Aethon toont voor het eerst de T4 autonome mobiele robot tijdens MOTEK 2018

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Aethon breidt haar assortiment van autonome mobiele robots (AMR’s) uit en onthult de nieuwste TUG-robot, de T4, tijdens MOTEK 2018 in Stuttgart, Duitsland. Aethon is te vinden in Hal 7, stand 7420.

De T4 is het antwoord voor industriële, productie- en logistiekklanten die behoefte hebben aan een kleinere, snellere en integratieklare mobiele robot. Systeemintegrators en distributeurs zullen de T4 op waarde weten te schatten als verbeterd mobiliteitsplatform dankzij de eenvoudige implementatie, kosteffectiviteit en opties voor open connectiviteit.

De T4 bouwt voort op de TUG-productlijn van Aethon door systeemintegrators meer flexibiliteit te geven door ingebouwde aansluitingen die de integratie van actieve ladingen, zoals hulpstukken en transportbanden, mogelijk maken. Aethon gaat externe ontwikkelaars aanmoedigen oplossingen te ontwikkelen die samenwerken met het T4-platform. Als katalysator en voorbeeld voor ontwikkelaars demonstreert Aethon tijdens MOTEK 2018 een aangedreven transportband die is aangesloten op haar mobiele chassis, bestuurd door vaste automatiseringsapparatuur. De T4 kan worden gebruikt in combinatie met bestaande automatiseringsapparatuur, zelfs in kleine ruimtes, dankzij een draaicirkel van slechts 17 inch / 44 cm. De T4 kan 250 lbs / 113 kg trekken en kan zich verplaatsen over een ondergrond met een helling van maximaal 5 graden dankzij het unieke onafhankelijke ophangingssysteem. Verder kan de T4 zich verplaatsen met een snelheid van maximaal 2 m/s. De T4 kan automatisch aanhangers ophalen en afzetten, zodat de arbeidskosten die zijn verbonden aan het rangeren van aanhangers bij concurrerende AMR's worden vermeden.

“De T4 is een grote stap voorwaarts voor Aethon in het industriële segment. De behoeften van onze fabrieksklanten, integrators en distributeurs hebben deze innovatie teweeggebracht en we zijn dankbaar voor de inzichten die ze hebben gegeven. Het verheugt ons het open platformontwerp van de T4 toe te voegen aan onze bestaande productlijn en zodoende onze klanten een breed assortiment van mogelijkheden te bieden in industriële omgevingen,” aldus Aldo Zini, CEO van Aethon.

Net als alle andere AMR's van Aethon kan de T4 autonoom zijn weg vinden binnen een faciliteit met behulp van voorgedefinieerde plattegronden en routes, compleet met ophaal- en afzetpunten. De T4 heeft geen complexe of vaste infrastructuur nodig en kan eenvoudig worden geïnstalleerd in een faciliteit waarin WiFi-dekking aanwezig is. De T4 maakt gebruik van de bestaande functionaliteit voor fleet management van Aethon om ervoor te zorgen dat een installatie met talloze robots mogelijk en operationeel efficiënt is. De T4 kan ook worden geïntegreerd met constructiesystemen en liften, en beschikt over de veiligheids- en betrouwbaarheidseigenschappen waarom Aethon bekend staat. Al deze voordelen resulteren in een sneller rendement en betrouwbaardere werking.

Over Aethon

Aethon, onderdeel van Vision Technologies Systems, Inc. (VT Systems), is de toonaangevende autonome mobiele transportrobot en wordt gebruikt voor het automatiseren van de interne logistiek in fabrieken, ziekenhuizen en horecaomgevingen, waar het de verplaatsing van goederen en verbruiksartikelen verzorgt door middel van de TUG autonome mobiele robot. Meer informatie: www.aethon.com

VT Systems is een engineeringbedrijf dat geïntegreerde oplossingen levert aan commerciële en overheidsklanten in de sectoren lucht- en ruimtevaart, elektronica, grondsystemen en zeevaart. Tot de innovatieve oplossingen, producten en diensten van VT Systems behoren vliegtuigonderhoud, -reparatie en -aanpassing; softwareoplossingen voor training en simulatie; technologie voor IP-satellietcommunicatie; netwerkoplossingen waarin data, spraak en video zijn geïntegreerd; robuuste computers en randapparaten; vrachtwagens en aanhangwagens voor speciale doeleinden; wapen- en munitiesystemen; machines voor wegenbouw; en scheepsontwerp en scheepsbouw. VT Systems heeft haar hoofdkantoor in Alexandria, Virginia, is wereldwijd actief, en is een volle dochteronderneming van ST Engineering. Ga naar: www.vt-systems.com.

