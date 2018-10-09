开发商 IMKAN在2018“城市景观”全球房地产展览会期间宣布新的海滨开发项目“AlJurf”

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IMKAN是一家具有全球视野的房地产开发商，以创造丰富生活的震撼之地而闻名。公司提前宣布推出设施完善的第二家园目的地AlJurf项目，位于阿布扎比和迪拜之间甘图特(Ghantoot)的海滨独家胜地Sahel Al Emarat。

该项目占地370公顷，坐拥3.4公里蔚蓝海滨，是IMKAN 2018“城市景观”全球房地产展览会(Cityscape Global 2018)的核心，将于2019年开始建设。总体规划的社区将成为一个崭新的第二家园，无缝融合自然、文化和建筑，提供远离城市生活的真实和无与伦比的体验。

项目将包括三个不同区域：AlJurf Gardens、Jiwar Al Qasr和Marsa AlJurf，每个区域都有自己的典型建筑特色和系列设施。项目将包括两个游艇码头、私人泊位、市镇中心、酒店、零售、疗养胜地和诊所、服务式宅邸和别墅。AlJurf还将为住户提供公共和私人海滩、海滩俱乐部和餐厅、社区中心、公园、清真寺、诊所和私立学校等设施。

IMKAN董事会成员兼阿布扎比金融集团(ADFG)首席执行官Jassim Alseddiqi表示：“IMKAN将采用其独特社区建设方法，为全新生活方式播下种子。我们首个海滨胜地将传统灵感与强烈现代元素和令人惊叹的景观结合在一起，在Sahel Al Emarat实现创新设计风格和标准的融合。我们期待AlJurf对阿联酋滨海房地产开发产生影响，并欢迎买家投资这一独一无二的项目。”

IMKAN首席执行官Walid El Hindi表示：“AlJurf Gardens的一期工程计划于2021年完工，将包含293栋别墅和地块，位于独特的绿色环境中，拥有私人海滨牧场和小屋，让人想起类似于纽约汉普顿的海滨度假胜地。这一胜地将有效突出阿联酋为本地和国际投资者提供的各种服务。”

IMKAN努力通过创新项目扩大其全球足迹，这些项目可以促进当地文化，同时融入其经营所在的社区。该公司致力于打造目的驱动的震撼之地，让后代的生活更加丰富多彩。

*来源： AETOSWire

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