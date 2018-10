Une déclaration d'amour à la vie: le VIVID Grand Show fête sa première mondiale au Friedrichstadt-Palast à Berlin

Dancers celebrate with the audience during the world premiere of the revue show "VIVID - Grand Show" at Friedrichstadt-Palast in Berlin, Germany, on October 11, 2018. Copyright: Carsten Koall / Friedrichstadt-Palast / AFP Services Germany

Dancers perform during a rehearsal for the revue show "VIVID - Grand Show" at Friedrichstadt-Palast in Berlin, Germany, on September 26, 2018. - Copyright: Axel Schmidt / Friedrichstadt-Palast / AFP Services Germany

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Un festival de couleurs attendu au Friedrichstadt-Palast, qui affiche complet depuis déjà plusieurs semaines: environ 2 000 invités, parmi lesquels Lady Kitty Spencer et Barbara Eden, ont célébré la première mondiale du VIVID Grand Show. Philip Treacy, le plus célèbre chapelier au niveau mondial, a conçu des créations d'avant-garde pour l'événement le plus somptueux d'Europe. Le budget de la production bat tous les records, avec un total de 12 millions d'euros.

Le nouveau VIVID Grand Show est une déclaration d'amour à la vie et surprend par des impressions sensorielles exubérantes. Pour la toute première fois dans les 99 années d'histoire du Palast, une femme est en charge de la rédaction et de la direction du Grand Show. La canadienne Krista Monson vit à Las Vegas, où elle a joué un rôle clef dans le succès renouvelé du spectacle "O" du Cirque du Soleil en tant que directrice artistique: "VIVID propose des éléments futuristes, mais reste également proche de la réalité. De nombreuses personnes vivent des situations qui peuvent changer le cours d'une vie en quelques secondes."

Après Christian Lacroix, Thierry Mugler et Jean Paul Gaultier, le directeur général et producteur du Palast, le Dr Berndt Schmidt a nommé le talentueux créateur de chapeaux Philip Treacy au poste de directeur de la conception et superviseur des costumes. Treacy déclare avec enthousiasme: "VIVID est le projet le plus prometteur sur lequel je n'ai jamais travaillé. Le Palast m'a donné la liberté créative de travailler sur des œuvres ambitieuses et de réinterpréter des coiffes révolutionnaires de ma carrière avec un regard expérimenté." Sous la direction de Philip Treacy, le créateur de mode basé à Paris, l'illustrateur et directeur artistique Stefano Canulli est en charge des costumes extravagant pour le plus grand théâtre au monde.

Pour le directeur général Dr Berndt Schmidt, VIVID est également l'antithèse des récents développements: "Nous prenons à contre-pied un grand nombre des dernières tendances avec cette déclaration d'amour à la vie. En tant que tel, VIVID est le divertissement ultime. Même s'il ne pointe personne du doigt, l'événement n'est pas non plus apolitique dans le contexte contemporain". Il est donc sans surprise que le chapeau conçu par Philip Treacy qui figure sur l'affiche de l'événement resplendit de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel – un parti clairement pris en faveur du respect et de la diversité.

Le show est prévu pour une durée d'au moins 12 mois.

PHOTOS:

https://my.hidrive.com/share/82nouzarmc

www.palast.berlin/info/pressebereich/bildmaterial-logos/#vivid-grand-show

VIDÉOS:

Séquences brutes et vidéo en ligne (98 secondes): https://my.hidrive.com/share/gu6ov4a9jy

Bande-annonce (58 secondes): www.youtube.com/watch?v=0NBqoyxc6EY

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.