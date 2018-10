Dubai wird zur weltweit ersten Stadt, die es Investoren ermöglicht, Unternehmen in Dubai zu gründen, ohne vor Ort zu sein

Dubai FDI and Alliance Business Centres in landmark partnership (Photo: AETOSWire)

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Nach einer weiteren weltweit erstmaligen Vereinbarung zwischen der Dubai Investment Development Agency (Dubai FDI), einer Agentur des Department of Economic Development (DED) in Dubai, und dem US-amerikanischen Alliance Business Centres Network (ABCN) können Investoren aus der ganzen Welt nun ihre Unternehmen in Dubai gründen, ohne in den VAE sein zu müssen.

Die Partnerschaft ermöglicht es Investoren im Ausland, ein Netzwerk von 650 Business Centern in 45 Ländern zu nutzen, um ein Unternehmen in Dubai zu gründen.

Durch die Vereinbarung will Dubai FDI internationale Unternehmen nach Dubai bringen und es ihnen zu ermöglichen, ihr Geschäft auszubauen und zu erweitern, indem sie die umfangreichen Dienstleistungen von ABCN in Anspruch nehmen. Die Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der globale Investoren und große multinationale Konzerne die herausragenden Möglichkeiten in Dubai nutzen wollen, einschließlich des pulsierenden Gesellschaftslebens, der wirtschaftlichen Einrichtungen, kulturellen Vielfalt und Offenheit sowie des wettbewerbsintensiven Geschäftsumfelds.

Als größtes globales Netzwerk von betreuten Büros (serviced offices) ist ABCN auch einer der führenden Anbieter von Investoren- und Unternehmensdienstleistungen für mehr als 50.000 Kunden und verwaltet 15 Millionen Quadratmeter betreute Büros weltweit. ABCN betreibt seine Geschäfte im Nahen Osten, Afrika und Russland über seinen Hauptsitz in Dubai.

Das Netzwerk aus Business Centern wird insbesondere GCC-Länder wie Saudi-Arabien, Bahrain und Kuwait abdecken, da enge Beziehungen zwischen diesen Ländern und Dubai bestehen und da die Vision der Herrscher von Dubai und den VAE der regionalen Zusammenarbeit große Bedeutung beimessen, sagte Fahad Al Gergawi, CEO von Dubai FDI.

Sherif Kamel, Regional President von ABCN in RMEA, sagte, dass die weltweiten ABCN-Servicezentren attraktive Lösungen anbieten und über die verschiedenen Wirtschaftssektoren in Dubai informieren können. Darüber hinaus ermöglichen sie einen ständigen Kommunikationsaustausch und eine globale Vernetzung der einzelnen Standorte.

Die Vereinbarung baut auf dem wachsenden globalen Interesse an Dubai und den VAE auf, da immer mehr multinationale Unternehmen von der politischen und wirtschaftlichen Stabilität, dem schnellen Wirtschaftswachstum sowie den effizienten und schnell wachsenden Kapitalmärkten in den VAE angezogen werden. Die ehrgeizigen Infrastrukturprojekte, die Dubai im Vorfeld der Expo 2020 eingeleitet hat, und die Vielfalt an Möglichkeiten, die das Emirat für fachliche Expertise, unternehmerische Exzellenz und Innovation bietet, dürften die Investitionsströme in das Emirat weiter beschleunigen.

