'innovation, sont prévus d'accélérer les flux d'investissement entrants à l'émirat.

*Source : AETOSWire