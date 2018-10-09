開發商 IMKAN在2018年「城市景觀」全球房地產展覽會期間宣佈新的海濱開發專案“AlJurf”

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IMKAN是一家具有全球視野的房地產開發商，以創造豐富生活的震撼之地而聞名。公司宣佈推出設施完善的第二家園目的地開發案AlJurf，位於阿布達比和杜拜之間甘圖特(Ghantoot)的海濱勝地Sahel Al Emarat。

該專案占地370公頃，坐擁3.4公里蔚藍海濱，是IMKAN 2018年「城市景觀」全球房地產展覽會(Cityscape Global 2018)的核心，將於2019年開始興建。整體規劃的社區將成為嶄新的第二家園，無縫融合大自然、文化和建築，提供遠離城市生活的真實和無與倫比的體驗。

專案將包括三個不同區域：AlJurf Gardens、Jiwar Al Qasr和Marsa AlJurf，每個區域都有自己的典型建築特色和系列設施。專案將包括兩個遊艇碼頭、私人停泊處、市鎮中心、酒店、零售、養生度假村和診所、服務式宅邸和別墅。AlJurf還將為住戶提供公共和私人海灘、海灘俱樂部和餐廳、社區中心、公園、清真寺、診所和私立學校等設施。

IMKAN董事會成員兼阿布達比金融集團(ADFG)執行長Jassim Alseddiqi表示：「IMKAN將採用其獨特社區建設方法，為全新生活方式播下種子。我們首個海濱勝地將傳統靈感與強烈現代元素和令人驚歎的景觀結合在一起，在Sahel Al Emarat融合創新設計風格和標準。我們期待AlJurf對阿拉伯聯合大公國濱海房地產開發產生影響，並歡迎買家投資這一獨一無二的專案。」

IMKAN執行長Walid El Hindi表示：「AlJurf Gardens的第一期工程計畫於2021年完工，將包含293棟別墅和地塊，位於獨特的綠色環境中，擁有私人海濱牧場和小屋，讓人想起類似於紐約漢普頓的海濱度假勝地。這一勝地將有效突顯阿聯為本地和國際投資者提供的各種服務。」

IMKAN努力透過創新專案來擴大其全球足跡，這些專案可以促進當地文化，同時融入其經營所在的社區。該公司致力於打造目的驅動的震撼之地，讓後代的生活更加豐富多彩。

*來源： AETOSWire

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