Aethon presenta T4, il suo robot mobile autonomo, al salone MOTEK 2018

Aethon's TUG T4 provides manufacturers and integrators an open mobile robot platform

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Aethon espande la sua linea di robot mobili autonomi (AMR) e presenterà il nuovissimo robot TUG T4 durante il salone espositivo MOTEK 2018 di Stoccarda, in Germania, padiglione 7, allo stand 7420 dell'azienda.

T4 è la risposta alle esigenze dei clienti del mondo industriale, manifatturiero e della logistica che necessitano di un robot mobile più compatto, rapido e già predisposto per l'integrazione. Gli integratori di sistemi e i distributori apprezzeranno il modello T4 in quanto piattaforma migliorata per la mobilità, grazie alla facilità di implementazione, al rapporto costo-efficacia e alle opzioni per una connettività aperta.

Il robot T4 si basa sulla linea di prodotti TUG targata Aethon e offre agli integratori di sistemi una maggior flessibilità grazie alle connessioni di cui è dotato, che permettono l'integrazione di carichi utili come strumenti o nastri trasportatori. Aethon incoraggerà terze parti a sviluppare soluzioni da abbinare alla piattaforma T4. Come catalizzatore ed esempio per gli sviluppatori, al salone espositivo MOTEK 2018 Aethon effettuerà la dimostrazione di un nastro trasportatore alimentato, collegato allo chassis mobile del robot, che interagisce con un dispositivo di automazione fisso. T4 può essere utilizzato in combinazione con i dispositivi di automazione esistenti anche in spazi ristretti, grazie al raggio di sterzata a ralla di 44 cm (17"). Sopporta carichi fino a 113 kg (250 libbre) ed è in grado di spostarsi su pendenze fino a 5 gradi grazie al suo sistema unico di sospensioni indipendenti. Il modello T4 raggiunge velocità fino a 2 metri al secondo e può caricare e scaricare automaticamente i carrelli, evitando i relativi costi di manodopera richiesti dai robot mobili autonomi della concorrenza.

"Il robot T4 è un notevole passo avanti per Aethon nel segmento industriale. Si tratta di un'innovazione frutto delle esigenze dei nostri clienti attivi nel settore manifatturiero, dell'integrazione e della distribuzione, e siamo grati per la consulenza che ci hanno fornito. Siamo entusiasti di aggiungere il design della piattaforma aperta del modello T4 alla nostra linea di attuali prodotti, per offrire ai clienti una vasta gamma di capacità negli ambienti industriali", ha commentato Aldo Zini, CEO di Aethon.

Come tutti gli AMR di Aethon, il modello T4 si muoverà in modo autonomo all'interno di una struttura utilizzando mappe e percorsi predefiniti, con punti di carico e scarico. Questa innovazione non richiede infrastrutture fisse o complesse e può essere installato facilmente in ambienti dotati di copertura Wi-Fi. Il modello T4 sfrutta le capacità gestionali dell'attuale flotta di Aethon per garantire la scalabilità e l'efficienza operativa dell'installazione di numerosi robot. Il robot T4 si integra inoltre con gli impianti e gli ascensori delle costruzioni, e presenta quelle caratteristiche di sicurezza e affidabilità che hanno reso famosa Aethon. Tutti questi vantaggi si traducono in un ritorno più rapido sugli investimenti e in operazioni più affidabili.

Informazioni su Aethon

Aethon, una società del gruppo Vision Technologies Systems, Inc. (VT Systems), è leader nel settore dei robot mobili autonomi per le consegne e permette di automatizzare la logistica interna in ambito produttivo, ospedaliero e dell'ospitalità attraverso la consegna di beni e approvvigionamenti tramite il suo robot mobile autonomo TUG. Per ulteriori informazioni visitare www.aethon.com

VT Systems è una società meccanica che offre soluzioni integrate ai mercati commerciali e governativi nel settore aerospaziale, elettronico e dei sistemi di trasporto marittimo e terrestre. Gli innovativi prodotti, servizi e soluzioni di VT Systems includono manutenzione, riparazione e modifica di velivoli; soluzioni software per la formazione e la simulazione; tecnologia delle comunicazioni satellitari basata su IP; soluzioni di rete che integrano dati, voce e video; computer e periferiche informatiche per ambienti ostili; camion e rimorchi speciali; sistemi d'arma e munizioni; macchinari per costruzioni stradali e, infine, progettazione e cantieristica navale. Con sede ad Alexandria, Va., VT Systems opera a livello globale ed è una controllata al 100% da ST Engineering. Per ulteriori informazioni visitare www.vt-systems.com.

